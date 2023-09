FOTO Jakub Železný si rýpnul do Pavla i Lipavského v OSN. Rozpoutal bouři

reklama

Moderátor České televize Jakub Železný si povšiml „chyby“, které se prezident Petr Pavel dopustil na shromáždění OSN v New Yorku. Na cestě ho doprovodil i český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

„Je fajn vidět české politiky aktivně v OSN podporovat Ukrajinu! A ano, je to drobnost, ale zákon (ne vyhláška či úzus) 352/01 jistě platí i pro vlajky na klopě saka. Příště bych tak, ve vší úctě k prezidentu Petru Pavlovi a Janu Lipavskému, volil správné pořadí. Ne to, které pánové měli (chybné),“ napomenul Železný na sociální síti prezidenta.

Je fajn vidět????politiky aktivně v @UN podporovat????! A ano, je to drobnost, ale zákon (ne vyhláška či úzus) 352/01 jistě platí i pro vlajky na klopě saka. Příště bych tak, ve vší úctě k @prezidentpavel a @JanLipavsky, volil správné pořadí????????. Ne to, které pánové měli (chybné). J. pic.twitter.com/nrbLsvxn50 — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) September 21, 2023

Politolog a šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka v reakci na tweet Železného podotkl, že takováto situace by za Jindřicha Forejta nenastala. Jindřich Forejt je českým úředníkem, který byl v letech 2004-2016 ředitelem odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky, tedy v období výkonu funkce prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana. „To by se za J. Forejta nikdy nestalo. Leckdo to může považovat za banalitu, ale že to má na sobě blbě zrovna prezident republiky, to je fakt přešlap. Nulku od Pirátů nekomentuju…“ napsal na Twitter Macinka.

To by se za J. Forejta nikdy nestalo. Leckdo to může považovat za banalitu, ale že to má na sobě blbě zrovna prezident republiky, to je fakt přešlap. Nulku od pirátů nekomentuju… — Petr Macinka (@petr_macinka) September 21, 2023

Daniel Drake, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, doplnil, že takto se zkrátka odznáčky v OSN prodávají, přesto se však pro interakce na shromážděních velice hodí. „Pane doktore, děkujeme za připomínku, takto se odznáčky prodávají v OSN a mají je takto (špatně) všechny delegace. Všichni jsme ale rádi, že je máme, je to během interakce na chodbách velmi praktické,“ uvedl na Twitteru Drake.

Pane doktore, děkujeme za připomínku, takto se odznáčky prodávají v OSN a mají je takto (špatně) všechny delegace. Všichni jsme ale hlavně rádi, že je máme, je to během interakce na chodbách velmi praktické. Hezký den — Daniel Drake (@czechdrake) September 21, 2023

Poradce prezidenta Václava Havla a bývalý ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který v současnosti patří k zahraničně-politickým poradcům prezidenta Petra Pavla, naopak opravil moderátora Železného, kdy mu vzkázal, že zákon, na nějž se snažil upozornit, se týká pouze vyvěšování vlajek: „Jakube, § 8 dotyčného zákona se týká vyvěšování vlajek, nikoli jejich odznáčků na klopě. Věřím, že tím nic nenaznačujete. A také, pokud by se i v zahraničí přísně trvalo na českém zákoně, a jiné země přitom trvaly na svých, nebylo by vůbec možné vlaječky umístit spolu.“

Jakube, § 8 dotyčného zákona se týká vyvěšování vlajek, nikoli jejich odznáčků na klopě. Věřím, že tím nic nenaznačujete. A také, pokud by se i v zahraničí přísně trvalo na českém zákoně, a jiné země přitom trvaly na svých, nebylo by vůbec možné vlaječky umístit spolu. — Michael Zantovsky (@zantov) September 22, 2023

Železný připomněl zákon 352/2001 o užívání státních symbolů České republiky. Ten říká, že vyvěšují-li se státní vlajky současně se státními vlajkami jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčetnější místo – vlevo při vyvěšení dvou vlajek.

Další uživatel Twitteru moderátorovi veřejnoprávní televize doporučil příště více přemýšlet, než podobnou věc zveřejní. „Je fajn vidět (po čase), že Jakub Železný je (nevtipná) definice hnidopicha. Příště bych tak, ve vší úctě, dvakrát přemýšlel, jestli ze sebe dělat (veřejně, a ano, opakovaně) trubku,“ napsal na síti.

Je fajn vidět (po čase), že Jakub Železný je (nevtipná) definice hnidopicha. Příště bych tak, ve vší úctě, dvakrát přemýšlel, jestli ze sebe dělat (veřejně, a ano, opakovaně)?? — hiker42 (@hiker42_) September 21, 2023

„Zákon „jistě platí“ – ano, správně jste vyjádřil nejistotu pane Železný. Ne, klopa saka není místo, kde se vlajka vyvěšuje podle zákona,“ vyjádřil si jiný uživatel sítě.

Zákon "jistě platí" - ano, správně jste vyjádřil nejistotu pane Železný. Ne, klopa saka není místo kde se vlajka vyvěšuje podle zákona. — Petr Semerát (@petr_semerat) September 22, 2023

