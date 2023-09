Fiala ocenil práci zbrojařů. „Přicházejí s inovativními řešeními,“ řekl o víkendu v Ostravě

reklama

„Oceňuji, že řada zbrojních firem přichází s inovativními řešeními a technologiemi, investuje do výzkumu a vývoje a vyvíjí nové produkty. To je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích a také pro naše hospodářství. Přibývají nová pracovní místa, ale také příjmy do rozpočtu a investice. Dvanáct největších českých zbrojních firem odvedlo loni na dani z příjmu o 232 % více než předchozí rok,“ uvedl na facebooku předseda vlády Petr Fiala, podle kterého české zbrojní firmy vyrábějí produkty s vysokou přidanou hodnotou a propojují výsledky a vývoj s tradičním českým průmyslem.

„To je naprosto zásadní pro Restart Česka. Usilujeme o to, aby maximum vojenského materiálu bylo pořizováno od domácích výrobců. V zahraničních akvizicích stojíme o to, aby v nich byl zapojen český obranný průmysl. U největších zakázek se snažíme o to, aby byl náš průmysl zapojen až ze 40 %,“ dodal premiér, který si o víkendu nenechal ujít prezentaci většiny českých firem v rámci Dnů NATO.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 29264 lidí Premiér Petr Fiala mimo jiné zavítal mezi české letecké výrobce, kterým otvíral dveře na zahraniční trhy již při své nedávné podnikatelské misi v jihovýchodní Asii. „Jako hlavní partner Dnů NATO zde naše skupina prezentovala veřejnosti letouny L 410 NG z kunovického Aircraft Industries a L-39NG Aera Vodochody, a to nejen na statice, ale především ve vzduchu. O oba stroje byl obrovský zájem. Na prohlídku kokpitu L-39NG se stály dlouhé fronty a zvědaví nadšenci důkladně zpovídali přítomné piloty a techniky. Pozadu samozřejmě nezůstala ani čtyřistadesítka se svojí posádkou. K vidění byl také pasivní sledovací systém VERA-NG z dílny ERA Pardubice. Velkou atrakcí pro přítomné hosty byly letecké simulátory společnosti VRGineers, které jsme měli umístěné ve stánku. Stačilo zasednout do speciálního křesla, nasadit brýle a rázem se ocitli na dráze,“ uvedla Marika Přinosilová, ředitelka marketingu a komunikace skupiny OMNIPOL s tím, že o simulátor měl zájem právě také český premiér Petr Fiala.

Premiér však nedorazil do Ostravy sám. Ministryně obrany Jana Černochová mimo jiné zavítala i do venkovní expozice pardubické společnosti ERA, kde se v zajímala o poslední novinky této technologické společnosti. „Ve venkovní expozici ERA předváděla na obrazovkách názorné ukázky, jak fungují pasivní sledovací senzory VERA-NG a PLESS a systém pro řízení provozu na letišti ERIS,“ upřesnila tisková mluvčí společnosti ERA Lenka Stejskalová Reichová.

23. ročník Dnů NATO v Ostravě spolu se 13. dnem Vzdušných sil AČR se uskutečnil o víkendu 16. a 17. září 2023 na mezinárodním letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově. Dvoudenní show se účastnilo 19 partnerských zemí a program sestával z prezentací jejich letectva, pozemních armádních sil a ukázek práce policie, záchranářů, hasičů apod.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE