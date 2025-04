Fiala tvrdí, že je katolík? Maláčová mu připomněla Františkova slova o válce

Zatímco svět oplakává smrt papeže Františka, předsedkyně sociálně demokratického hnutí NESPOJ DEM Jana Maláčová vyvolala na sociálních sítích vášnivé reakce. Zprávu o úmrtí hlavy katolické církve využila k politickému výpadu proti premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministrům KDU-ČSL.

„Premiér Petr Fiala tvrdí, že je katolík. Poslední poselství papeže Františka znělo: ‚Mír není možný bez skutečného odzbrojení. Potřeba, kterou musí každý národ zajistit pro svou vlastní obranu, nemůže být přeměněna ve všeobecný závod ve vyzbrojení. Vyzývám všechny lidi na světě, kteří mají politickou odpovědnost, aby nepodléhali logice strachu, ale aby využili dostupné zdroje na pomoc potřebným, boj proti hladu a na rozvoj. To jsou zbraně pokoje. Ty, které budují budoucnost, místo aby rozsévaly smrt,‘“ citovala politička papeže Františka na sociální síti X, kde označila premiéra Petra Fialu, ministra zemědělství Marka Výborného a ministra práce Mariana Jurečku.

Slova papeže citovala Maláčová ve zjevné souvislosti s podporou zbrojení a obranných výdajů, kterou Fialova vláda dlouhodobě prosazuje. Odkázala se přitom na mimořádné vystoupení papeže Františka z balkonu svatopetrské baziliky, kde v neděli naposledy – už v silně zesláblém stavu – symbolicky promluvil k věřícím shromážděným na náměstí. Tradiční požehnání Urbi et Orbi tentokrát přečetl arcibiskup Diego Ravelli.

Maláčová ve svém příspěvku zdůraznila zejména pasáž, která se vztahovala k izraelsko-palestinskému konfliktu, ale poselství papeže Františka připomnělo i mučednickou Ukrajinu či napětí mezi Arménií a Ázerbájdžánem.

Kritika a ostrá reakce ze STAN a ODS: „Hyenismus“ a „neskutečně nechutné“

Pod příspěvkem Jany Maláčové se okamžitě strhla vlna reakcí – jak od podporovatelů, tak od kritiků. Mezi těmi, kdo se vůči jejímu vyjádření ostře vymezili, byl například zastupitel Královéhradeckého kraje a člen předsednictva hnutí STAN Matěj Hlavatý. V komentáři na síti X nešetřil ironií ani kritikou. „Člověk si vždy řekne, že už vás nebude komentovat, protože je mi vás i celkem líto, pak vždy vylezete s nějakou podobnou hovadinou a vůbec vám to není blbý. Jestli je tohle taktika, jak sebrat komančům hlasy, abyste se nedostaly pak obě dvě strany do Parlamentu, tak naopak chválím, to byste udělala velkou oběť a bylo by to skoro státnické gesto. Bohužel se obávám, že jde pouze o hyenismus,“ napsal exministryni.

Kritika se na Maláčovou snesla i z řad vládní ODS. Svého stranického předsedu Petra Fialu a kabinet se rozhodl veřejně bránit člen občanských demokratů Martin Cvrček, který její příspěvek označil za nevkusné zneužití pietní chvíle. „Že dokážete vecpat politický boj i do kondolence, dokazuje, jak strašně nízký člověk ve skutečnosti jste. Papež František hlásal milosrdenství a lásku k bližnímu. Zkuste si z něho vzít příklad. Ještě pár hodin po jeho smrti využívat jeho odkaz k politickému boji je neskutečně nechutné,“ uvedl v komentáři.

„Propásla příležitost držet hubu.“ Veřejnost reaguje rozhořčeně

Student práv na Univerzitě Palackého v Olomouci Vasyl Kapustej, který dokázal ve sbírkách pro Ukrajinu a její vojáky získat více než deset milionů korun a pomoc také sám vozil na frontu, se na adresu Maláčové vyjádřil také velmi nevybíravě: „Jano, právě jsi opět propásla příležitost držet hubu. Gratuluji, že stále tak neochvějně a setrvačně dokazuješ bezpáteřnost a nevolitelnost SOCDEM,“ nebral si servítky.

V podobném duchu jako předchozí komentáře reagovala i řada dalších uživatelů. Někteří Maláčové doporučili, aby v takových chvílích raději mlčela. Jedna z diskutujících to vyjádřila bez obalu: „Zneužít smrt člověka v politické kampani může jen skutečná hyena.“

K příspěvku Maláčové se vyjadřovali i další uživatelé sociálních sítí, kteří kritizovali především nevhodné načasování a emocionální necitlivost celého sdělení. V komentářích zaznělo: „Vaše EQ dosahuje minusových hodnot. Nechci být vulgární, tak to píšu takhle.“

Diskuse pod příspěvkem Jany Maláčové nabrala místy i velmi hrubý tón: „Teda já na tohle nemám slov... krávo,“ reagovala diskutérka emotivně a bez zábran.

I na Facebooku, kde Jana Maláčová zveřejnila ten samý komentář, se k celé kauze objevila i vlna dalších reakcí, kdy lidé odsoudili nejen konkrétní výrok Jany Maláčové, ale obecně politizaci smrti papeže Františka.

Některé komentáře byly mimořádně ostré a obviňovaly politiky z cynického zneužívání smrti k propagaci vlastních názorů. „Použít tuto událost k politickému boji může jen naprostá kreatura. To už není jen ubohost,“ zaznělo v reakcích.

Další z komentujících připomněl, jak podle něj někteří lidé využívají ozbrojené konflikty ke svému vlastnímu prospěchu: „Válka je pro někoho politicky výhodný byznys. Ti, co mají krev na rukou, obětují nevinné ke smrti, jen aby víc bohatli a zvyšovali své mocenské postavení. Jsou to lidské hyeny bez charakteru. Jdou přes mrtvoly.“

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová svým výrokem navázala i na dlouhodobé téma své volební kampaně, v níž slibuje, že její strana zastaví bezhlavé zbrojení na úkor důchodů, dostupného bydlení či veřejného zdravotnictví.

