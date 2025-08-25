Fiala před velvyslanci: Důsledné odstrašování, investice do obrany. To je jediná cesta

Premiér úvodem svého projevu poukázal, že válka na východě Evropy není izolovaná krize, ale součást širších globálních změn. Podle něj jde o souboj hodnot a systémů. „Je to souboj mezi svobodou a autoritářstvím, mezi světem konvencí a světem síly, otevřený střet ekonomických a technologických zájmů – to všechno tvoří prostředí, které se proměňuje, prostředí, v kterém se ale naše země musí prosadit,“ řekl úvodem.
Následně ocenil práci české diplomacie v posledních čtyřech letech a připomněl, že během českého předsednictví v Radě EU se podařilo zvládnout mimořádně složitou agendu. „Během našeho předsednictví v Radě EU jsme zvládli posunout agendu určenou válkou, energetickou krizí i migračními tlaky. Tady v Praze jsme hostili první summit Evropského politického společenství, kde jsme tyto otázky řešili v širším kontextu,“ dodal předseda vlády.
Poté se věnoval podpoře Ukrajiny. Zdůraznil, že Česká republika se jednoznačně řadí mezi státy, které podporují Ukrajinu na všech úrovních – politicky, vojensky i humanitárně. „Jsme zodpovědným členem NATO a neseme odpovědnost za stabilitu kontinentu,“ prohlásil Petr Fiala.
Podle Fialy není možné si namlouvat, že se hrozby vytratily – ruské ambice pokračují a je nutné jednat s vědomím reálného nebezpečí. „Ruské ambice nekončí na východní Ukrajině. A i kdyby se teď podařilo dosáhnout nějaké podoby příměří, Rusko bude do několika let připraveno na další expanzi. Tohle musíme mít na paměti a podle toho musíme jednat, abychom v Evropě bezpečnost zajistili,“ řekl před velvyslanci.
V kontextu toho zdůraznil, že klíčovou podmínkou obrany Evropy je poskytnutí záruk Kyjevu. „Klíčovou a nepopiratelnou hlavní bezpečnostní zárukou je síla ukrajinské armády. To je klíčová bezpečnostní záruka pro celou Evropu,“ konstatoval.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Proti bezprostřednímu riziku neexistuje podle jeho slov jiná cesta než důsledné odstrašování. Česká republika se podle něj aktivně zapojuje do posilování obrany a investuje do ní stále více prostředků. „Na takto bezprostřední riziko neexistuje jiná odpověď než důsledné odstrašování a posilování vlastní odolnosti. To znamená nejen investice do obrany, to už se začalo dít nejen v ČR, ale i v dalších evropských zemích,“ doplnil ministerský předseda.
Závazky v rámci NATO
Rovněž připomněl, že Česko po letech začalo plnit své alianční závazky a navyšuje prostředky na obranu. „Česká republika za poslední čtyři roky udělala obrovský kus práce: Po dlouhé době plníme své závazky v rámci NATO, dostatečné výdaje na obranu jsme dokonce zakotvili do zákona,“ zmínil, že v souladu s vývojem v Alianci počítá s postupným navyšováním prostředků na obranu na tři procenta HDP do roku 2030 a na domluvených 3,5 % do roku 2035. „Už teď můžeme říct, že nejsme černým pasažérem, ale dáváme to, k čemu jsme se zavázali,“ uvedl premiér.
Dále zmínil, že Česká republika dnes investuje do modernizace armády a obrany více než kdy dříve. Část prostředků míří i do českého obranného průmyslu, který se podle něj osvědčil nejen doma, ale i jako exportér.
Opět vyzdvihl roli České republiky ve vztahu k Ukrajině a označil ji za významnou. Podle něj obstála země navzdory své velikosti se ctí. „Samostatnou zmínku si zaslouží naše pozice na Ukrajině, pozice, která určuje budoucí místo Evropy na mapě světa. A ČR zatím obstála se ctí: v poměru k velikosti země a síle naší ekonomiky jsme odvedli hluboké a celé vojenské i civilní podpory,“ uvedl premiér. Nezapomněl upozornit, že Česká republika se do povědomí spojenců zapsala i díky vlastní muniční iniciativě, která měla významný dopad přímo na frontě.
Premiér Fiala zdůraznil, že Česká republika během posledních let dokázala zásadně posílit svou energetickou bezpečnost a učinila krok k větší suverenitě. „Během jediného funkčního období jsme bezprecedentně zvýšili energetickou bezpečnost ČR a udělali skutečný skok k energetické suverenitě,“ pokračoval Fiala.
Důležitou součástí této strategie je i rozvoj jaderné energetiky a zapojení Česka do nejmodernějších technologií. „Dotáhli jsme do konce tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, kriticky jsme pokročili ve spolupráci s britskou společností Rolls-Royce na vývoji nové generace jaderných reaktorů. To je důležité, to nám umožňuje podílet se na vývoji a globální produkci malých modulárních reaktorů,“ poznamenal předseda vlády.
