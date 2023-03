Fiala nebude jásat. V živém přenosu se do sebe pustili dva koaliční poslanci. Důvod zásadní

Ve druhé hodině Partie na CNN Prima News se střetli poslanci Jan Skopeček (ODS), Josef Bernard (STAN), Martin Kolovratník (ANO) a Radek Koten (SPD). Ač pochází Skopeček s Bernardem z jedné koalice, hádali se o to, kolik peněz půjde dostat do rozpočtu. „Vy jste rozvrátili rozpočet,“ vmetl Bernard Skopečkovi. Kolovratník se smál. „Já jsem zvědav, co z toho vyjde, když vy se v koalici hádáte,“ kroutil hlavou. Pak nastoupil Koten a navrhl plán, jak uzdravit české státní finance. „Zdaňte Google, zdaňte Facebook a peníze budou,“ pravil. Prý by také přestal posílat zbraně na Ukrajinu.

„Já osobně si myslím, a celé hnutí STAN si to myslí také, že takto nejsou české státní finance udržitelné. My jsme za poslední 4 roky navýšili dluh o tolik, jako za předchozích 27 let. My jsme tempo zadlužování zrychlili osmkrát,“ připomínal Bernard.

„Ono bylo jednoduché v minulosti snižovat daně a zvyšovat nároky na státní rozpočet, ale teď musíme něco udělat. Bude to bolet,“ upozorňoval dál.

„Já, když jsem se zúčastnil těch jednání, tak jsem měl pocit, že ODS je snad jediná, která chce hledat úspory. U ostatních koaličních partnerů jsem toto neviděl. Já neznám ekonomický balíček hnutí STAN, ale z toho, co uniklo do médií, tak je tam i to zvyšování daní, a to my v ODS určitě nepodpoříme. Pokud se něco utrhlo ze řetězu, tak to jsou výdaje. Pokud my budeme zvyšovat daně, tak vláda bude jen více přerozdělovat, ale ty výdaje se tím nesníží,“ upozorňoval Skopeček.

„To, co jste tady předvedli, ukazuje na nekompatibilitu vašich stran,“ smál se Kolovratník.

Posléze dodal, že zrušení superhrubé mzdy, k čemuž společně přistoupili poslanci ANO, ODS, SPD a komunistů, bylo správně.

„Já jsem zvědav, co z toho vyjde, když vy se v koalici hádáte a představujete různé balíčky,“ kroutil hlavou Kolovratník.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011





A tady Bernard vyrazil do útoku.

„Vy jste byli ti, kteří rozvrátili rozpočet, vy jste snížili daně tak, že je tam dneska sekera 120 miliard korun. To byl ohromný proinflační impulz. Já jsem přesvědčen, že to je důvod, proč máme jednu z největších inflací. To byl jeden pozměňující návrh a vy jste tím rozvrátili veřejné finance. Hnutí ANO, ODS, SPD a komunisté,“ volal ve studiu Bernard.



Napětí mezi poslanci vládní koalice ve studiu pořadu Partie. (Screen: CNN Prima News)

Když dostal slovo Koten, konstatoval, že Česko je jednou z mála zemí, která nezdaňuje dividendy zahraničních vlastníků firem. Nezdaňuje peníze, které odcházejí z republiky. „Já si myslím, že je normální platit daně. Český občan odvádí peníze státu někdy do poloviny roku. Teprve ve druhé polovině roku pracuje na sebe. Vy to chcete ještě zvyšovat, dobře, ale tak to zvedněte i pro ty giganty. Když zdaníme Google, zdaníme Facebook, tak ty peníze tady budou,“ přihlásil se o slovo Koten.

Radek Koten SPD





Kolovratník znovu uhodil na pětikoalici.

„Vy máte příjmy státního rozpočtu v tuto chvíli děravé jako cedník. Proč jste zrušili např. EET?“ ptal se Kolovratník.

„Protože nic nepřinášela,“ odpověděl okamžitě Skopeček.

Když se ke slovu znovu dostal Bernard, upozorňoval, že finanční situace státu je opravdu velmi špatná a je třeba hledat nejen úspory, je třeba rušit daňové výjimky, slučovat agendy na úřadech a tak podobně. „Pokud něco zásadního neuděláme, tak jsme do pěti let v pořádném maléru,“ uvedl Bernard.

„To, co tady říká kolega Koten, na to asi nemá cenu reagovat,“ smetl Skopeček Kotenova slova.

„Dokázali jsme přijmout statisíce uprchlíků, nejsme žádní xenofobové, jak se nám tady někteří progresivisté snažili podsouvat. My jsme tu situaci zvládli,“ zdůrazňoval Skopeček.

Koten ale přidal další úder. Udeřil na EU, která z jeho pohledu Česku škodí. „Já bych řekl, že EU nás zpětně o ty peníze připravuje, protože jak ten Green Deal, tak Euro 7, to je obrovské zvěrstvo, které se připravuje,“ rozčiloval se.

Bernard se vrátil k seniorům a svým způsobem se jim omlouval.

„Mě fakticky hodně mrzí, že v těch úsporných opatřeních jsme začali s důchodci, prosíme je - pomozte nám - ale teď si teda neumím představit, že my ostatní si necháme daně na úrovni, jaké máme dnes,“ uvedl Bernard.

Ing. Josef Bernard





„Jeden z důvodů, proč obhajuji zrušení superhrubé mzdy, je to, že my jsme měli zatížení práce až 44 procent, 44 procent si bral stát z toho, co zaměstnanci vydělali. To se nám zrušením superhrubé mzdy podařilo snížit. My jsme těm lidem nechali více peněz, kdybychom to neudělali, tak by byl mnohem větší tlak na sociální pomoc,“ bránil zrušení superhrubé mzdy Skopeček.

„Já si myslím, že tu máme sociální smír, ale pokud s tím strukturálním deficitem nebudeme něco dělat, tak ten sociální smír bude ohrožen,“ ozval se Bernard, podle něhož je třeba řešit i příjmovou stránku rozpočtu.

Kolovratník se znovu začal smát, jak rozdílné pohledy ODS a STAN mají v daňové oblasti.

„Ale vy jste se také dohadovali s ODS a s komunisty,“ bránil se okamžitě Bernard. „Vy jste se neostýchali, když jste věděli, že jde do tuhýho, zdrbnout ty daně tak, že jste ten stát připravili o 100 miliard korun,“ rozčílil se Bernard.

A hned pokračoval.

„První, na čem bychom měli začít, je zeštíhlit stát. Spojit instituce výzkumné a jiné. Především ministerstva dneska mají úkol slučovat agendy, což bude znamenat míň zaměstnanců ve státní správě. Já teď mám problém se snižováním počtu policistů a hasičů. Zachovejme v této obtížné době ty sbory tak, jak jsou. Ale pak se nám tady ten prostor zužuje,“ upozorňoval Bernard. „Pracuje se na pořádné analýze toho, kde si takhle stát může pustit žilou,“ dodal Bernard.

Skopeček upozorňoval, že je třeba sáhnout také do oblasti školství, kde je podle jeho názoru třeba sáhnout do systému inkluze, která je z pohledu poslance ODS poměrně nákladná.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS





Podle Bernarda je k diskusi i otázka rušení proplácení prvních tří dnů nemocenské.

To Koten okamžitě odmítl.

A tady se debata nachýlila k závěru.

Hosté se stihli shodnout už jen na tom, že najít shodu v krocích, jak ozdravit veřejné finance, bude složité.

