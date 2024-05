Fiala. Fialův přítel. Fialův syn. Odkryty vazby z Brna

reklama

„Asi se ptáte, jak je možné, že vysoké školy produkují doktorandy se spornou kvalifikací, docenty, kteří publikují v predátorských časopisech a profesory, kteří se zúčastňují falešných konferencí,“ poznamenala na úvod Jana Bobošíková a v pozadí se na diváky usmívala z fotky kandidátka STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudová.

Martin Fiala po úspěšném absolvování magisterského studia nastoupil na doktorandský studijní program oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Premiér Petr Fiala Masarykovu univerzitu osm let vedl.

K tomu, aby mohl jedinec úspěšně projít doktorandským studiem, potřebuje školitele. Ten přitom bdí nad celou dráhou studia. A kdo je školitelem Martina Fialy? Blízký přítel premiéra. „Školitelem premiérova syna a vedoucím disertační práce je profesor Jiří Hanuš, prorektor univerzity a velmi blízký přítel Petra Fialy. Upozorňujeme, že školitel dohlíží na celý průběh studia a je tak pro doktoranda naprosto klíčovou osobou,“ řekla Jana Bobošíková.

Je v pořádku, že školitelem je blízký přítel studentova otce? „Standard pro školitele navrhovaný Českou asociací doktorandek a doktorandů jednoznačně říká, že školitel nesmí být ve vztahu k doktorandovi ve střetu zájmů a střet zájmů vylučuje ve svém etickém kodexu i Masarykova univerzita,“ popsala Bobošíková obvyklou praxi, kterou na Masarykově univerzitě uplatňují nejspíš výběrově.

A přišlo i na publikační činnost Martina Fialy. Publikační činnost je pro doktorandy povinností. Za každý rok studia musejí publikovat minimálně dva vědecké články v odborném recenzovaném vědeckém médiu. Kolik jich má Martin Fiala? „Na první pohled je publikační činnost Martina Fialy úctyhodná. V sekci ‚článek v odborném periodiku‘ má uvedeno celých 11 příspěvků,“ pochvalně pokýve hlavou Bobošíková. Ale okamžitě se ironicky pousměje. „Zásadním problémem však je, že jsou všechny bez výjimky publikovány v časopise Kontexty. A Kontexty vůbec nejsou vědecké periodikum, ale časopis o kultuře a společnosti,“ zakroutila nevěřícně hlavou Bobošíková. Navíc jsou Fialovy texty publikované v češtině, přitom doktorand musí publikovat v zahraničním periodiku nejlépe v angličtině.

Ale to není vůbec všechno. Vlivová síť kolem Martina Fialy se dál a dál stahuje. Jana Bobošíková si posvítila na to, kdo založil a dosud zasedá v radě časopisu Kontexty. „Časopis Kontexty založil a v jeho redakční řadě doposud zasedá… Víte kdo? Fialův otec, premiér Fiala, a doktorandský školitel, přítel premiéra Fialy, Jiří Hanuš,“ popsala Bobošíková protekční politiku Petra Fialy vzhledem k jeho synovi.

A následně Bobošíková ukázala „vědeckou“ podstatu časopisu Kontexty. Upozornila na rozhovor s Ondřejem Krutílkem, poradcem premiéra pro evropské záležitosti a zároveň člena ODS, který se v titulku honosil kritikou Andreje Babiše: „Také v EU bylo třeba ,uklidit‘ po Babišovi“, lákal časopis na clickbait. Bobošíková ukázala i rozhovor s Miroslavou Němcovou, senátorkou ODS, který se pyšnil titulkem „První dáma české politiky“. Bobošíková opět zakroutila nevěřícně hlavou. „Kontext tedy evidentně recenzovaný vědecký zahraniční časopis není,“ zkonstatovala.

A na články v Kontextu se odkazuje složka s publikační činností doktoranda Martina Fialy. A to pod poutavými tituly, upozornila Bobošíková. „60 let Jamese Bonda. Ian Fleming a Jamajka aneb Kde se narodil James Bond“ nebo „Ian Fleming a cesta agenta 007 na filmové plátno“, případně „Umělá inteligence v Hollywoodu aneb herecká kariéra i po smrti“, zněly titulky doktoranda Martina Fialy, na které odkazoval ve své doktorandské publikační činnosti. „Prostě historická pojednání jako řemen,“ neudržela svou ironii na uzdě Jana Bobošíková.

A kolik nás, daňové poplatníky, studium problematiky Jamese Bonda v péči Martina Fialy stojí? I takovou otázku si Jana Bobošíková položila. „Měsíční stipendium doktorských studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity činí 12 000 korun. Stát jim platí zdravotní pojištění a pracovní zázemí mají na veřejné vysoké škole. Doktorské studium Fialova syna nás tedy až dosud stálo přes 600 000 korun,“ spočítala Bobošíková.

Bude studium Martina Fialy prospěšné pro společnost, nebo se jedná jen o péči o protekční dítě premiéra Fialy? „Tak co myslíte? Vstoupí letos na scénu hluboce vzdělaný doktor Fiala junior, který bude přínosem české historické vědě, nebo bude přidělen další zbytečný a s největší pravděpodobností protekční doktorský titul?“ zeptala se rétoricky Jana Bobošíková.

Jenže sítě kolem Martina Fialy stále nejsou uzavřené. Premiér Fiala má také manželku, Janu Fialovou, matku našeho doktoranda. Co ta s tím má společného? I na to padlo pozorné oko Jany Bobošíkové. „Jestlipak víte, kdo má ve vedení Masarykovy univerzity na starosti záležitosti studentů. No přece prorektorka Jana Fialová, premiérova manželka a matka doktoranda Martina Fialy. Co myslíte, dbá prorektorka Fialová na to, aby se při studiu jejího syna dodržoval etický kodex univerzity a alespoň minimální odborné standardy?“ ptá se Bobošíková.

A jakou činnost produkuje premiérova manželka a matka doktoranda? I tady si Jana Bobošíková posloužila veřejně dostupnými zdroji. „A co myslíte, jak vůbec vypadá odborná činnost prorektorky Fialové? Já jen prozradím, že se například zabývala rizikem poranění ostrým předmětem ve zdravotnictví a že tato práce obsahovala celých 11 slajdů včetně nadpisu,“ pokývala uznale, ale s ironií v hlase Jana Bobošíková.

A na závěr šťouchla do České televize i Seznam Zpráv. „Teď budeme čekat, zda odbornou činnost manželky premiéra Fialy prozkoumají třeba veřejnoprávní média nebo Seznam Zprávy. Uvidíme, zda to udělají a k čemu dojdou,“ uzavřela Jana Bobošíková výlet do rodiny premiéra Fialy.

