Lesy ČR: Investice po povodních už přesáhly 170 milionů

Po loňské povodni sčítali škody Lesů ČR zejména vodohospodáři, kteří spravují drobné vodní toky a malé nádrže, i lesníci. Z celkových 3,125 miliard korun bylo 2,9 miliard korun ve vodním hospodářství a 225 milionů korun v lesích. Povodně způsobily rozsáhlé škody zejména v horských a podhorských oblastech, zvláště na Jesenicku, Frýdecko-Místecku, v Rudě nad Moravou a Loučné nad Desnou, tedy na území v povodí řek Odry a částečně i Moravy.
„Loni jsme provedli 615 prohlídek toků a akutní zásah byl nutný na 197 z nich. Náklady podniku na okamžité zabezpečovací práce přesáhly 113 milionů korun a na lesních cestách, bez nichž často nejsou toky přístupné, pak 60 milionů korun. V úsilí chránit obyvatele a stabilizovat vodní toky kombinací technických i přírodě blízkých opatření pokračujeme, i když většina prací není na první pohled vidět,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.
Co se týče škod, loňské povodně byly nejrozsáhlejší od roku 1997. Vodohospodáři z Lesů ČR se nejprve soustředili na ochranu obyvatel a jejich majetku v intravilánech obcí a měst. Letos Lesy ČR na vodních tocích zahájily nebo zahájí 59 staveb a připravují 84 projektových dokumentací s padesátimilionovými investicemi.
„V příštím roce počítáme v obou postižených regionech s obnovou majetku za 300 milionů korun a do roku 2035 pak s investicemi přesahujícími 2,7 miliard korun,“ uvedl Dalibor Šafařík.
Obnovu koryt toků i cest konzultují vodohospodáři z Lesů ČR se zástupci obcí a měst i řady institucí. „Kde plánujeme úpravu a musíme zajistit přístup do koryt, oslovujeme vlastníky pozemků. Tempo obnovy výrazně ovlivňují majetkoprávní vztahy, ochrana přírody a délka povolovacích procesů,“ dodal Tomáš Hofmeister, vedoucí podnikového Oboru vodního hospodářství s tím, že nelze vyhovět všem požadavkům. Hlavně jde o dosažení maximálně účinných opatření.
„Děkujeme obcím i občanům za spolupráci a trpělivost. Obnova poškozené krajiny je běh na dlouhou trať,“ vzkázal generální ředitel Šafařík.
autor: Tisková zpráva