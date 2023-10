F-35? Budou ležet v kopřivách! A střední třída žít z ruky do hu*y! Zaorálek běsnil ve studiu

Úvodním tématem byla konsolidace veřejných financí. „Konsolidaci jsme slíbili. Návrh balíčku je kompromisem mezi jednotlivými politickými subjekty, které vládnou. Každý kompromis je těžký,“ poznamenal Bendl v úvodu Partie. „Zvyšují se výdaje v oblasti školství, sociálních věcí, obrany, tam je vidět, co jsou priority,“ dodal.

Peksa se domnívá, že deficit státního rozpočtu by měl být menší. „Hospodaření by mělo být daleko racionálnější. Dostát nějakého rozumného výsledku v rámci pětikoalice je těžké,“ poznamenal Peksa, že kompromis je zkrátka takový, jaký je. „Měli bychom se podstatně víc bavit o příjmech. Měli bychom začít investovat, aby příjmy do rozpočtu plynuly. Neměla se rušit superhrubá mzda – ANO a ODS – a od té doby se to s námi vleče,“ dodal.

Nacher následně hájil schodek z dob vlády Andreje Babiše (ANO), protože šlo o období covidu. „A proč, když všichni říkají, že by šli dál, proč se víc nekonsoliduje?“ ptal se dále Nacher a pustil se do kritiky státního rozpočtu.

„Jaká konsolidace, přátelé? Tenhle stát se stává uneseným státem. Někteří si vydělají desítky miliard, a my jsme v situaci, kdy domácnosti klesly o třicet procent. Vy jste udělali takzvanou konsolidaci, ve které jste naložili domácnostem,“ sdělil Zaorálek a pokračoval ve své kritice. „Křetínský, Tykač, Komárek vydělali desítky miliard. A vy tady vyhlašujete feudalismus. Střední třída bude jíst z ruky do huby, a vy přijdete s nestydatým rozpočtem, kde lidi ponesou všechny náklady. Vláda nemá srdce, vytvoří se tady skupinka znamenitě vydělávajících oligarchů, a pak domácnosti, které budou třít bídu s nouzí,“ rozhorlil se.

„Vláda tady látá díry, které tady zbyly. Nechci se příliš vracet do minulosti, protože musíme vyřešit budoucnost. Pšenku, kterou vy jste zasadili, musíme nějakým způsobem napravit. Stát padá do dluhů. Tahle vláda musí udělat něco s tím, aby našla kompromis mezi výdaji a příjmy,“ oponoval Bendl.

Vláda podle Zaorálka neví, co má dělat, a neuvědomuje si, jak má bojovat s deficitem. Velmi zkritizoval například ministryni obrany Janu Černochovou za nákup letounů F-35. „Tato investice je naprosto tragická,“ poznamenal Zaorálek. „Nejsme schopni efektivně investovat,“ zkritizoval Zaorálek například nedostatek financí do vzdělávání. „Tahle země se zastavila, a tady někdo nechápe vůbec proč,“ řekl Zaorálek.

Bendl reagoval slovy, že Zaorálek zjevně chce udělat vše pro to, aby se SOCDEM dostala do Sněmovny. „Mně nejde o nějakou pitomou Sněmovnu, mně jde o to, co nefunguje!“ zareagoval Zaorálek.

Bendl obhajoval nákup F-35 a to, kolik peněz dává současná koalice na obranu. „I vzhledem k tomu, co se děje na východ od nás, na jih od nás, musíme hledat způsob, jak moderně vyzbrojit armádu. Jana Černochová touto cestou jde,“ poznamenal Bendl a připomněl, že šlo o vládní rozhodnutí.

Peksa k tomuto prohlásil, že by v této otázce mělo proběhnout větší výběrové řízení.

Zaorálek se nad výběrem F-35 rovněž rozhorlil. „Provoz toho nezaplatí, ta letadla budou ležet v kopřivách!“ domnívá se Zaorálek.

