„Doba proruských narativů skončila!“ Macinka srazil Rakušana do židle

„Vláda ukázala, že bude akční, že bude schopná pracovat. Vláda je funkční. Ty vztahy fungují velice dobře,“ zdůraznila Malá s tím, že žádné pnutí se ve vládní koalici neprojevuje.
Benda konstatoval, že kdyby se sečetly hlasy všech stran původní koalice SPOLU, oproti volbám tam nebude příliš velký rozdíl. „SPOLU asi bude existovat do senátních voleb, ale další velké volby jsou ještě daleko a v té Sněmovně budeme vystupovat samostatně,“ sdělil za ODS.
„My jsme se na opoziční práci velmi těšili,“ prohlásil Rakušan s tím, že hnutí STAN je tvrdou, ale konstruktivní opozicí. A za sebe dodal, že bude jezdit po republice, aby hnutí STAN ještě posilovalo.
„Filip Turek nám neškodí. Filip Turek nám pomáhá. Bez Filipa Turka by Motoristé ve Sněmovně nebyli. Bez Filipa Turka by Motoristé ve vládě nebyli. Mezi námi není žádné pnutí. My jsme schopni se domluvit na všem a myslím, že to je i zásluha Filipa Turka. Naše pozice zůstává stejná. Filip Turek je důležitým elementem Motoristů a my chceme, aby byl ministrem životního prostředí. My chystáme nějaké další kroky a já chystám kancelář Filipu Turkovi. Byl bych rád, aby tam Filip Turek pracoval co nejdřív. Já považuji ten postoj pana prezidenta Pavla za iracionální,“ rozjel se Macinka.
„Docela si užívám, že rok 2024 byl rokem Filipa Turka, že i rok 2025 byl rokem Filipa Turka a já myslím, že rok 2026 bude také rokem Filipa Turka. A těším se, jak to s vámi zacloumá,“ obrátil se Macinka s úsměvem na Rakušana. – Rakušan oponoval, že „Turek ministrem být nemá, ale se Starosty to necloumá“.
Macinka pokračoval, že je schopen řídit obě ministerstva – zahraničí i životního prostředí. A pak promluvil o prezidentovi republiky. „My jsme nějaké ústupky udělali a pan prezident se chová poměrně tvrdošíjně. Nechce respektovat to, že občané nějak rozhodli. V těch krocích zašel prezident Pavel dál než prezident Miloš Zeman. Pan prezident tady ukazuje nějakou kádrovací politiku,“ kroutil hlavou Macinka.
Mgr. Petr Macinka
„Nominace Filipa Turka je věcí Motoristů, to je fakt. Ale to, že prezident překračuje své pravomoci, to je také fakt. Já sice s řadou výroků Filipa Turka nesouhlasím, ale to není důvod, aby nebyl jmenován. Když jsem si přečetla ten dopis pana prezidenta, tak jsem měla pocit, že začala nová prezidentská kampaň,“ přidala pár slov k tématu Malá.
Benda připomněll, že souboje prezidentů s vládou tu byly vždy. Za Václava Havla, za Václava Klause, za Miloše Zemana, a dochází k nim i teď za časů Petra Pavla. Kompetenční žaloba by je pomohla vyřešit, ale Benda se nedomnívá, že by k ní muselo dojít úplně nutně, tak to nevidí. – „Ta vláda by fungovala naprosto spolehlivě, kdyby nám pan prezident nekomplikoval situaci svým pohrdáním Ústavou ČR,“ řekl Macinka.
Poté dostal prostor Rakušan. „Já jsem si dal novoroční závazek být trpělivý a ani panu Macinkovi neskákat do řeči, byť mi to dá práci,“ poznamenal předseda hnutí STAN. Zmínil, že „bagatelizace nacismu a zlehčování zločinů z nenávisti“, to podle Rakušana nejsou kroky, které by člověku otevíraly cestu stát se prezidentem. Za problematické označil i výroky Filipa Turka, které pronesl přímo na Ukrajině, že „vinu na válce na Ukrajině nese NATO“ svou politikou rozšiřování.
„Mě velice baví, když tady kolega moralizuje,“ pousmála se Malá. „Vy chcete Filipa Turka odvolávat ze sněmovního výboru. Vy, který jste na budovu ministerstva vnitra vyvěsil obraz žijícího člověka v pytli na mrtvoly!“ nešetřila Rakušana Malá v narážce na velkoplošný obraz s Vladimirem Putinem v pytli na mrtvoly, který Rakušan ještě jako ministr vnitra nechal vyvěsit na budovu ministerstva poté, co Putin nařídil zahájit plnohodnotnou válku proti Ukrajině.
Rakušan pravil, že si stojí za tím svým rozhodnutím vyvěsit na budově ministerstva vnitra onen velkoplošný obraz. – Malá kvitovala, že si Rakušan stojí za svým názorem, ale to podle poslankyně ANO nemění nic na tom, že Rakušan „nemá právo moralizovat“.
Mgr. Ing. Taťána Malá
Rakušan se poté vrátil k výroku Filipa Turka na Ukrajině. „On má za sebou rozbombardovaný barák a říká, že za válku na Ukrajině může NATO? To je neuvěřitelné,“ podivoval se Rakušan.
