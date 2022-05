Fiala: Všechny státy budou na sankcích spolupracovat. I Maďarsko. EU pomůže s uprchlíky

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) vystoupil po jednání na summitu EU před novináře a popsal, jak se lídři EU dohadovali o dalším balíku sankcí proti Rusku. Oznámil, co je podle něj naprosto nejzásadnější. Novináře také ujistil, že všechny státy EU budou v oblasti sankcí spolupracovat a nebude to tak, že se jeden stát sveze na úkor ostatních. Toto podle Fialy platí i pro Maďarsko.

reklama

„Bylo to velmi užitečné jednání, podle mého názoru s důležitou debatou, a to, co je na tom to nejpodstatnější, s výborným výsledkem jak pro Evropskou unii, tak pro Českou republiku. To včerejší jednání ukázalo, že je Evropská unie schopná dodržovat jednotný a důsledný postoj vůči ruskému agresorovi,“ poznamenal Fiala hned na úvod tiskové konference s tím, že EU se jednoznačně postavila za Ukrajinu.

Shoda se podle předsedy vlády podařila najít i přes různé jednací potíže. Lídři EU dokázali „dát jasně najevo Rusku, že na jeho agresi bude EU reagovat dalšími sankcemi“. Prakticky okamžitě se prý EU odstřihne od tankerového dovozu ropy. Česko prý získá výjimku po dobu 18 měsíců na dovoz produktů z ruské ropy.

Anketa Co soudíte o Dominiku Ferim? (Ptáme se od 31.5.2022) Je vinen a vše si zaslouží 23% Rozhodnout o vině musí soud 65% Nemám ho rád, ale Bůh ví, jak to s těmi děvčaty bylo 5% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1138 lidí

„Ukazuje se, že když dobře argumentujeme a argumentujeme věcně a vysvětlujeme, proč některé věci potřebujeme udělat jinak, nebo na ně potřebujeme víc času, že se dá i na tomto dosáhnout shoda,“ upozornil Fiala. Konstatoval, že pokud se Česko dokáže od ruské závislosti odstřihnout rychleji, nebudeme potřebovat výjimku po celých 18 měsíců. Platí závazek, že státy s výjimkou se budou zbavovat závislosti na ruské ropě. My se budeme snažit nahradit ruskou ropu ze všech zdrojů, které do Evropy přicházejí. Tím bude podle Fialy ošetřena i pozice vnitrozemských evropských států, které mají v této věci složitější pozici než přímořské státy.

„Dále jsme se dohodli na tom, že Evropská komise najde v rozpočtu prostředky pro země nejvíce postižené uprchlickou krizí. My jsme země, která patří k nejpostiženějším, pokud jde o uprchlickou vlnu, a tento výraz evropské solidarity je pro nás důležitý,“ zdůraznil Fiala.

„Těch vnitrozemských států není mnoho a nepatří k těm nejsilnějším, ale právě situace vnitrozemských států se projevila, protože jsme dobře argumentovali a vysvětlili jsme, o co jde, to se potom projevilo i v těch výsledcích Evropské rady."

Celé vystoupení premiéra naleznete zde

„My jsme nehrozili žádným vetem a nevykřikovali jsme nic do médií. My jsme vyjednávali a vysvětlovali a dosáhli jsme svých cílů. V tomto smyslu je to lepší cesta,“ konstatoval český předseda vlády.

„Ale ať už se odehrálo cokoliv, a víte, že já jsem byl ke způsobům toho vyjednávání mnohdy kritický, tak tohle přebilo to, že se dalo dosáhnout shody rychle, možná dokonce mnohem rychleji, než mnozí komentátoři předpokládali,“ upozorňoval Fiala.

I Maďarsko bude mít za povinnost zbavovat se závislosti na ruské ropě v určitém časovém rámci. „Nemyslím si, že by na tom nějaký evropský stát mohl vydělávat na úkor ostatních,“ zdůrazňoval.

Lídři EU se prý také shodli, že pošlou Ukrajině finanční pomoc ve výši 9 miliard eur.

„Ale to nejdůležitější přece není, že někdo měl nějaký názor a ten prosazoval. To tak děláme vždycky. To podstatné je, že jsme se dohodli na jednotném postoj k sankcím i k finanční pomoci Ukrajiny."

Konstatoval také, že za 8 let vlád ANO s ČSSD došlo k velkému zanedbání energetické bezpečnosti Česka. „A Česká republika je teď v tomto velmi zranitelná,“ upozornil Fiala.

Psali jsme: Fiala si v Bruselu řekne o hodně. Embargo na ropu? Premiér nemá radost To skončí špatně. Kalousek má strach z volby prezidenta Tak pozor. Fiala tuší problémy. Ruska se zbavíme, ale... Premiér Fiala: Budeme pokračovat v krocích, které občanům pomohou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.