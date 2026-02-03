„Lidi platí poplatky ČT rádi.“ Máme petici, která se teprve podepisuje

03.02.2026 14:00 | Kauza
autor: Radim Panenka

Někteří členové Rady ČT a Rady Českého rozhlasu připravují otevřený dopis vládě, poslancům a senátorům s výzvou „za nezávislá veřejnoprávní média“. Text dopisu a výzvou k podpisu do středečních 12 hodin s tím, že jeho veřejná prezentace je plánována na čtvrtek. Autoři dopisu tvrdí, že se bojí o budoucnost ČT a ČRo a vyzdvihují disciplinovanost koncesionářů, která je prý dána jejich spokojeností. ParlamentníListy.cz získaly kompletní text chystané výzvy.

„Lidi platí poplatky ČT rádi.“ Máme petici, která se teprve podepisuje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká televize, ilustrační foto

Veřejnoprávní média prý hrají nezastupitelnou úlohu, kterou nemohou nahradit žádná soukromá média a chrání duchovní, kulturní a přírodní dědictví naší země. S takovou argumentací hodlají v dopisu vyrukovat jeho případní signatáři. 

ČT a ČRo podle autorů dopisu nelze udržet bez stabilního, dlouhodobě plánovatelného a nezávislého systému financování. „A je to právě stávající financování prostřednictvím poplatků, které odděluje veřejnoprávní službu od jakéhokoliv vlivu,“ tvrdí výzva.

„Jako členky a členové kontrolních orgánů těchto médií, tj. Českého rozhlasu a České televize, jsme si vědomi svých úkolů a odpovědnosti, které se týkají zajištění nezávislosti obou těchto médií a kontroly naplňování požadavků na veřejnou službu.  Její rámec je definován příslušnými zákony i zmiňovanými Memorandy, která byla v loňském roce podepsána řediteli jmenovaných institucí a ministrem kultury, a to s platností na dobu pěti let. Jedná se o dohody, ze kterých vycházejí nejen každoroční rozpočty, ale především i dlouhodobé plány obou médií, bez kterých nemohou odpovědně fungovat,“ stojí v dopisu o výzvě, jejíž zveřejnění s příslušnými podpisy členů obou rad chystají na čtvrtek.

Autoři výzvy dokonce argumentují tím, že pokud lidé koncesionářské poplatky poctivě platí, jde o důkaz jejich spokojenosti s tím, jak veřejnoprávní média pracují. Ignorují fakt, že placení těchto poplatků je povinné a domácnosti se v případě neplacení vystavují tvrdému vymáhání. 

„Obdivuhodná platební morálka občanů je potvrzením stávající důvěryhodnosti obou médií i potvrzením správnosti současného způsobu financování – a zároveň také důkazem, že si lidé uvědomují, že veřejnoprávní média jsou především ‚jejich‘ a jsou tu opravdu pro každého. Veřejnoprávní média se proto nemohou srovnávat se soukromými médii a nedají se zploštit na jednoduchou byznysovou rovnici, že má platit pouze ten, kdo se dívá či poslouchá. Veřejnoprávní média pečují o společnost ve všech jejích aspektech s cílem, aby se všichni lidé mohli účastnit demokratických procesů. Proto z existence veřejnoprávních médií jednoznačně profitují všichni, tedy i ti, kdo vysílání zrovna nesledují,“ vymysleli autoři prohlášení.

Závěrem vyzývají vládní činitele k dialogu. „V duchu tohoto otevřeného dopisu vyzýváme vládní představitele, v první řadě předsedu vlády Andreje Babiše a ministra kultury Oto Klempíře, stejně tak i další vrcholné představitele k racionálnímu dialogu na základě relevantních argumentů,“ končí celý dopis. Následuje už jen místo a datum, které ukazuje chystaný termín zveřejnění výzvy. „V Praze 5. února 2026.“ Následovat má abecední výčet signatářů.

Podle informací serveru ParlamentníListy.cz tento text členům Rady ČT s výzvou k případnému podpisu zaslala televizní radní Ivana Chmel Denčevová a členům Rady ČRo se stejnou výzvou rozhlasový radní Zbigniew Czendlik.

Nelze očekávat, že by se pod výzvu podepsali všichni členové obou mediálních rad. ParlamentníListy.cz hovořily s několika z nich, kteří nám pod podmínkou anonymity sdělili, že rozhodně nemají v plánu své podpisy připojovat. 

„Je absurdní, aby rada coby kontrolní orgán vystupovala jako nátlaková skupina v politice. To je proti smyslu našeho poslání jako radních,“ uvedl jeden z členů mediálních rad.

