Vondráček z ANO vytočil Rakušana tak, že slíbil rozšířit špiclování

Hnutí ANO je podle aktuálních preferencí jasným favoritem blížících se parlamentních voleb. Někteří jeho představitelé proto už začínají naznačovat, jaké kroky by podnikli, pokud by se po volbách dostali k moci.
Místopředseda hnutí Radek Vondráček například prohlásil: „V prvních stech dnech vlády zrušíme neústavní paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Moje ambice je, aby to byl zákon číslo jedna.“ Uvedl to na sobotní konferenci Spolku pro obranu svobody projevu.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Na jeho slova upozornily Novinky svým článkem s titulkem Vondráček: ANO zruší ,anti-dezinfo‘ projekty a odblokuje ruskou televizi. Server čerpal z Vondráčkova vystoupení na konferenci Spolku pro obranu svobody projevu, kde vystoupili zástupci ANO, SPD, Stačilo! i Motoristů. Novinky zároveň poukázaly na to, že na akci mělo zaznívat i volání po odblokování vysílání ruské televize.
Na tento článek a související výroky následně ostře reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který se do Vondráčka a hnutí ANO zostra pustil: „Aspoň že to pan Vondráček říká na rovinu. Že problém hybridní války a ruské státní propagandy otevřeně bagatelizuje a jasně ukazuje, jakou budoucnost hnutí ANO naší zemi chystá. Lehnout si před nepřítelem na zádíčka a ukázat bříško…,“ napsal Rakušan na sociální síti X.
Dodal, že vláda má zcela opačný záměr: „My naopak chceme aktivity KRIT, který se osvědčil v rámci Ministerstva vnitra, přenést na celostátní úroveň a obranu před hybridními hrozbami včetně dezinformací řídit z úrovně vlády. Rádi bychom zřídili Národní úřad pro boj s hybridními hrozbami a tomuhle dlouho přehlíženému tématu dali patřičnou váhu.“
Na závěr odmítl i jakoukoliv představu o návratu ruských státních médií: „A pokud jde o nápad s vysíláním ruské státní televize, to je taky příznačné: Česká veřejnoprávní média by si ANO chtělo připnout na vodítko a navolno sem pustit hlásnou troubu ruské propagandy. Nic takového nikdy nedopustíme. Volte Starosty, ať se nestaneme ruskou gubernií.“
Radek Vondráček po vydání článku však upozornil, že jeho slova o ruské televizi byla mylně interpretována. „Můj příspěvek směřoval k tomu, že není cesta něco zakazovat, protože lidé si cestu k informacím najdou přes jiné kanály,“ upřesnil pro Novinky. „Ruskou televizi odblokovávat nebudeme,“ zdůraznil.
Vládní poslanec Martin Exner z hnutí STAN se pozastavil nad tím, proč Radek Vondráček mluví především o zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. „Hnutí ANO definitivně ukazuje, že jsou mu bližší zájmy a způsoby totalitního Ruska než svobodné Evropy,“ konstatoval Exner.
Proč chce pan poslanec Vondráček ze všeho nejdřív zrušit trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc?— Martin Exner - poslanec (@Exner_STAN) September 17, 2025
Hnutí ANO definitivně ukazuje, že jsou mu bližší zájmy a způsoby totalitního Ruska než svobodné Evropy. https://t.co/2CaUEGUmt4
Na článek serveru Novinky.cz reagoval také ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). „Radek Vondráček chce zrušit boj s dezinformacemi a pouštět v televizi ruskou propagandu. Notičky mu asi dodali jeho ruští kamarádi ze sankčních seznamů. Hnutí ANO, Rusko, pro tebe všecko,“ narážel výrokem na dřívější slogan hnutí ANO „Česko, pro tebe všecko“.
Radek Vondráček chce rušit boj s dezinformacemi a pouštět v televizi ruskou propagandu. Notičky mu asi dodali jeho ruští kamarádi ze sankčních seznamů.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) September 17, 2025
Hnutí ANO - Rusko, pro tebe všecko. pic.twitter.com/huYNArYsOC
Na zveřejněnou zprávu, kterou Radek Vondráček později popřel, reagovala také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Ve svém komentáři poznamenala, že ji Vondráčkův postoj nepřekvapuje. „Pan Vondráček už národu ukázal, že má zálibu v ruské vodce. Netušila jsem, že i v ruské televizi. Další nebezpečný sluha Ruska,“ uvedla Nerudová.
Pan Vondráček už národu ukázal, že má zálibu v ruské vodce. Netušila jsem, že i v ruské televizi. Další nebezpečný sluha Ruska. pic.twitter.com/R1tR5WiEUs— Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 17, 2025
K reakci Danuše Nerudové se přidal i její kolega z Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Radek Vondráček chce v Česku obnovit vysílání ruské státní televize. Chápu, že jezdit si pro notičky do Moskvy je celkem otrava a z televize by mnohem rychleji zjistil, co má říkat. Nevolme kolaboranty,“ uvedl Zdechovský.
Radek Vondráček (ANO) chce v Česku obnovit vysílání ruské státní televize.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 17, 2025
Chápu, že jezdit si pro notičky do Moskvy je celkem otrava a z televize by mnohem rychleji zjistil, co má říkat. Nevolme kolaboranty. ????
K celé věci se vyjádřil také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). „Sterzik, Macinka, Koten i Vondráček z ANO chtějí do Česka zase pustit ruskou televizi. To není boj za svobodu slova, ale otevřené napomáhání cizí státní moci, která proti nám vede hybridní válku, útočí na Ukrajinu a posílá drony do Polska. Jedním slovem kolaborace,“ dodal šéf české diplomacie.
Sterzik, Macinka, Koten i Vondráček z ANO chtějí do Česka zase pustit ruskou televizi. To není boj za svobodu slova, ale otevřené napomání cizí státní moci, která proti nám vede hybridní válku, útočí na Ukrajinu a posílá drony do Polska. Jedním slovem kolaborace.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2025
