„Nezná dno.“ Ani Holcovi Rakušan na Slovensku neušel

17.09.2025 19:50 | Monitoring

Rakušanův „majstrštyk“ v Bratislavě. Komentátor Petr Holec konstatuje, že ministr vnitra a šéf STAN krátce před volbami „definitivně zešílel“. Dodává však, že to je s ohledem na blížící se volby jedině dobře. Kritizuje jeho účast na protivládní demonstraci na Slovensku, kde podle Rakušana jen „nasával atmosféru“, byť s transparentem v ruce.

„Nezná dno.“ Ani Holcovi Rakušan na Slovensku neušel
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Holec se především pozastavuje nad tím, že ministr vnitra Vít Rakušan byl v úterý v Bratislavě na protivládní demonstraci. Rakušan sám to dnes komentoval slovy: „Nevměšoval jsem se do politiky, jen jsem se mísil do davu a nasával atmosféru.“

Podle Holce jde o Rakušanův zatím „finální, ale jistě ne poslední majstrštyk, protože nezná dno“. Kritizuje, že první český vicepremiér se účastní demonstrace proti slovenské vládě. A když tvrdí, že tam byl jako soukromá osoba, označuje to Holec za „jeho nejlepší vtip“.

„Český vicepremiér demonstruje proti vládě, s níž musí v rámci sousedských vztahů jednat,“ podotýká komentátor a ironicky dodává, že proto si asi Rakušan vzal do ruky i transparent s nápisem „Jsem s vámi“.

O Rakušanovo šílenství podle Holce svědčí i fakt, že chce uspořádat „demonstraci na podporu svého znovuzvolení“. Předseda STAN chce před sněmovními volbami svolat manifestaci „demokratických sil“, na kterou pozval i premiéra Petra Fialu (ODS) a předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba. 

U Rakušana ale člověk nikdy neví, protože jeden den si dává pivo s premiérem, druhý den chce být premiérem sám a tvrdí, že Petru Fialovi premiérování nejde, připomíná Holec ve svém komentáři na webu Gazetisto.

Závěrem komentátor připomíná, že Rakušana navíc stále stíhá korupční kauza Dozimetr, která se má začít soudit krátce před volbami. Proto teď udělá doslova „cokoliv šíleného“. Každý hlas, o který se sám svým počínáním připraví, je podle Holce dobrou zprávou pro Česko.

autor: Natálie Brožovská