Podle našich informací členové obou rad obdrželi zároveň s dopisem upřesňující informace, že své podpisy mají připojit do středečních 12 hodin. Spekuluje se, že cílem je dopis zveřejnit v souvislosti se zasedáním sněmovního mediálního výboru, který začíná ve čtvrtek 5. února ve 14 hodin.

Dojde-li nakonec ke zveřejnění, podle námi oslovených členů mediálních rad, se výzva nejen mine účinkem, ale může působit spíš kontraproduktivně. „Nedivil bych se, kdyby to vládu utvrdilo v tom, že zrušení koncesionářských poplatků je jediné správné. Text toho dopisu je nevyvážený a aktivistický. Zcela ignoruje porušovaný zákonný závazek médií veřejné služby o poskytování objektivních, ověřených a vyvážených informací. Podobné apely k žádné nápravě nepřispívají. Naopak svou jednostranností prohlubují bariéru mezi zpravodajstvím ČT a ČRo a občany, kteří jsou s veřejnoprávní službou nespokojeni. Autoři dopisu veřejnoprávní službě škodí,“ uvádí další zdroj z prostředí mediálních rad.

CELÝ TEXT PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY:

Výzva – „Za nezávislá veřejnoprávní média“ – Vládě České republiky a politickým reprezentantům 

Vážený pane předsedo vlády, ministryně a ministři, poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři,

oslovujeme Vás v návaznosti na programové prohlášení vlády z 5. ledna 2026, ve kterém je uvedeno: „Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy.“  Obracíme se na Vás, protože cítíme obavu o budoucnost Českého rozhlasu a České televize. 

Silná, nezávislá a stabilně financovaná média veřejné služby jsou jedním ze základních a nezbytných pilířů demokratické a zdravé společnosti a jakékoliv jejich ohrožení je rizikem pro všechny občanky a občany této země, a to v současnosti i v budoucnosti.  

Český rozhlas i Česká televize jsou dlouhodobě médii s nejvyšším podílem důvěry občanů České republiky. Z ní vyplývající vysokou důvěryhodnost, kterou v Česku nevykazuje žádné jiné médium, je nezbytné chránit a citlivě o ni pečovat. Veřejnoprávní média nejsou tedy „jen dalším hráčem na trhu“, ale jsou jediným subjektem, který bez přímé závislosti na soukromých a politických zájmech či reklamním rozpočtu, plní službu, kterou ze své podstaty nemůže zajistit nikdo jiný. Týká se to uchování duchovního, kulturního a přírodního dědictví, např. menšinová témata, specializovaná vysílání pro děti a náctileté, seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním, sítě zahraničních zpravodajů či podpora menšinových sportů. Obsah daný zákonem – a nově i Memorandy o způsobu naplňování veřejné služby – nelze udržet bez stabilního, dlouhodobě plánovatelného a nezávislého systému financování. A je to právě stávající financování prostřednictvím poplatků, které odděluje veřejnoprávní službu od jakéhokoliv vlivu. 

Jako členky a členové kontrolních orgánů těchto médií, tj. Českého rozhlasu a České televize, jsme si vědomi svých úkolů a odpovědnosti, které se týkají zajištění nezávislosti obou těchto médií a kontroly naplňování požadavků na veřejnou službu.  Její rámec je definován příslušnými zákony i zmiňovanými Memorandy, která byla v loňském roce podepsána řediteli jmenovaných institucí a ministrem kultury, a to s platností na dobu pěti let. Jedná se o dohody, ze kterých vycházejí nejen každoroční rozpočty, ale především i dlouhodobé plány obou médií, bez kterých nemohou odpovědně fungovat.

Znovu opakujeme, že systém financování prostřednictvím poplatků je systémem v České republice osvědčeným, zavedeným a především zajišťujícím nezávislost veřejnoprávních médií. Obdivuhodná platební morálka občanů je potvrzením stávající důvěryhodnosti obou médií i potvrzením správnosti současného způsobu financování – a zároveň také důkazem, že si lidé uvědomují, že veřejnoprávní média jsou především „jejich“ a jsou tu opravdu pro každého. Veřejnoprávní média se proto nemohou srovnávat se soukromými médii a nedají se zploštit na jednoduchou byznysovou rovnici, že má platit pouze ten, kdo se dívá či poslouchá. Veřejnoprávní média pečují o společnost ve všech jejích aspektech s cílem, aby se všichni lidé mohli účastnit demokratických procesů. Proto z existence veřejnoprávních médií jednoznačně profitují všichni, tedy i ti, kdo vysílání zrovna nesledují.  

V duchu tohoto otevřeného dopisu vyzýváme vládní představitele, v první řadě předsedu vlády Andreje Babiše a ministra kultury Oto Klempíře, stejně tak i další vrcholné představitele k racionálnímu dialogu na základě relevantních argumentů.

V  Praze 5. února 2026 

…….podpisy  v abecedním pořadí 

