Feri na ČT: Nouzový stav už je k ničemu. Blatný jenom sliboval. Šlápnout na brzdu

Epidemie sice slábne, ale realita v nemocnicích zůstává stále vysoce nepříznivá. Část opozice přesto nechce prodloužení nouzového stavu, ten platí do 28. března. Proč a jak by situaci řešila jedna z opoziční stran, když vláda podle ní selhává, a jestli zvednou ruku pro pokračování nouzového stavu, prozradil v úterním Interview ČT24 poslanec Dominik Feri (TOP 09), člen ústavně-právního výboru. Podle něj je nyní třeba vstoupit do režimu pandemického zákona. „Nouzový stav už k ničemu není, jen prodloužením agonie. Pan ministr Blatný jen sliboval. Přišla chvíle dupnout na brzdu,“ uvedl poslanec, podle kterého už ani hejtmani nemají na pokračování nouzového stavu jednotný názor.

Na začátku března poslanec za TOP 09 uvedl, že jeho nejhorší noční můra je, pokud za tři týdny tvrdého lockdownu bude v Česku stále špatná situace a nebude plán, jak pokračovat. Právě to se podle Feriho bohužel stalo. „Spí se mi proto velmi těžce. Před měsícem jsem se ptal ministra Blatného, zda bude stačit nouzový zákon, pokud jej schválíme. Ptal jsem se ho, zda nebude pak chodit pořád do Sněmovny se žádostmi o nouzový stav. Bylo mi řečeno, že stačit bude,“ připomněl poslanec.

Jak se obával, tak se stalo a vláda opět v pátek zamíří do Sněmovny se žádostí o prodloužení nouzového stavu. „Další žádost o třicet dnů, za současných opatření podle mého soudu nemůžeme vyhovět,“ řekl dnes opoziční politik.

Dlouhá doba trvání nouzového stavu podle Feriho nevede ke zvládání pandemie. „Po našem soudu je to z důvodu špatných a chaotických kroků vlády, zejména chaotických zásahů pana předsedy vlády,“ zmínil hlavní důvody.

Pandemický zákon je to, co je v tuto chvíli zcela dostačující pro boj s koronavirovou epidemií. „Stačí k tomu, abychom situaci zvládali, i když nejde omezit pohyb osob,“ míní poslanec za TOP 09. „Tohle je jediná chvíle, kdy Sněmovna může dupnout na brzdu, říct vládě, že to nezvládá, neumí pandemii vyřešit a měla by postupovat podle pandemického zákonu,“ řekl k blížícímu se hlasování poslanců o prodloužení nouzového stavu.

Na tvrzení hejtmanů, že pandemický zákon není dostačující a označují jej za slabý nástroj, následně podotkl: koalice SPOLU se sešla v pondělí s hejtmany a jejich stanovisko není zdaleka tak jednotné, jak by se mohlo zdát. Nejsme už v situaci, jako jsme byli před pár týdny, jsme mírně jinde,“ zdůraznil.

Vládní opatření pro lidi znamená mnoho problémů. „Vláda slíbila tři týdny. Lidé se na to zařídili, posunuli rekonstrukce, opravy, plány. Vláda teď opět říká, že potřebuje ještě chvíli. To nedává smysl. Lidé se na mě obracejí, že si chtějí koupit zvíře v jiném okresu, nebo zemědělci, kteří potřebují přes okres pro osivo. Lidi trápí řada konkrétních věcí,“ dal za příklad.

Vláda by podle Feriho měla učinit následující: „Když už tedy vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, měla by přijít s nabídkou, že zmírní opatření volného pohybu osob z okresu na kraje, vyřešilo by to trpké situace, ve kterých se veřejnost částečně nachází. Nebo by umožnila navštívit chatu v jiném okresu,“ zamračil se nad dalším opatřením, u kterého postrádá smysl.

Přiblížil, za jakých podmínek by byla koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ochotna dát novému nouzovému stavu zelenou: „Dnes jsme měli první společné jednání poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kdy jsme o této záležitosti jednali. Zítra bude ještě pokračovat jednání předsedů stran s panem premiérem a ministrem zdravotnictví, kterého jsme požádali o data. Ta nám byla poslána, budeme je teprve analyzovat. Podle toho vyneseme rozhodnutí,“ sdělil k dotazu na většinový názor tohoto politického uskupení.

Za sebe už nyní uvedl, že pro pokračování nouzového stavu ruku nezvedne. „Za mě osobně říkám, že nouzový stav nepodpořím a nebudu pro něj hlasovat. A moji kolegové z TOP 09 to cítí podobně, většinově. A sice že prodloužení nouzového stavu je prodloužením agonie a že bychom měli přejít do režimu pandemického zákona. Ten s výjimkou omezení volného pohybu osob umožňuje ve spojení se zákonem o ochraně veřejného zdraví totéž,“ konstatoval Feri.

Opět vyčetl ministrovi zdravotnictví Blatnému, že nedrží slovo. „Ministr Blatný mi jasně říkal do očí, že pandemický zákon stačí, že s ním budeme fungovat, najednou zase říká něco jiného. Navíc jsme už v úplně jiné situaci, nemoc prodělalo velké množství dalších lidí, rozvíjí se očkování, dnes jsme překonali hranici milionu lidí s první dávkou vakcíny,“ dodal Feri, který věří, že s plánem návrat do normálu, který s epidemiology připravila koalice SPOLU, situaci země zvládne.

Pandemický zákon však napadají senátoři, hrozí, že jejich stížnost bude úspěšná, a tím celý zákon zpochybněn. „Podle pandemického zákona je už ale nařízené povinné testování, zákon už v praxi využit je. Z krizových opatření by se podle nás mělo přejít do režimu stavu pandemické pohotovosti a k vydávání mimořádných opatření podle pandemického zákona,“ zopakoval závěrem, že tato změna by byla jistě ve zpomalení šíření epidemie učinná.

