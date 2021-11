Feťáci a bezdomovci ničí Los Angeles, starosta bojuje za klima. Lidé už se smějí

reklama

Očekává se sice, že klimatické plány města tvrdě dopadnou na běžné obyvatele ve formě prudce rostoucích účtů za energie anebo změn ve kvalitě života, zvláště pak ve městě, kde je většina obyvatel desítky kilometrů dlouhé vzdálenosti zvyklá zdolávat automobily a vzhledem k vysokým teplotám zde klimatizace některé dny běží od rána do večera. Garcetti však tvrdí, že je jeho varianta levnější než „reinvestice do starých způsobů“.



Podle starosty Los Angeles „musí každý udělat více“ – kupříkladu prý pomůže, když si lidé koupí elektromobil či začnou instalovat solární panely. Kdo si elektromobil nebude moci dovolit, tomu Garcetti navrhuje řešení v podobě vzdání se vlastního automobilu a používání sdílených vozů. „Tady nejde o to, kolik máte peněz v kapse,“ myslí si starosta.



Než losangeleského starostu ze summitu stihl i přes očkování vyřadit covid-19, stihl se setkat i se svým londýnským protějškem Sadiqem Khanem:

LA Mayor Eric Garcetti tests positive for Covid-19 while in Glasgow for the COP26 UN climate change conference pic.twitter.com/tRCBSafbai — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) November 3, 2021

Je si prý vědom toho, že někdy „trvá měsíc nebo dva, než si člověk zvykne na něco nového“. „Ale když si uvědomíte, že se vám to vyplatí, protože budeme mít obyvatelnou planetu a mimochodem i spoustu nových zelených pracovních míst, stojí to za to,“ raduje se a dodává, že „na tom, co se děje v Johannesburgu nebo v Bombaji, záleží i v Los Angeles.“

Mezitím, co losangeleský starosta letěl přes půl světa poučovat o snižování emisí a důležitosti zabránění klimatických změn se v jeho městě situace na mnoha místech podobala spíše právě zmíněné Bombaji či Johannesburgu a člověk by těžko pomyslel, že je na ulici jednoho z největších měst ve Spojených státech.

Our politicians: “These people need housing! They are just down on their luck”. People on the street in Los Angeles: pic.twitter.com/5BaHoHEGGw — STREET PEOPLE OF LOS ANGELES (@streetpeopleLA) November 10, 2021

Nejde přitom o situaci, která by vygradovala během absence starosty ve městě, situace se v Los Angeles postupně zhoršuje již několik let, což dokazují mnohé záběry na sociálních sítích.

Zatímco místní obyvatelé platí měsíčně tisíce dolarů za nájem, na ulici před jejich domy vyrůstají „stanová městečka“ u kterých v lepším případě často zfetovaní bezdomovci grilují dlouho do noci, v horším případě se pak objevují scény, které běžný Američan pravidelně platící daně těžko pochopí.



Výjevy z ulic Los Angeles, které během Garcettiho období gradují, šokovali i známého herce James Woodse, kterého čeští diváci znají například z legendárních snímků „Tenkrát v Americe“ či „Casino“:

This is Los Angeles, California. pic.twitter.com/uQNu4okoxa — James Woods (@RealJamesWoods) October 5, 2021

Nejde přitom o nic obskurního, v Los Angeles se podobné výjevy objeví i v blízkosti centra:

Či na nejdražších lokalitách u moře:

O tom, jaké nebezpečí místním hrozí kvůli šíření infekčních nemocí od lidí pod vlivem narkotik, asi ani netřeba psát. Mnohé injekční stříkačky narkomané jednoduše pohodí na ulici, najde se však i jiné „využití“. Lidé na sociálních sítích tak například šíří obrázek pojmenovaný „Garcettiho strom“:

…And we shall name it “The Garcetti Tree”… @Gutterpeeps pic.twitter.com/bekpTJZuYB — STREET PEOPLE OF LOS ANGELES (@streetpeopleLA) October 29, 2021

Zvláště paradoxně se starostovými slovy o uhlíkové neutralitě působí záběry, na nichž se lidé na ulici nechovají zrovna ekologicky.

Kabul or Los Angeles? @Gutterpeeps pic.twitter.com/8Pfgyopcrc — STREET PEOPLE OF LOS ANGELES (@streetpeopleLA) August 22, 2021

Improvizovaná obydlí dost končí v nepříliš bezemisních plamenech:

Homeless encampment fire on 6th / Shatto Pl. in Koreatown. pic.twitter.com/6KUHoTiNel — STREET PEOPLE OF LOS ANGELES (@streetpeopleLA) August 2, 2021

Pokud by však měli nájemníci a majitelé nemovitostí v Los Angeles strach z aktuálního stavu, může je minimálně uklidnit, že se rada města jejich úskalími zabývá, tedy aspoň některými. Člen Rady města a „progresivní zastánce životního prostředí, mobility, dostupného bydlení a řešení bezdomovectví“ Mike Bonin aktuálně zve nájemníky, pronajímatele a správce nemovitostí na „vzdělávací fórum“ na kterém se bude řešit ochrana proti harašení.

There are new anti-harassment protections for LA tenants - @HCIDLA is hosting an educational forum for renters, landlords, & property managers who want to know their rights & responsibilities.



Today & 11/17 at 3PM

Nov 10th at 3PM in Spanish



Sign up: https://t.co/V5uxe4HM2H pic.twitter.com/etblRKJv5N — Mike Bonin-Official (@MikeBoninLA) November 3, 2021

Psali jsme: Očkování, hurá! Děti pod masáží kreslených postav. Už pětileté CIA? Dcera Pavla Tigrida otevřeně promluvila. Vše prý zapadá Zemřel Colin Powell. Všechny jeho úspěchy překryla válka v Iráku Děti tiše sedí a naslouchají výkladu. To je projev bělošské nadvlády? Českého pedagoga zvedl ze židle kolega z USA

