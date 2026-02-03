Hřib se snažil vyprovokovat Babiše a dopadl bledě

„Nedovedu si představit, jak by mohl být prezident uražen více, než to udělal pan Macinka,“ zaznělo od sněmovního pultíku. Začínalo hlasování o nedůvěře vládě, v historii české Poslanecké sněmovny jubilejní dvacáté v jednadvacátém století.
Pro Martina Kupku to byla premiéra v roli opozičního lídra a mluvčího. Někdejší profesionální mluvčí si dal na projevu záležet. Také v něm třeba zaznělo, že „vláda nemá být pouťový autodrom pro zábavu Motoristů, kde premiér bude vrchní kolotočář“. Tento vtip použil už předtím na tiskové konferenci. Občanští demokraté celý seriál v půl deváté zahájili.
Následovaly věcné výtky vládě, třeba že neřekla „stojíme za Dánskem“ v kauze Grónska. Místo toho si prý premiér teatrálně kupoval glóbus. „Česká republika, která za minulé vlády jasně stála za svými spojenci, je najednou nečitelná.“
Také vytkl, že se premiér na svých tiskovkách vysmívá novinářům, zatímco Petr Macinka „část novinářů“ ani nepustil na tiskovku. „To jsou závažné vykřičníky,“ varoval. A zopakoval k tomu název knihy Erika Taberyho Vládneme, nerušit. Ten si následně vzal i jako závěrečnou pointu svého projevu.
Pokud Macinka sám nerezignoval, měl podle Kupky Babiš jasně říci, že tohoto ministra nechce. Se stejnou konstrukcí přišly i další opoziční strany na tiskových konferencích, které jednání tradičně předcházely.
„Pan premiér prohlásil, že spolupráce s Macinkou je výborná. Máme mimořádně slabého premiéra, který je jen loutkou, kterou tu režírují Motoristé sobě a Kreml sobě,“ vystoupil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Poznámky, že premiér je slabý, opakovaly na tiskovce všechny opoziční strany. „To jste asi dostali nějakou komunikační kartičku, slabý premiér. Já se směju,“ komentoval to pak od pultíku v jednacím sále Andrej Babiš.
Hřib ale pokračoval: „Zneuznaný ministr Macinka s asi šest a půl tisíci preferenčních hlasů mistruje pana prezidenta, který má nejsilnější mandát ze všech.“
„Turek, Turek a zase Turek. Mě by zajímalo, čím je tento člověk pro národ tak důležitý, že musíme sledovat tento trapný sitcom,“ bavil předseda Pirátů dál novináře.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vládě vytkl, že selhává „ve slušnosti, ve schopnosti říkat pravdu“, zatímco předseda lidovců se rozčiloval, že Andrej Babiš se nebude účastnit středečního jednání kvůli pracovní návštěvě Itálie.
Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že jeho hnutí bude v projevech „tlumočit požadavky Staroměstského náměstí“. Řešením, které jeho hnutí žádá, jsou nové volby. „My jsme připraveni, máme tým budoucnosti,“ rozpovídal se.
Marek Benda na tiskovce ODS řekl, že je zvědav, „kolik lidí se raději hodí marod, než aby muselo podporovat Macinku a spol.“. Pohled do jednacího sálu po jedenácté hodině ukázal, že kluby SPD a Motoristů jsou v podstatě kompletní. Z ANO se kvůli nemoci omluvila předsedkyně frakce Taťána Malá, ale ostatní členové klubu fungují v téměř plné síle.
Jednání sněmovny začíná
Andrej Babiš přišel k pultíku hned po Martinu Kupkovi: „Vážení spoluobčané, slyšeli jste projev, a takhle to bude dva dny.“ A k obsahu vystoupení předřečníka dodal veršík, že „lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS“.
Největší chybou Petra Macinky podle něj bylo, že komunikoval s „přítelem po boku“. „Tomu já nerozumím, já komunikuju s panem prezidentem,“ vysvětlil.
Morální katastrofa, kterou z toho konstruuje opozice, je podle něj už ale ohraná. „Zase jste si oblékli obnošené kostýmy strážců hodnot a přišli jste sem před kamery vykládat pohádky o hodnotách,“ řekl opozici.
Minulá vláda podle něj měla afér tolik, kolik je dílů seriálu Ulice. „Mě hrozně baví, jak nás kritizují lidé, kteří by s elementární sebereflexí museli odejít ze sálu a doufat, že se na ně zapomene.“
Jmenoval zahraniční „úspěchy“ Petra Fialy, kterého podle něj zahraniční politika nezajímala a nevyznal se v ní, dokud mu nevysvětlili, jaké kšefty se dají dělat na Ukrajině.
A pak také zmínil Zdeňka Hřiba, který „nahnal lidi do tramvají, sám si jezdil limuzínou s řidičem a teď tu určitě bude dlouze řečnit zase“.
Dnes se podle Babiše na Úřadě vlády nestačí divit, jaké výdaje tam nacházejí. Třeba 136 milionů na mediální výdaje jen za rok 2025. „A to je asi jen začátek,“ obává se.
„Takže to jsou ty morální majáky, co tu dnes budou vystupovat, vážení spoluobčané,“ uzavřel.
