Falšují výsledky voleb! Objevila se vážná úvaha experta na kampaně

„Volební místnosti se uzavřely včera, ve 14:00. Volby do EP mívají nejmenší účast, tzn. sečteno muselo být už večer. Výsledek je tedy znám, ale voličům prozatím utajen. Ptám se ‚PROČ‘? Hraje se zde na nějaký globální součet ve všech členských zemích, eurostrany, eurofrakce, udržení moci křečovitých eurosocialistů, udržení centrální totality z Bruselu...??? ... no zřejmě ano. Takovou EU nepotřebujeme. Nám stačí volné a respektované partnerství, bez zasahování do vnitřních záležitostí ČR,“ rozhorlil se Viktorýn a dodává, že Český statistický úřad zná výsledek voleb do Evropského parlamentu od včerejšího večera. „Sečteno bylo ve 20:15,“ poukázal.

„Netransparentní sčítání hlasů při volbách do EP, jakési kódování a odesílání, mi připadá jako ‚čekání na korespondenční hlasy‘,“ dodal dále Viktorýn zřejmě k tomu, jak se statistici připravili na výsledky voleb. O tom psal server ČT24.cz.

Úniku informací před stanoveným možným vyhlášením výsledků by se mělo zamezit totiž tím, že data z jednotlivých okrskových komisí sečte statistický úřad až těsně před zveřejněním výsledků. Volební komisaři jsou také vázáni mlčenlivostí, ale bez sankcí.

Důvodem, proč k těmto opatřením dochází, je, že se konají volby ještě v dalších evropských státech. Nejdéle potrvají v Itálii, a to právě do 23. hodiny v neděli.

Dnes pak Viktorýn ještě poznamenal jeden postřeh. „Nikde nemohu najít informaci o tom, jak se v západní Evropě v době před volbami do EP zrychlilo tempo udělování občanství,“ uvedl.

