Facka Moravcovi. V neděli na Nově

Petr Fiala a proti němu místo prázdné židle Andrej Babiš. V neděli na Nově budou moct diváci sledovat debatu předsedy vlády s lídrem opozice. Nebude to ovšem v „jedinečném prostoru pro diskusi“ na ČT, diváky přezdívaném „Moravcova bublina“. Podle mnohých je tak novácký střet především facka Václavu Moravcovi.

Exkluzivní duel premiéra Petra Fialy (ODS) a jeho předchůdce Andreje Babiše (ANO) v přímém přenose. Diváci TV Nova se už tuto neděli dočkají podívané, kterou dlouho očekávali od veřejnoprávní televize v rámci pořadu Otázky Václava Moravce, avšak marně.

Komerční televizi se podařilo do jednoho studia sezvat dva politické rivaly – předsedu ODS a současného předsedu vlády a šéfa opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Televize Nova slibuje osmdesátiminutovou diskusi k problémům České republiky v mimořádném vydání pořadu Za pět minut dvanáct už tuto neděli v 11.55 na Nově.

Mnozí si vzpomenou, když ParlamentníListy.cz informovaly, jak neúspěšně dopadl moderátor České televize Václav Moravec, když si oba vrcholné politiky chtěl pozvat do svého diskusního pořadu letos v květnu. Babiše tehdy pořádně rozčílil, když diváky ohledně jeho odmítnutí pozvání do poslední chvíle manipuloval.

Předseda hnutí ANO tehdy pozvání do duelu s premiérem Petrem Fialou (ODS) v dostatečným předstihem odmítl. I dále však po jeho vyjádření běžela v České televizi upoutávka, že „byli pozváni“ Babiš a Fiala. Babiš tehdy nabídl záskok – místopředsedu hnutí ANO a šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO Karla Havlíčka.

Veřejnost pak Babiš seznámil s tím, jak se věcí mají a apeloval na diváky, ať se nenechají moderátorem České televize manipulovat. „Prosím vás, nenechte se zmanipulovat Václavem Moravcem. V neděli v jeho pořadu fakt nebudu. Máme skvělou akci v Brně, kde od 14 hodin na Zelném trhu pořádáme rodinný den, a určitě tam dorazte. Bude to rozhodně větší zábava,“ oznámil.

Expremiér Václava Moravce už od roku 2020 pravidelně upozorňuje, že do jeho „aktivistického a antibabišovského pořadu“ už nemá v plánu nikdy přijít. „Jasně jsem mu to napsal v dopise už 18. 2. 2020, znovu 13. 3. 2023 a opakovaně jsem to sdělil i veřejně,“ uvedl předseda hnutí ANO.

Tím, že Moravec i přesto avizoval Babiše jako jednoho z hostů, si podle něj dělal alibi, aby si mohl přátelsky pokecat s premiérem Fialou a společně mohli na lídra parlamentní opozice útočit. „Jinak by určitě pozval stínového premiéra Karla Havlíčka, o což jsem ho i v dopise požádal. To by se ale asi nehodilo,“ napsal v polovině května ke své neúčasti v pořadu expremiér Andrej Babiš (ANO).

Spory Babiše s Českou televizí jsou dlouhodobé. „V roce 2020 jsem poslal redakci Otázek Václava Moravce velmi korektní dopis, v němž jsem poděkoval za pozvání do pořadu v neděli 18. 10., a oznámil, že ho nepřijímám a že jsem se definitivně rozhodl, že ho už nepřijmu nikdy. Důvodem byly soustavné útoky pana doktora Moravce. Ten dopis jsem tehdy nezveřejnil. Byl pro jeho kolegu, pana redaktora Kvapila, který mě pozval. Spoléhal jsem na slušnost a korektnost redakce a jakési normální a předvídatelné chování, jedním slovem styl. Bohužel pan moderátor to buď nepochopil, nebo pochopit nechce,“ připomněl v loňském roce Babiš.

Kvůli odmítnutí Babišovy účasti nechal moderátor Václav Moravec dokonce během debaty v září 2020 i prázdnou židli, která mu měla tehdy ještě jako premiérovi náležet. Do Andreje Babiš, který upřednostil pozvání do pořadu Partie v televizi Prima, se při debatě pořádně opíral a k jeho neúčasti uvedl: „Dodávám, že před šesti týdny byl k diskusi pozván také premiér Andrej Babiš. Od data 27. července jsme tiskového mluvčího žádali o jakékoli vyjádření,“ uvedl Moravec s tím, že ČT se obracela na premiéra písemně i telefonicky, ale k telefonu předsedu vlády nedostala. Babiš prý neodpověděl ani na sms.

Premiér Babiš se poté v Partii v televizi Prima ohradil, že si nikým nenechá diktovat, kde má sedět, jestli v ČT, na Primě nebo kdekoliv jinde.

Dvakrát prázdná zůstala židle Andreje Babiše v diskusním pořadu Václava Moravce i několik let před tím, a sice když ještě zastával funkci ministra financí.

