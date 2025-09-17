Fiala vyrazil do Plzně. Jenže tam byl spolu s Okamurou. A byl řev

V Plzni se dnes odehrály hned dvě předvolební akce. Koalice SPOLU uspořádala setkání s voliči v Proluce v Křižíkových sadech, kde vystoupil premiér Petr Fiala a další představitelé vládní koalice. Fiala se na místě dočkal také odpůrců, kteří mu přišli dát najevo svůj nesouhlas.
S odpůrci se pohádal už před začátkem akce ministr kultury a bývalý plzeňský primátor Martin Baxa a přiřadil je k SPD. Tak jednoduché to ale podle všeho nebylo.
Dobrou náladu přivezl odpůrce, který vyrobil Petra Fialu z igelitu, oblékl podle profesorské etikety a dovezl jej doprostřed Šafaříkových sadů na vozíčku s cedulí „spolu do záhuby“.
Petr Fiala se sice snažil s odpůrci mluvit, ale v hluku se to ukázalo jako nemožné. Prostorem se přitom rozléhal ohlušující hluk píšťalek, který přehlušoval jakýkoliv pokus o debatu.
Z davu se ozývala ostrá slova – lidé po premiérovi vykřikovali, že je „zrádce“ a „lhář“. Nechyběly ani hrubé nadávky jako „hajzle“. Někteří na něj křičeli „táhni do Kyjeva“ a „na Ukrajinu“, čímž dávali najevo nesouhlas s podporou Ukrajiny, kterou podle nich vláda upřednostňuje na úkor českých občanů. Premiér s několika lidmi nablízko debatoval.
Protestující také skandovali „hanba“ a hlasitě připomínali, že do voleb zbývají jen dva týdny, s dodatkem, že „už konečně skončí“. Nechyběla ani obvinění z korupce a krádeží. Na samotného premiéra se snášely i výkřiky „táhni domů“. Kritika směřovala také k ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi – odpůrci vlády opakovali, že „všechno jsou lži“.
Premiér se postupně propracovával k pódiu, ochranu mu dělal o půl hlavy vyšší ministr Baxa. Odpůrci na něj křičeli a skandovali „vlastizrádce“. Z davu zaznívalo, že jeho vláda je „nejhorší ze všech, které kdy v Česku byly“, a že je „nejhorší premiér“.
Premiéra konfrontoval i jeden z naštvaných mužů, který se k němu přiblížil na vzdálenost necelého metru. Vyčítal mu, že má řešit problémy českých občanů, a ne podporovat Ukrajinu. „Proč nepodporujete české lidi?“ křičel přímo do tváře premiéra. Fiala mu odpovídal, že pomoc Ukrajině souvisí s bezpečností České republiky, ale muž tento argument odmítl a mávl nad ním rukou.
Mezi protestujícími se objevil také transparent, na němž byly přeškrtnuté fotografie premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana, pod nimi pak přeškrtnutý hákový kříž. Tomu se fanoušci Petra Fialy už předtím smáli, fašisti jsou podle nich někde úplně jinde.
Když premiér a lídr koalice SPOLU pro parlamentní volby Petr Fiala asi po pěti minutách dorazil na pódium, obrátil se nejen k davu podporovatelů, ale i k těm, kteří přišli vyjádřit nesouhlas. „Děkuji, že jste přišli v tak obrovském počtu. Je pro mě velká motivace, že v tak obrovském počtu sem přicházíte pro podporu. A vyjádřil jsem se i k těm odpůrcům. I ti, co sem přišli vyjádřit nesouhlas, tak všichni ukazujete, že vám záleží na tom, co bude po volbách, a že vám není jedno, jak bude vypadat Česká republika,“ prohlásil Fiala na pódiu.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
„Pokoušel jsem se hovořit s těmi lidmi, kteří jsou nespokojení. S některými to šlo. S jedním pánem jsem si dokonce začal tykat, protože mi tykání nabídl. Někteří jsme se poslouchali, někteří křičeli, ale já říkám: pánbůh zaplať za to, že mohou křičet, a děláme vše pro to, aby lidi mohli takhle křičet na předsedu vlády. To svědčí o tom, že žijeme v demokracii. Všude demokracii nemají,“ dodal Petr Fiala, během jehož projevu se v prostoru ozýval i pískot píšťalek odpůrců.
Musíme podle něj udržet kvalitní demokracii i pro příští generace, a o tom budou letošní volby. Letos se podle Fialy neřeší, o kolik se zvedne nějaká daň, ale celkové směřování země. „Babiš nevyhraje, správně,“ pochválil jeden výkřik z davu, kterého se v sadech shromáždilo zhruba pět set hlav.
Na plzeňské akci koalice SPOLU premiér Petr Fiala kromě politického projevu představil také svou novou knihu. Publikace s názvem Pojďme dál! Čtyři roky ve vašich službách shrnuje jeho nejdůležitější okamžiky v roli předsedy vlády za uplynulé čtyři roky
Jak bylo zmíněno, nedaleko odtud, na náměstí Republiky, se konal Český jarmark SPD. Je možné, že někteří lidé dorazili o své vůli „na Fialu“ z náměstí Republiky. Reportér ParlamentníchListů.cz bezpečně poznal jednoho z „křiklounů“, kterého předtím viděl na druhé akci.
Podle pozorování reportéra ParlamentníchListů.cz dorazilo na akci SPOLU zhruba 500 lidí, zatímco na mítink Tomia Okamury přibližně dvojnásobek – kolem tisícovky účastníků.
autor: Natálie Brožovská