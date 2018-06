FOTO “Fašistické svině. Dobytek.” Kauza zničení pomníku Rudé armády pokračuje, dobrovolníci ho opravili

Malý pomník osvoboditelům nedaleko Pražského hradu začátkem června vandalové zčásti natřeli růžovou barvou. Zveřejnil to hradní mluvčí Jiří Ovčáček spolu se snímky, jak pomníček čistí. “Nějaký dobytek zneuctil pomníček osvoboditelů naší vlasti před Pražským hradem. Emanuel Moravec se radostně směje v pekle,” napsal k tomu tehdy.

Několik dnů poté byl vyčištěný pomník zničen znovu, tentokrát už vážněji. Pachatelé z něj ulomili rudou hvězdu. “Fašistické svině, které jsou v české společnosti čím dál hlasitější - za mlčení většiny politiků - definitivně zničily pomníček osvoboditelů před Pražským hradem, který jsem nedávno pomáhal čistit. Nahlásili jsme okamžitě Policii ČR,” uvedl v reakci na to velmi ostře hradní mluvčí.

Necelý měsíc poté už je pomník opět v původním stavu. Postarala se o to skupina asi pěti dobrovolníků kolem Jazzové sekce v čele s jejím předsedou Karlem Srpem, který snímek opraveného pomníku uveřejnil na svém facebookovém profilu.

“Když jsme zjistili, že vandalové pomník zničili a zneuctili, nemohli jsme zůstat se založenýma rukama. My si našich osvoboditelů vážíme a nikdy na to nezapomeneme. Proto jsme hned začali chystat uvedení pomníku do původního stavu, což se nám nakonec povedlo. Nejde o nic, čím se chceme chlubit. Vedla nás k tomu úcta vůči hrdinům, kteří náš národ zbavili nacistických okovů,” uvedl pro ParlamentníListy.cz Karel Srp.



