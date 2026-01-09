„Vzpoura dědků“ proti ožebračování: Jak je to s Green Dealem a s klimatem doopravdy

Vzhledem k neštěstí, do kterého nás pod líbivými bláboly o záchraně planety, zastavení klimatických cyklů a nebo snad i pohybů zemské osy uvrtala Fialova vláda (a hrom aby ji za to po poli honil!), nám nezbývá nic jiného než pokračovat v boji o záchranu toho, co nám zde ještě zbylo. Rozhodli jsme se proto, že budeme dále šířit pravdivou osvětu o tom, jak je to s klimatem a s Green Dealem doopravdy, i když nám za to nikdo neplatí (na rozdíl od těch, kteří zpívají píseň grýndýlistů).
Koneckonců, byl to eurokomisař Frans Timmermans, kdo zdefraudoval 7 miliard eur z unijních peněz (čili 175 miliard Kč), aby zkorumpoval neziskovky a aktivisty v členských státech EU, aby mu pomohli prosadit zelené harakiri Green Dealu. (Mimochodem, ví někdo, jestli už ho zavřeli, nebo ještě běhá po svobodě a utrácí unijní peníze dál? Z unijní ČT se to nejspíš nedozvíme.)
Budeme proto dál a pravidelně publikovat články nejen z oboru přírodních věd, ale ze všech oborů, kterých se toto davové šílenství dotkne, aby o tom vědělo co nejvíc lidí. Green Deal totiž zařízne hluboko do životní úrovně (tedy do rozpočtů) našich lidí. Považujeme proto za nutné sdělovat, co se děje, kdo konkrétně za to může, a především, jak z toho ven! Proto chceme vedle ekologie obsáhnout a rozebrat skutečné vlivy Green Dealu i na další obory: ekonomii, psychologii, sociologii, filozofii, zemědělství, průmysl, podnikání, bezpečnost, obranu, finančnictví, sociální aspekty, školství, dopravu... až po rodinnou politiku.
Takže nezbývá, než aby naše parta dědků zapomněla na poklidný důchod a dala se do práce, aby život našich potomků byl lepší než ten, jaký jim připravila EU a Fialova vláda. Nemohu se zbavit dojmu, že to je náš závazek našim dětem.
Je nám jasné, že naše vzpoura jde proti obrovské síle politiků, hlavních médií i proti finančním zájmům nadnárodních korporací, které si již brousí zuby, jak naše země, zbavená své průmyslové síly, bude nucena stále více dovážet, a protože na to nebude mít prostředky, bude si muset půjčovat a půjčovat a půjčovat. Při stále klesajících zdrojích, ze kterých by bylo možné prudce narůstající dluh splácet, se rychle blíží moment, kdy se dluh přehoupne přes hranici splatitelnosti a naše děti budou odsouzeny celý život otročit, aby splácely jenom úroky, protože na jistinu již nikdy nedosáhnou. Fialova vláda pro naše zadlužení svými nesmyslnými nákupy udělala, co mohla.
Je to stejný efekt jako po zničení země válkou, jenže tentokrát to vyšlo daleko levněji než válka. Parta fanatiků a aktivistů dosazených na rozhodující místa vyjde levněji než armáda a munice, ale efekt je stejný. Zničená, zadlužená země.
Clintel Česká republika
