17.09.2025 21:30 | Monitoring

Vládní politici ostře reagují na vyjádření místopředsedy ANO Radka Vondráčka, který řekl, že pokud se hnutí ANO vrátí k moci, zruší trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moci. Na konferenci Spolku pro obranu svobody projevu, kde zazněly i úvahy o odblokování vysílání ruské televize, padají ze strany vládních politiků slova o kolaboraci. Vondráček však odmítl, že by hnutí ANO chtělo vysílání ruské televize odblokovat.

Vondráček z ANO vytočil Rakušana tak, že slíbil rozšířit špiclování
Foto: Jaroslav Polanský
Popisek: Radek Vondráček na akci SOSP

Hnutí ANO je podle aktuálních preferencí jasným favoritem blížících se parlamentních voleb. Někteří jeho představitelé proto už začínají naznačovat, jaké kroky by podnikli, pokud by se po volbách dostali k moci.

Místopředseda hnutí Radek Vondráček například prohlásil: „V prvních stech dnech vlády zrušíme neústavní paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Moje ambice je, aby to byl zákon číslo jedna.“ Uvedl to na sobotní konferenci Spolku pro obranu svobody projevu.

Zákon, který přijala vláda Petra Fialy, má umožnit stíhání každého, kdo vykonává činnost pro cizí moc s úmyslem poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. Opozice i část odborné veřejnosti upozorňuje, že norma nedostatečně definuje, co přesně „činnost pro cizí moc“ znamená. Zákon podle nich může být snadno politicky zneužit, protože jeho vágní formulace ohrožuje právní jistotu občanů. Často se proto hovoří o takzvaném gumovém paragrafu.

Na jeho slova upozornily Novinky svým článkem s titulkem Vondráček: ANO zruší ,anti-dezinfo‘ projekty a odblokuje ruskou televizi. Server čerpal z Vondráčkova vystoupení na konferenci Spolku pro obranu svobody projevu, kde vystoupili zástupci ANO, SPD, Stačilo! i Motoristů. Novinky zároveň poukázaly na to, že na akci mělo zaznívat i volání po odblokování vysílání ruské televize.

Na tento článek a související výroky následně ostře reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který se do Vondráčka a hnutí ANO zostra pustil: „Aspoň že to pan Vondráček říká na rovinu. Že problém hybridní války a ruské státní propagandy otevřeně bagatelizuje a jasně ukazuje, jakou budoucnost hnutí ANO naší zemi chystá. Lehnout si před nepřítelem na zádíčka a ukázat bříško…,“ napsal Rakušan na sociální síti X.

Dodal, že vláda má zcela opačný záměr: „My naopak chceme aktivity KRIT, který se osvědčil v rámci Ministerstva vnitra, přenést na celostátní úroveň a obranu před hybridními hrozbami včetně dezinformací řídit z úrovně vlády. Rádi bychom zřídili Národní úřad pro boj s hybridními hrozbami a tomuhle dlouho přehlíženému tématu dali patřičnou váhu.“

Na závěr odmítl i jakoukoliv představu o návratu ruských státních médií: „A pokud jde o nápad s vysíláním ruské státní televize, to je taky příznačné: Česká veřejnoprávní média by si ANO chtělo připnout na vodítko a navolno sem pustit hlásnou troubu ruské propagandy. Nic takového nikdy nedopustíme. Volte Starosty, ať se nestaneme ruskou gubernií.“

Radek Vondráček po vydání článku však upozornil, že jeho slova o ruské televizi byla mylně interpretována. „Můj příspěvek směřoval k tomu, že není cesta něco zakazovat, protože lidé si cestu k informacím najdou přes jiné kanály,“ upřesnil pro Novinky. „Ruskou televizi odblokovávat nebudeme,“ zdůraznil.

Vládní poslanec Martin Exner z hnutí STAN se pozastavil nad tím, proč Radek Vondráček mluví především o zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. „Hnutí ANO definitivně ukazuje, že jsou mu bližší zájmy a způsoby totalitního Ruska než svobodné Evropy,“ konstatoval Exner.

 

 

Na článek serveru Novinky.cz reagoval také ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). „Radek Vondráček chce zrušit boj s dezinformacemi a pouštět v televizi ruskou propagandu. Notičky mu asi dodali jeho ruští kamarádi ze sankčních seznamů. Hnutí ANO, Rusko, pro tebe všecko,“ narážel výrokem na dřívější slogan hnutí ANO „Česko, pro tebe všecko“.

 

 

Na zveřejněnou zprávu, kterou Radek Vondráček později popřel, reagovala také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Ve svém komentáři poznamenala, že ji Vondráčkův postoj nepřekvapuje. „Pan Vondráček už národu ukázal, že má zálibu v ruské vodce. Netušila jsem, že i v ruské televizi. Další nebezpečný sluha Ruska,“ uvedla Nerudová.

 

 

K reakci Danuše Nerudové se přidal i její kolega z Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Radek Vondráček chce v Česku obnovit vysílání ruské státní televize. Chápu, že jezdit si pro notičky do Moskvy je celkem otrava a z televize by mnohem rychleji zjistil, co má říkat. Nevolme kolaboranty,“ uvedl Zdechovský.

 

 

K celé věci se vyjádřil také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). „Sterzik, Macinka, Koten i Vondráček z ANO chtějí do Česka zase pustit ruskou televizi. To není boj za svobodu slova, ale otevřené napomáhání cizí státní moci, která proti nám vede hybridní válku, útočí na Ukrajinu a posílá drony do Polska. Jedním slovem kolaborace,“ dodal šéf české diplomacie.

autor: Natálie Brožovská

