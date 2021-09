FOTO Okolo Hradce v malé zahrádce… naběhli… a servali plakáty Přísahy

reklama

„Situace v terénu se přiostřuje! V Hradci jsme dostali od podporovatele prostor pro reklamu, a tak jsme tam vylepili naše heslo „Jdeme zastavit rozkrádání" a „Jdeme zaručit spravedlnost". A víte, komu to strašně moc vadilo? Vedlejšímu podniku, kde je všude vylepené SPOLU a Piráti najednou. Okamžitě se spustily nadávky a pokřik. Naše reklama tam vydržela patnáct minut," uvedl v pátek Šlachta na svém Facebooku.

„Docela klukům dochází nervy. Nejdřív nám močí na billboardy a teď už dokonce agresivně strhávají reklamu. Snad si koalice SPOLU a PirSTAN takhle nepředstavují tu „novou politiku", kterou chtějí razit a neustále mluví někde o morálce a etice. Docela by mě zajímalo, jestli takovou věc schvalují i pánové Rakušan a Bartoš, kteří do té hospody mají jít v neděli debatovat s občany," komentoval celou záležitost Šlachta pro PL.

„Strhli to. Nesnesou prostě jiný názor. Nesnesou konkurenci. To je ta nová ODS, o které mluví profesor Fiala? To je ta politická kultura, o které mluví Piráti? Ještě něco vám řeknu. Teď v neděli má prý v tom podniku, kde nesnesou vedle sebe jiný politický názor, debatovat Bartoš a Rakušan. Vylepíme to tam znovu, aby to viděl každý, kdo půjde kolem," doplnil.

Fotografie naleznete na profilu Roberta Šlachty, klikněte na obrázek

„Jsou to zoufalci, dělají slepence, aby se vůbec dostali do Sněmovny. Prostě zoufalý člověk dělá zoufalé činy! Koryto je koryto že? Přece nepůjdou pracovat!" uvedl v diskusi pod statusem František G. „Vůbec mě to nepřekvapuje. O ODS netřeba mluvit, to byli vždy křiváci. A Piráti? Jediné, co dokáží, je brečet, jak jim všichni ubližují, ale sami šíří dezinformace a nenávist. Mají strach, protože Přísaha roste a sílí," přidal se Dalibor D.

Přísaha je politické hnutí oficiálně zaregistrované 8. dubna 2021, které vede bývalý český policista a celník Robert Šlachta. Původně se mělo jmenovat jen Přísaha, ale o registraci tohoto jména požádal o několik dní dříve předseda strany VIZE – národní socialisté Jan Vondrouš, který to údajně učinil proto, že Šlachtu považuje za politického podvodníka vedoucího kampaň bez řádné registrace. Hlavním tématem Šlachtova hnutí je boj proti korupci. Aktuálně se hnutí pohybuje na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Mrtvola si lyžuje v Alpách.“ Šlachta mezi lidmi. Padl přímý dotaz, kdo by měl jít „sedět“? I odpověď Průzkum plný paradoxů: Nejvíc spokojeni jsou dnes voliči koalice SPOLU Práskat vlastní zemi do Bruselu! Bašta se pustil do Pirátů tak, že musel zasáhnout Železný Došlo na Zemana v nemocnici. Witowská zjišťovala, co zástupci stran soudí o mlčení Hradu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.