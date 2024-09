Extremisté? To jsou Kolář nebo Novotný, vzkazuje Konečná

Šéfka komunistů Kateřina Konečná nedávno s koalicí STAČILO! oslavila velký volební úspěch, když ve volbách do Evropského parlamentu jako lídryně pro koalici získala 2 mandáty, což je o jeden víc než před pěti lety, kdy komunisté ještě kandidovali samostatně a získali jen jeden mandát. Tehdy si křeslo europoslankyně udržela právě Konečná, která v Bruselu sedí od roku 2014.

Jako předsedkyně KSČM Konečná chtěla jednat o možné spolupráci se sociální demokracií, ale předseda SOCDEM na poslední chvíli jednání s komunisty odvolal.

„Mě to moc mrzí, ale v podstatě tím předseda Šmarda prokázal jediné: Dnes je jedinou autentickou levicovou stranou v České republice KSČM,“ uvedla šéfka KSČM a koalice STAČILO! v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz s tím, že ona považuje za zásadní zbavit moci Fialovu vládu a myslela si, že sociální demokraté mohou být součástí tohoto boje.

„Za mě to bylo ze strany pana Šmardy jen trapné. Já přitom opravdu nebojuji se SOCDEM, spousty jejich lidí si vážím, některé bývalé a možná i současné členy SOCDEM máme na kandidátkách do krajů, aniž by o tom možná Michal Šmarda věděl. Ale toto vedení SOCDEM pro mě ztrácí jakoukoli relevanci,“ podotkla Konečná.

Jasný vzkaz poslala i všem těm, kteří volili za prezidenta Petra Pavla, bývalého člena komunistické strany z časů před rokem 1989. Podle Konečné po této prezidentské volbě nikdo nemá právo vyčítat zrovna jí, že je komunistka, pokud volili za prezidenta právě Pavla.

„Víte, mně to přijde směšné. Zvlášť od lidí typu Michala Šmardy, kteří do funkce prezidenta podpořili Petra Pavla, jenž tu stranickou legitimaci KSČ měl a byl ve funkcích. Lidé, kteří podporují v podstatě kovaného komunistu, mě nemají co školit, že jsem členkou Komunistické strany Čech a Moravy. Fakt ne!“ vpálila.

A odmítla, že by komunisté byli extremistté. Za extremistu považuje spíše Pavla Novotného, který zastává post starosty v pražských Řeporyjích v barvách ODS.

„Víte, pro mě jsou extremisté a v podstatě diktátoři lidé typu mého kolegy z Evropského parlamentu Ondřeje Koláře, který je v televizi schopen natvrdo říct, že by některé názory neměly dostat vůbec sluchu a měli bychom je regulérně cenzurovat. To je pro mě v demokratické společnosti totální extrém. V čem jsou extremističtí někteří naši kandidáti? V tom, že třeba v covidové době říkali věci, u kterých se za dva tři roky potvrdilo, že byly pravdivé? Že si dovolí říkat své názory? Pro mě je totální extremista někdo, kdo tvrdí, jak chce demokracii, ale že v ní má právo říkat své názory jen někdo. Ten, který říká jen to, co hlásá tato vláda. Že si někteří berou některé naše kandidáty jako rukojmí pro argument, proč ne s námi, je jen to, co jsem říkala na začátku. Buď chcete bojovat proti pětidemolici, chcete, aby tato vláda skončila co nejdřív, anebo si hledáte zástupné důvody, abyste to vlastně nemusel dělat. Přitom vám mohu dát opravdu křiklavý příklad extremisty. Kdokoli u nás se jeho chování ani neblíží,“ podotkla Konečná.

„Co je Pavel Novotný z Řeporyjí? Člověk, který má podmínku, sprostě nadává lidem, systematicky vyvolává nenávist proti skupinám obyvatel, o Češích tvrdí, co tvrdí. Novotný je schopen veřejně napsat věci, které by asi 99 procent normálních lidí ani nenapadly, ale on je na to ještě hrdý. Chce selektovat lidi, některé vybombardovat. Tento člověk je člen ODS, která tu vládne. Pan premiér Fiala se ho zastává, paní Nerudová a všichni ti pětidemoliční papaláši za ním jezdí a fotí se s ním. A mně někdo bude říkat, že mám nějaké extremisty? Nikdo z kandidátů STAČILO! nic takového nedělá. Takže co je extremismus? Pro mě to je Ondřej Kolář a Pavel Novotný,“ pokračovala.

Konečná se v roce 2002 stala českou poslankyní, kterou zůstala až do roku 2013 a v roce 2014 byla zvolena do Evropského parlamentu.