Migrace a zvládnutí uprchlické vlny
Dalším tématem projevu byla migrace. Premiér vyzdvihl, že Česká republika zvládla nejen integraci uprchlíků z Ukrajiny, ale zároveň se dokázala prosadit v evropských debatách. Zdůraznil dva úspěchy: „Zvládnutou, vzájemně výhodnou integraci uprchlíků z Ukrajiny, kteří dnes přispívají k ekonomickému růstu ČR a už delší dobu odvádějí na daních a pojištění víc peněz, než kolik dostávají na dávkách. A důsledně kroky proti nelegální migraci, a to jak na národní úrovni, tak v Unii, kde jsme spolu s Dánskem, Itálií a dalšími státy pomohli vytvořit většinu pro střízlivý a realistický přístup k problémům nelegální migrace.“
Vyjádřil se i k evropskému migračnímu a azylovému paktu, kde podle něj ČR prosazuje realistický přístup. „Podíleli jsme se na debatě o novém migračním a azylovém paktu, který v mnoha směrech odpovídá dlouholeté české linii: žádné povinné relokace, povinné hraniční procedury, důraz na rychlé a vymahatelné návraty. Ale nejde dostatečně daleko.
To, co se nám daří teď po přijetí migračního paktu díky vytvoření koalice většiny států, nejnověji se k tomu pod novou vládou přidalo i Německo, tak je vytváření skutečně silného tlaku, aby migrační politika nebo boj s nelegální migrací v EU byl důslednější a úspěšnější. Je potřeba důsledněji implementovat dosažené dohody a posilovat vztahy s třetími zeměmi, bez nichž se udržitelná evropská migrační politika neobejde,“ uvedl premiér Fiala.
Pro Českou republiku zůstává zásadní posilovat vztahy se sousedními zeměmi – zejména s Německem a Polskem, ale také s Rakouskem a Slovenskem. Podle něj nejde jen o hospodářské vazby, ale také o bezpečnostní a strategické otázky.
Pro Českou republiku zůstává podle premiéra zásadní posilovat vztahy se sousedními zeměmi – zejména s Německem a Polskem, ale také s Rakouskem a Slovenskem. Podle něj nejde jen o hospodářské vazby, ale také o bezpečnostní a strategické otázky. „Pokud jde o naše nejbližší sousedy, klíčové pro nás je a bude především posilování vztahů s Německem a Polskem. Nejde jen o hospodářské vazby, ale stále silněji i o bezpečnostní a strategické otázky.“
Česká republika podle jeho slov dnes patří mezi respektované a viditelné členy Evropské unie, kteří dokážou efektivně prosazovat své zájmy. „Česká republika je dnes respektovaným, viditelným členem EU, své zájmy prosazujeme efektivně a s viditelnými výsledky,“ doplnil.
Zelená transformace a ETS 2
Věnoval se také zelené transformaci a nutnosti pragmatického přístupu k opatřením. Podle něj je nezbytné přehodnotit některé kroky, aby odpovídaly realitě a nepoškozovaly evropskou ekonomiku. „Musíme pragmaticky přehodnocovat opatření, která neodpovídají dnešní realitě – mohu zmínit načasování emisních povolenek ETS 2 po automobilový průmysl a další věci.
Cílem našeho snažení není brzdit transformaci, ale udržet v Evropě životaschopná odvětví. Musíme myslet na konkurenceschopnost a prosperitu občanů členských států EU,“ sdělil Fiala.
Závěrem Fiala prohlásil, že Evropa musí být technologicky i bezpečnostně vyspělejší, ale zároveň nesmí ztratit transatlantickou vazbu se Spojenými státy. „V technologiích, bezpečnosti i obraně potřebujeme Ameriku jako partnera, ne jako soupeře. Přes všechny komplikace musíme pracovat na tom, aby naše spojenectví v této silné podobě přetrvalo.
Přetrhat vazby by bylo absolutně iracionální – mnohem větší smysl dává to současné spojenectví vzít jako příležitost, investovat do vlastní odolnosti, průmyslové síly i odpovědnosti, ale přitom mít na paměti, že spolupráce s USA a silné spojenectví mezi Evropou a USA je důležité, bude důležité i do budoucna a je pro nás výhodné,“ řekl premiér.
V této souvislosti ocenil, že se podařilo rámcově stabilizovat obchodní pravidla mezi EU a USA, což je pro české firmy klíčové. „Po české firmy to znamená relativně horší podmínky než dřív, ale pro nás i příští prostor tlačit na opodstatněné výjimky a rozšiřovat záruky a financování, dělat všechno pro to, aby i v těch o něco méně výhodných podmínkách export nadále fungoval. Věřím, že časem dospějeme jako Evropa a USA k ještě lepším dohodám,“ dodal Petr Fiala.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská