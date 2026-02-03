Silná slova v kuloárech Sněmovny. Foldyna nastoupil na Decroix

„Máme mimořádně slabého premiéra, který je jen loutkou, kterou tu režírují Motoristé sobě a Kreml sobě,“ perlil na ranní tiskové konferenci předseda Pirátů Zdeněk Hřib. A vtip o „Kremlu sobě“ opakovali i někteří jeho spolustraníci.
„Tvrzení strany ‚Pubescenti sobě‘ nestojí za nějaký obsáhlejší komentář,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Toho však ještě více rozčílila dřívější slova poslankyně Evy Decroix. Ta se o současné koalici vyjádřila jako o „svoloči u vesla“.
„Když se v Německu dostala k moci nacistická strana, tak lidi, co s nimi nesouhlasili, nazývali bacily. Pak to posunuli na šváby a já si myslím, že říkat o lidech, že jsou svoloč, je další dimenze toho, jak se chovali nacisti a jak se chovají totalitní politici. Nadřazenost, ponižování, škatulkování. Paní Decroix předvedla, že ODS se posouvá. A posouvá se do mě nepřijatelných hranic. Liberální demokracie, ta dvě krásná slova, se postupně stávají takovým ‚fašismem s lidskou tváří‘,“ řekl k tomu poslanec pro ParlamentníListy.cz.
Jen to podle něj ukazuje, že hlasování o nedůvěře vládě, iniciované opozicí, je nesmyslné. Vládní koalice ale zareagovala po svém.
„Jsme přesvědčeni, že lidé chtějí méně politiky a více konkrétních výsledků,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček. A tomu vládní politici přizpůsobili i svá vystoupení. Ještě než opoziční poslanci mohli začít se svými přihláškami do diskuse, vystoupili s přednostním právem členové vlády.
Sérii začala Alena Schillerová svým popisem, v jakém stavu ministerstvo, které před čtyřmi roky předala Zbyňku Stanjurovi, po jednom volebním období našla.
„Když jsem 15. prosince nastoupila po čtyřech letech na Ministerstvo financí, nestačila jsem se divit, jak úřad personálně nabobtnal. Ze sedmi sekcí bylo deset, za každým druhým počítačem vrchní ředitel, náměstek nebo tučně placený politický poradce. Můj předchůdce jich měl neuvěřitelných deset, ale v práci je potkal málokdo. Stovky opravdových expertů a odborníků, kterých je Ministerstvo financí plné, byly roky bez manažerského zadání,“ popsala poslancům.
Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný poslancům vysvětloval, jak jeho kritizovaný úřad (nejedná se o plnohodnotné ministerstvo) začal fungovat, že náklady byly minimální a úřad začal pracovat na prvních projektech.
„Po letech relativního klidu žijeme v poslední době v turbulentních časech. Přežili jsme covid, začala a stále pokračuje strašlivá válka na Ukrajině, žijeme ve světě, kde roste moc velmocí, a Evropa se v tom všem tak trochu potácí. Došlo k jednomu z největších masakrů Židů od druhé světové války na území Izraele, zažili jsme bezprecedentní inflaci, energetickou krizi a čtyři roky – troufám si říct – arogantního a asociálního vládnutí předchozí vlády Petra Fialy. Já jsem přesvědčený o tom, že vytváření nejistoty, zmatků a napětí v České republice je to poslední, co nyní potřebujeme. Bohužel je to ale přesně to, co současná opozice dělá,“ vysvětlil.
Navázali vicepremiér Karel Havlíček a ministr obrany Jaromír Zůna, Lubomír Metnar a Jeroným Tejc.
Poslanci TOP 09 Zuna a Ženíšek, první v řadě přihlášek, tradičně se zobrazujících na obrazovce v jednacím sále, tak stále čekají.
Mezitím Sněmovna schválila, že může jednat i po 21. hodině. V jednacím sále v tu chvíli seděli poslanci hlavně v polovině vyhrazené vládní koalici, opoziční lavice byly prázdné.