Rakušan se vyjádřil, že kompetenční žaloba by mohla věc vyřešit. – „Filipa Turka vy řešit nemusíte, my ho vyřešíme,“ ozval ze Macinka. – „Zaplať pánbůh, že my Filipa Turka řešit nemusíme,“ pronesl Rakušan.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k tzv. české muniční iniciativě, která pomáhá Ukrajině.
Malá v té souvislosti zdůraznila, že Andrej Babiš už má do muniční iniciativy vhled a rozhodl se, že tato iniciativa bude pokračovat. „Na tomto tématu je shoda, i když některým kolegům z SPD to nebylo po vůli,“ připustila Malá.
Jedním dechem dodala, že premiér Babiš před hlasováním o důvěře vládě přijde promluvit na poslanecký klub SPD a Malá nepochybuje o tom, že předseda vlády i tyto koaliční partnery nakonec přesvědčí, aby vyjádřili vládě důvěru.
Marek Benda připomněl, že Andrej Babiš říkal o muniční iniciativě něco jiného před volbami, a něco jiného dělá po volbách, ale na to jsou prý lidé už stejně zvyklí. „Je dobře, že ta muniční iniciativa bude pokračovat,“ řekl Benda.
Já jsem považoval za nutné informovat Ukrajince o tom, že v Česku se změnila vláda a pro tu vládu budou prioritou čeští občané. Já jsem to chápal tak, že bývalá vláda jezdila do Kyjeva proto, aby tamní vládě mazala med kolem úst, tak já jsem přijel do Kyjeva, abych řekl, že toto skončilo. … Já jsem jim tam přivezl pravdu. … Řekl jsem jim tam několik ne úplně příjemných zpráv. Třeba to, že nová vláda hodlá zkrátit dočasnou ochranu, pokud budou Ukrajinci jezdit na dlouhou dobu pryč. Nová vláda zkrátí dobu ochrany z 90 dní na 30 dní,“ konstatoval Macinka.
Jedním dechem dodal, že exministr financí z ODS Zbyněk Stanjura hospodařil tak špatně, že Česko už si nemůže dovolit vydávat peníze na muniční iniciativu.
„Já myslím, že je třeba udržovat vztahy s našimi partnery, ale myslím si, že bylo třeba Ukrajincům říct pravdu, protože předchozí vláda jim pravdu neříkala,“ rozčiloval se Macinka.
„My jsme organizovali něco, co nám udělalo skvělé renomé v celé Evropě. A já jsem pyšný, že premiér Petr Fiala byl jeden z prvních politiků, kteří jeli na Ukrajinu,“ ozval se Rakušan. Jedním dechem odmítl, že by ukrajinské straně maloval něco na růžovo. Naopak prý vládě v Kyjevě řekli, že Česko příjme všechny rodiny prchající před válkou, ale současně řekli ukrajinské vládě, že na ty uprchlíky budou mít jisté nároky. Především ten, aby pracovali, což se také podařilo.
Rakušan se poté vrátil k cestě poslance Filipa Turka a kroutil hlavou nad tím, že tam vůbec jel a ještě tam mluvil o rozšiřování NATO.
A Macinka vyrazil k dalšímu protiútoku.
„U nás skončila doba, kdy je povoleno říkat jedinou pravdu schválenou vládou a všechno ostatní je proruský narativ. … V České republice skončila doba proruských narativů,“ zdůraznil Macinka s tím, že pokud bychom chtěli rozebrat příčiny současné války na Ukrajině, bylo by to spíš na tříhodinový podcast.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Když já jsem slyšela, co Filip Turek říkal, tak jsem si pomyslela, že toto tam být nemuselo a také jsem mu to řekla. Ale pane předsedo (Rakušane), vy máte tu svou pravdu a lásku a cokoliv, co s vámi nesouzní, je proruský narativ, tak toto ne. Vy jste dával šifrovaný telefon na hraní dětem a také vás nikdo neodvolával,“ konstatovala Malá.
„Ale musíme přemýšlet nad tím, co říkám, kdy to říkám a kde to říkám. A to, že Filip Turek zopakoval věty Vladimira Putina zrovna na tom místě, tak to je šílené, šílené, šílené. Filip Turek opakoval věty Vladimira Putina, který je zodpovědný za všechny mrtvé, kteří v té válce jsou,“ nešetřil tvrdými slovy Benda.
„Po mě tam Filip Turek byl cenným členem té delegace,“ nechal se na to konto slyšet Macinka. Ukrajincům prý také sdělil, že pokud se opravdu chtějí stát členy EU, musí počítat s tím, že jim svážou ruce mnohdy šílené regulace. Toto oni mnohdy nevědí a tato informace pro ně mohla být cenná.
„Takže vy jste tam v podstatě pomlouvali Evropskou unii,“ pousmál se Benda.
„My jsme tam EU nepomlouvali,“ bránil se okamžitě Macinka.
Rakušan okamžitě doplnil, že Filip Turek udělal na Ukrajině ostudu, i když jinak to bylo fajn.
Po dvanácté hodině došlo i na téma rozpočtu a Macinka oznámil, že Motoristé na svých resortech provedou „brutální škrty“. Zdůraznil, že udělá brutální škrt na ministerstvu zahraničí, na ministerstvu životního prostředí, na ministerstvu pro sport a zdraví i na ministerstvu kultury.
„My jsme zjistili, že ten váš rozpočet je Mordor,“ obrátila se Malá na Bendu.
„To není Mordor,“ ohradil se okamžitě Benda s tím, že bude třeba do něj započítat i předfinancované evropské projekty.
