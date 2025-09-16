Výlet za Nutellou v německém Kauflandu Čecha zdeptal víc než volební sliby

Český statistický úřad zveřejnil podrobná čísla o vývoji české ekonomiky. Příznivý meziroční vývoj inflace (2,5 %) jde ruku v ruce s údaji o zdražování potravin. Jejich cena za poslední rok vzrostla v průměru o 4,7 %. Na první pohled dobrá čísla při detailním pohledu připomínají vtipy z dob socialismu o dražší kávě, kterou občanům kompenzuje zlevnění lokomotiv. Ceny základních potravin za poslední rok vystřelily směrem nahoru mnohem rychleji než udávaných 4,7 %. Vejce zdražila skoro o třetinu, hovězí maso o 25 %, drůbeží o 15 % a máslo s mlékem je dražší o desetinu.
Premiér Petr Fiala se v předvolebním čase chlubí tím, že zkrotil ekonomiku, která zdivočela během covidu a kvůli válce na Ukrajině. Lidem představil vizi německých platů a dnes vidí budoucnost, kdy Češi dostávají zaplaceno stejně jako Bavoři. Zatím jsme ale od tohoto vznešeného cíle na hony vzdáleni. Ve srovnání dat Eurostatu a OECD se ukazuje propastný rozdíl mezi českým a německým zaměstnancem. Čech bere 47.533 korun (1955 eur), Němec 103.326 korun (4250 eur), tedy 2,17krát více. Rozdíl se projeví v každé životní oblasti. A protože na českém trhu dominují německé obchodní řetězce, zajímali jsme se, jaké ceny uvidí Čech a Němec, když si půjdou nakoupit do stejného obchodu ve své zemi. Pro srovnáni jsme vybrali Kaufland, významný řetězec, který má v Česku přes 130 prodejen a zaměstnává 25 tisíc lidí. Bohužel neplatí, že by Češi, kteří dostávají jen zlomek německých mezd, měli levnější zboží, ani to základní. Prozkoumali jsme ty potraviny, které v meziročním srovnání ĆSÚ vyšly jako nejrychleji zdražující, a k nim jsme přidali ještě několik dalších.
Máslo je neoddělitelnou součástí většiny českých lednic a Češi jsou na jeho cenu citliví. Když v době covidu vystřelilo i nad 70 korun za čtvrtku, Češi si trochu v legraci a trochu vážně začali povídat o investičním potenciálu másla. Jeho cena rostla i v posledním roce. To ale Němce, kteří jdou nakupovat do Kauflandu, trápit nemusí. Čtvrtku másla tam mají v akci za 1,79 eur, tedy 43,50 korun. Svítí na první stránce reklamního letáku a Němci si mohou vybrat buď obyčejné máslo, nebo to ze sladké smetany. Jsou za stejnou cenu.
Zlevněné je máslo i v českém Kauflandu. Můžete si jich ale koupit jen 5 kusů na osobu, aby zbylo i na ostatní. A cena, ta je vyšší než v Německu. Čechům Kaufland účtuje po slevě 46,90. Jestli chcete zaplatit za máslo o 3,40 korun víc než Němci, akce v Kauflandu trvá do 23.9.
Češi jsou národ zahrádkářů a v těchto dnech jsou díky tomu zavaleni rajčaty domácí produkce. Ze zahrad a skleníků sklidili výborná rajčata a teď z nich vyrábějí omáčky, kečupy a další dobroty. Jenže ne každý takové možnosti má. České pobočky Kauflandu nabízejí domácí keříkova rajčata Strabena ve slevě za 39,90 za 250 gramů, za kilogram tak zaplatí 160 korun. Původní cena je 69,90. Za kilo takových rajčat Češi mimo akci zaplatí 280 korun. Němci mají v Kauflandu nabídku domácích koktejlových rajčat za 43,50 (1,79 eur). Ale balení váží 350 gramů. Za kilo německých rajčat tak německý zákazník dá 124 korun. Čech má domácí produkci zase dražší. Český Kaufland sice do úterý nabízel v akci půlkilová balení českých cherry rajčat za 59,90, ale tahle akce už neplatí.
Základem masité stravy v Česku jsou kuřata. Kuřecí prsa měli v Kauflandu v akci za 139,90 za kilo, ale jen do úterý. Včera jsme v prodejně Kauflandu našli mnohem méně lákavou nabídku. Prsa za 189,90, navíc s kostí. Vedle nich balíčky stehenních kuřecích řízků za 199,90 za kilo. Moc velký zájem o ně nebyl. Běžná cena prsních řízků, na kterou český Kaufland odkazoval v letáku pro minulý týden, je 222,90 za kilo. Německý Kaufland má do dneška akci na kuřecí prsní filety za 213 korun (8,74 eur) za kilogram.
Domácí spotřebitelé často kupují vepřové, hlavně kvůli nízké ceně. Český Kaufland nabízí od středy vepřovou pečeni bez kosti, kilo za 99,90. Oblíbená vepřová kýta bývá v akci za 89,90, teď ale taková akce není. Němec koupí kýtu kilo za 133 korun (5,49 eur), ale ušetří, když si koupí mleté. Vepřové mleté prodá Kaufland Čechům za 129,90 za kilogram. Němcům za 97 korun (3,98 eur).
Kdo nechce jíst pořád dokola kuřata a prasata, může svůj jídelníček oživit vcelku kvalitním a zdravým rybím masem. V Česku si pozici „lepší“ ryby vydobyl losos. Kaufland ho nabízí v akci za 36,90 za 10 deka. V Německu chce za takovou porci 48,40 (1,99 eur). Češi tedy hodně ušetří, ale týká se to jen drahého masa.
Když se vrátíme k běžným potravinám, které zákazníci kupují často, Čech ve srovnání s Němcem ušetří, když půjde kupovat mléko. V Kauflandu právě skončila akce na polotučné, litr za 11,90. Místo toho běží akce na plnotučné za 15,90 a čerstvé polotučné za 16,90. V německém Kauflandu se nedostanete pod 1 euro (24 korun). Jiné to je s vejci. V Kauflandu jsme našli 10 vajec za 64,90. Jedná se o nejlevnější vejce od nosnic v halách. V Německu ještě pořád platí, že nejnizší cena za takové balení vajec je 48 korun (1,99 eur) napříč obchodními řetězci. Lepší bio vejce a vejce nosnic s lepšími životními podmínkami stojí kolem 70 korun za 10 kusů. To není takový cenový rozdíl proti obyčejným vejcům v Česku. Když chce náš zákazník nějaké peníze ušetřit, musí počkat na akci u velkého balení vajec po 30 kusech. Do úterý je v Kauflandu prodávali za 119,90. I tady samozřejmě platí, že jde o ta nejméně kvalitní vejce.
Češi neušetří ani na sladkém. Lískooříšková pomazánka Nutella, které vrátil slávu premiér Petr Fiala, se v německém Kauflandu prodává v akci za 97 korun (3,99 eur) a s věrnostní kartičkou dokonce za pouhých 73 korun (2,99 eur). Jde o velké 750gramové balení, které v Česku není běžně k dostání. U nás se prodávají varianty o jiné hmotnosti, častěji jde o menší sklenice. Nejvýhodněji vyjde kilové balení, které mívají obchody v akci pod 200 korun, výjimečně se najde i za 180 korun. Německý zákazník teď za kilo zaplatí jen 97 korun. Stačí mu dojít do libovolného Kauflandu a mít věrnostní kartičku. Když budete chtít levnější sklenici Nutelly v Česku, musíte sáhnout po té, co má 350 gramů. Její cena se pohybuje od 80 do 100 korun.
Možná se vám zdá, že cenové srovnání nevyšlo pro českého zákazníka zase tak špatně. Některé zboží je sice dražší, jiné ale koupíme naopak o mnoho levněji než Němci. Do konečného výsledku bohužel silně promlouvá rozdíl mezi českými a německými mzdami. Srovnání toho, kolik zboží si za svůj plat může koupit Čech a kolik Němec, nevyznívá vůbec dobře. V seznamu není jedna jediná položka, která by byla dostupnější pro českého zákazníka.
Srovnání cen vybraných potravin v českém a německém obchodu při srovnání průměrné mzdy v obou zemích
|
Produkt
|
Hmotnost
|
Cena Česko (Kč)
|
Cena Německo (Kč)
|
Cenový rozdíl (%)
|
Množství za ČESKOU mzdu
|
Množství za NĚMECKOU mzdu
|
Máslo
|
250 g
|
46,90
|
43,50
|
-7,25%
|
1013
|
2375
|
Rajčata malá
|
1 kg
|
160,00
|
124,00
|
-22,50%
|
297
|
833
|
Kuřecí prsa
|
1 kg
|
222,90
|
213,00
|
-4,44%
|
213
|
485
|
Vepřová kýta/pečeně
|
1 kg
|
99,90
|
133,00
|
+33,13%
|
475
|
776
|
Vepřové mleté maso
|
1 kg
|
129,90
|
97,00
|
-25,33%
|
366
|
1065
|
Losos
|
100 g
|
36,90
|
48,40
|
+31,17%
|
1288
|
2135
|
Mléko plnotučné
|
1 l
|
15,90
|
24,00
|
+50,94%
|
2989
|
4305
|
Vejce
|
10 kusů
|
64,90
|
48,00
|
-26,04%
|
732
|
2153
|
Nutella
|
1 kg
|
200,00
|
97,00
|
-51,50%
|
238
|
1065
Výsledky jsou jasné. Němec si za svůj plat koupí 2,3krát více másla, 2,8krát více rajčat, 2,3krát více kuřecích prsou. Ani u položek, které vycházejí cenově příznivěji v Česku, nevyhraje český spotřebitel. Jeho mzda je tak malá, že si Němec může koupit vždycky víc. Platí to i u mléka, kde byl největší cenový rozdíl. Za každý litr mléka pro Čecha si Němec může dovolit 1,44krát tolik. Nejhorší výsledek je u slavné Nutelly – Němec si jí koupí 4,47krát víc než Čech. Máme co dohánět.
Jedním z důvodů pro nižší ceny německých potravin je velikost trhu. Na tom německém je tvrdší konkurence. Velkou roli ale hraje také daňové zatížení, které je plně v rukou vládních politiků. V Německu patří většina potravin do snížené 7% sazby DPH. V Česku daníme potraviny 12 %.
autor: Jan Novotný