Facka zemědělcům: Krávy a prasata jako továrny, odmávli v Bruselu. Budou následky

Mezitím co se Evropská komise chystá během pátku představit některé ústupky na poli společné zemědělské politiky jako reakci na protesty evropských zemědělců, se Evropský parlament vydal lehce odlišným směrem a – mezitímco komise hovořila o snížení byrokracie pro zemědělce – v úterý podpořil nová pravidla pro emise z chovu hospodářských zvířat, která se jejich prostřednictvím mají rozšířit na další chovy prasat a drůbeže.

Nová pravidla pro emise z chovu hospodářských zvířat, podpořená europoslanci byla přijata v balíčku, u nějž by se na první pohled mohlo zdát, že se zemědělstvím nemůže mít nic společného, jelikož bylo opatření uschováno v revidované verzi pravidel EU pro emise z průmyslových zařízení.

Nejedná se o chybu, nýbrž o záměr. Skrze to, že Evropský parlament chovy zvířat řadí mezi průmyslové provozy, totiž může touto novou směrnicí donutit velké chovy prasat a drůbeže dodržovat pravidla na snížení emisí stejně, jako by šlo o průmyslové provozy.



Evropský parlament po podpoření směrnice europoslanci informoval, že se stanou povinnými pro pokrytá odvětví „nejpřísnější dosažitelné úrovně emisí“ a slibuje si o toho mimo jiného „environmentální výhody“.



Europoslanci schválili, že se rozšíření opatření bude týkat chovů prasat s více než 350 dobytčími jednotkami, což odpovídá přibližně 1 100 dospělým prasatům a 700 prasnicím a u drůbeže se směrnice vztahuje na farmy chovající přes 40 tisíc kuřat na maso a pro farmy produkující vejce je stanoven nový limit na 21 400 nosnic. U prasat dosud současná směrnice platila pro chovy s více než 2 000 prasaty a 750 prasnicemi.

Směrnice navíc uvádí, že komise v roce 2026 přezkoumá, zda by měly být zahrnuty i chovy skotu. „Komise do 31. prosince 2026 posoudí, zda je třeba se dále zabývat emisemi z chovu hospodářských zvířat, včetně skotu, a doložkou o reciprocitě, která zajistí, že producenti mimo EU budou při vývozu do EU splňovat požadavky podobné pravidlům EU,“ píše EP.



Společnosti, které nebudou dodržovat předpisy, mohou v případě nejzávažnějších porušení předpisů čelit sankcím ve výši nejméně 3 % ročního obratu provozovatele v EU.



Bulharský europoslanec z Evropské lidové strany Radan Kanev, jenž je zpravodajem u této novely, po hlasování uvedl, že Evropský parlament „je odhodlán plnit cíle nulového znečištění stanovené v Green Dealu a chránit zdraví Evropanů“, což mělo toto úterní hlasování ve Štrasburku doložit.

Přestože na mnohých protestech zemědělců zaznívala kritika i vůči evropské zelené politice a Green Dealu, si Kanev myslí, že hlasování zavádějící tvrdší emisní pravidla znamená, že europoslanci „chápou důvody protestů zemědělců“. „Ukazuje, že těchto cílů lze dosáhnout bez další administrativní zátěže pro podniky a zejména pro evropské zemědělce. Hlasování zdůrazňuje, že poslanci Evropského parlamentu chápou důvody protestů zemědělců,“ mínil.



Pro revizi směrnice o průmyslových emisích, která rozšiřuje emisní normy pro chovy, zvedlo ruku 393 europoslanců, 173 bylo proti a 49 se hlasování zdrželo. Nechybělo však mnoho a mohlo dojít na vyřazení ustanovení týkajících se odvětví živočišné výroby, jelikož právě na to část europoslanců tlačila.



Server Euractiv.cz poznamenává, že pro znovuotevření dohody týkající se směrnice hlasovalo 293 europoslanců a 306 bylo proti, čímž se snaha o vyřazení odvětví živočišné výroby ze směrnice o průmyslových emisích nezdařila prosadit pouze o 7 hlasů.

„Je poněkud uklidňující, že většina poslanců Evropského parlamentu nespadla do sítě neupřímných argumentů, které pouze předstírají pomoc zemědělcům a přitom umožňují běžný byznys největším zemědělsko-průmyslovým provozovatelům živočišné výroby,“ pochvaloval si tento nezdar pravicové a konzervativní části Evropského parlamentu klimatický aktivita Christian Schaible z neziskovky Evropská environmentální kancelář (EEB).



Kdo naopak přijetí směrnice, kterou musí nyní ještě schválit rada, nevítá, jsou samotní zemědělci, kteří upozorňují, že nejde o „byznys největších zemědělsko-průmyslových zpracovatelů“, ale rovněž o rodinné farmy.



Před úterním hlasováním Copa-Cogeca, nejvlivnější zemědělská lobby v EU, kompromisní dohodu odsoudila s tím, že chov hospodářských zvířat by neměl být považován za průmyslovou činnost a že procento farem, na které se směrnice vztahuje, bylo podhodnoceno. „Považovat chov hospodářských zvířat za průmyslovou činnost, nezávisle na použitém označení, je zcela nesmyslné a vede k mylným představám,“ komentovala.

1?. Agriculture is not an industrial sector!



Starting with the basics - The vast majority of poultry in the ???? is produced on family farms that have nothing to do with industrial installations, and are often mixed with other livestock or crop activities.



Barn eggs and free… pic.twitter.com/jvQAHzE1sw — COPA-COGECA (@COPACOGECA) March 8, 2024

Upozornila také, že směrnice dle ní znevýhodní evropské producenty oproti velkým dovozcům z Brazílie, Thajska či Ukrajiny. „Například drůbeží maso a vejce dovážené zejména z Brazílie, Thajska a Ukrajiny jsou v průměru produkovány na mnohem větších farmách ve srovnání s evropskými farmami a v zemích s žádnou nebo omezenou environmentální legislativou,“ upozornila organizace s tím, že žádné ustanovení nezajišťuje, že požadavky kladené na výrobce v EU budou recipročně uplatňovány na výrobky dovážené ze třetích zemí.

??. No reciprocity with imports from third countries!



??The icing on the cake, you might say, is that the proposal to revise the #IED does not include any provision to ensure that the requirements imposed on EU producers are reciprocally applied to products imported from third… pic.twitter.com/UJGDdTIL1S — COPA-COGECA (@COPACOGECA) March 8, 2024

