Pikantní příčina, proč Pavel odmítá Turka. Ivan Vyskočil to řekl nahlas

11.01.2026 9:18 | Komentář
autor: David Hora

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Tvrdošíjně trvá na nejmenování řádně zvoleného pana Turka do funkce ministra. Nesmyslně argumentuje vším možným, a co pan Turek kdy ‚řek a neřek‘! Nějak přitom opomíjí, co kdy ‚řek a neřek on sám. A že toho bylo!“ říká na adresu prezidenta republiky herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. Zmiňuje „přítele po boku“ i ženy v politice. Podpořil Tomia Okamuru ohledně jeho novoročního projevu. Došlo i na „články plné nenávisti, žluče a zla“. Nešetřil Petra Koláře a připomněl Otakara Foltýna.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Vyskočil

„Než jsem se stačil rozkoukat, je tady další rok. Ti mladší mi asi neuvěří, ale mně ty roky běží ,jako jelen, byvše do prdele střelen‘, abych citoval Fráňu Šrámka. Ale je tady naděje, že tento rok bude lepší než ten minulý. Už jen proto, že pětidemolice šla konečně od válu. Zlobit budou nepochybně ještě dlouho a při každé příležitosti, ale snad bude tato nová vláda proti této nákaze imunní. Ale pozor! Blbostí se nakazit je snazší než chytit chřipku,“ varuje hned na úvod dnešního Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.

Pětidemoliční produkt“ nějak opomíjí, co kdy „řek a neřek“ on sám

„S tím zlobením začala pětidemolice hned po prohraných volbách. Sice prostřednictvím prezidenta, který jako ‚pětidemoliční produkt‘ s obstrukcemi začal. Napřed dlouhé průtahy se jmenováním premiéra. Nyní, aby to neměli tak jednoduché, zase tvrdošíjně trvá na nejmenování řádně zvoleného pana Turka do funkce ministra. Nesmyslně argumentuje vším možným, a co pan Turek kdy ‚řek a neřek‘! Nějak přitom opomíjí, co kdy ‚řek a neřek‘ on sám. A že toho bylo!“ připomíná Ivan Vyskočil.

A k aktuální situaci podotýká: „Bohužel z toho kouká, jak péro z gauče, že to celé nepochází z jeho hlavy. Na sto honů je z toho cítit, jak kolem něho krouží ‚přátelé po boku‘ a hučí do něho, jak do nemocného koně. Instrukce, co všechno má a nemá! Možná, že by panu prezidentovi velmi prospělo, kdyby si uvědomil, že to jsou více ‚nepřátelé po boku‘ nežli naopak, a naší politice by to prospělo zajisté také.“

„Petra Pavla volily hlavně ženy, a jejich důvod jsem slyšel i od nejednoho muže: ‚On je hezkej!‘ Pravda, je hezkej – a to je asi tak všechno!“ pokyvuje Ivan Vyskočil. „Okolo vánočních svátků jsem zaznamenal, že on i jeho paní promluvili k nám poddaným. Nikdy prozatím se ženy prezidentů nemíchaly do vánočních ani novoročních projevů. Možná to bude nová praxe. Možná paní prezidentová chtěla ukázat nějakou činnost, aby lidé nebrblali, za co bere vedle svého manžela to nestydaté ošatné?“ přemítal herec.

Některým veleduchům se zdálo málo žen v politice

„Při posledních volbách se opět rozhořely debaty o ženách v politice. Některým veleduchům se zdálo málo žen. Tak k jejich spokojenosti se to zřejmě vylepšilo. Výrazně se začala prosazovat do veřejného dění nová pirátská poslankyně Demetrashvili. Ta splňuje ještě další požadavek – je mladá. Je dokonce na političku i výjimečně hezká. Možná i tohle hrálo roli při jejím místě na kandidátce Pirátů? Rozhodně to nebyl její politický rozhled a vyzrálost. Blbosti, které jí při debatách padají z úst, jsou možná přiměřené jejímu věku, ale rozhodně budí hrůzu z toho, že takový nehotový člověk by měl zastupovat národ při tvorbě a schvalování zákonů. Tato nová posila se může, bohužel, směle zařadit k mozkovému trustu – Mirka Němcová-Zděšená, Michaela Šebelová a náčelnice prázdnoty Danuše Nerudová. Tyto se ale od té mladé hezké zrzky přece jenom liší. Jak, to si doplňte sami,“ krčí rameny s úsměvem Ivan Vyskočil a jde na další téma.

Souhlas se vším, co Tomio Okamura řekl! A jak to bylo s Netrebko

„Dostávám se k novoročnímu projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Shora zmiňovaný pan prezident jeho projev odsoudil. Při svém odsudku se opíral o názor prý většiny veřejnosti. Mám dojem, že ta ‚většina veřejnosti‘ je těch pět a půl přátel po boku a poradců, kteří ho obklopují. Můj názor je naprostý souhlas se vším, co Tomio Okamura řekl. Ta ‚veřejnost‘, se kterou jsem mluvil já, také souzněla s tím, že to konečně někdo řekl bez obalu a nahlas,“ říká Ivan Vyskočil.

„Následnou reakci ukrajinského velvyslance považuji za naprosto nevhodnou a až drzou, že si dovoluje opravovat názor jednoho z nejvýše postavených činitelů cizího státu. Ale nedivme se. Když za minulé vlády se jeden z našich nejodpornějších zjevů v politice, sice Jiřina Pospíšil, servilně běžel zeptat na ukrajinské vyslanectví, zda tady může zpívat ruská operní diva Anna Netrebko? Zařídil se podle doporučení. Netrebko v Praze nezpívala. Inu pak se nedivte, že na ukrajinském vyslanectví se zabydlela myšlenka, že jsme gubernie podřízená Kyjevu,“ podotýká neradostně herec.

„Doslova mne pobavila jakási ukrajinská aktivistka – ještě k tomu z ukr. neziskovky působící u nás. Co tady má co dělat ukrajinská neziskovka, bezpochyby dotovaná z našeho státního rozpočtu? Tak tohle děvče chce býti trucovitě deportováno z ČR, pokud by byl UA velvyslanec vyhoštěn. To by se jí, holubince, líbilo, být deportována na státní útraty. Deportovat se může klidně sama. Její krajané se také „deportovali“ sami. Na vánoční svátky byly všechny jízdenky a spoje na UA beznadějně vyprodány, když její krajané ve velkém počtu odjížděli na dovolenou do té své ‚rozbombardované a válkou zmítané země‘. Asi jeli trpět se svými krajany? Ti se ovšem nedeportovali. A oni po svátcích hezky zase hupky-dupky zpátky k nám. No, kdepak by se o ně tak hezky starali, že? Tam na Ukrajině rozhodně ne!“

Články plné žluči versus „pornografický“ román?

„A nyní z jiného soudku,“ jde dál Ivan Vyskočil. „Od své partnerky jsem si přál k Vánocům značně drahou knížku o naší slavné malířce Toyen. Krásná doba umělecké avantgardy. Jsou tam jména našich největších básníků, spisovatelů, malířů. Jako by se všichni stýkali a vzájemně ovlivňovali. Nic nebylo nemožné. Obrázky malířky Toyen jsou krásné a odvážné. Ilustrovala například starý rakouský pornografický román Vzpomínky Josefiny Munzentbacherové, s podtitulem Paměti vídeňské holky. Mimochodem, o Josefíně M. mluví i Jan Werich v knížce Italské prázdniny. Milostné eskapády jsou tam popisovány hned básnicky vzletnými příměry, hned naturalistickými sprostými výrazy. Stejné je to i s ilustracemi Toyen. Sex k životu patří a je jeho kořením v různých podobách. Kritik píše: „Josefína na ilustracích není objektem mužské vášně a touhy, s radostí ji uspokojuje. Nikomu není nic svaté. Přesto vás při čtení té knihy nic nepohorší! Přes všechna šťavnatá líčení a lidové výrazy,“ vysvětluje herec. „A proč tento úvod?“ Načež hned odpovídá.

„Protože potom si proti tomu přečtu článek Vladimíra Mertlíka a přesto, že nejsem ani trochu puritán, chce se mi zvracet. Hrdě vedle něho se může zařadit Ondřej Šimíček a Radim Ivan, který chce kandidovat na předsedu ODS. Oba jsou z Brna a Brno už nás několikrát potrestalo, třeba panem premiérem Fialou či paní mladou a pohlednou a prázdnou Danuší Nerudovou. Saša Mitrofanov, to je poněkud slabší odvar, ale patří do stejného ranku. Jejich články jsou plny urážek a vulgarismů. Ale proč jsem vedle sebe postavil pornografický román a novinové články těchto zmíněných pánů. Zatímco to první nijak neuráží, protože je to přímočaře lidské. Proti tomu články těchto pánů jsou plné nenávisti, žluče a zla. Dokonce tolik, že by se jimi měla zabývat nejvyšší státní zástupkyně pro šíření nenávisti proti národu a rase. Také ‚přítel po boku‘ Petr Kolář se pokusil nahradit Otakara Foltýna, když ve svém posledním příspěvku nazval Čechy ‚odpornou spodinou společnosti a lůzou‘. Nebudu se dál zabývat těmi, kteří umí jen urážet a šířit nenávist, a vzpomenu na to, co jsme říkali jako školáci, když nám někdo nadával: „Kdo to říká, ten to je, tomu se to šikuje“!“ vzkazuje herec.

P. S. Ivana Vyskočila

„Nemohu se ubránit pocitu, že nejmenování pana Turka je ze strany prezidenta Pavla vedeno také obyčejnou mužskou ješitností. Že by ‚malá‘ mužská závist a ještě přiživovaná falešnými přáteli po boku a poradci?“ zamýšlí se Ivan Vyskočil a vysvětluje.

„Také mne trochu bodne, když někde sedím s partnerkou a náhle vejde chlap o dvě hlavy větší, dobře oblečený a evidentně lépe situovaný. A pan Turek je větší než PP, dle ženských měřítek hezčí, dobře oblečený, ramenatý, má mužnou tvář jako mačo a to na ženy působí. Jezdí v krásných autech a ještě ke všemu ho americký prezident pozval na svoji inauguraci. O takové poctě si náš hlavní panáček PePa mohl nechat jenom zdát,“ pokyvuje herec.

„Pan Turek je jedním slovem frajer! A to se neodpouští – zvláště ne v Česku! Zdravím všechny dobré lidi v novém roce,“ vzkazuje pak na závěr dnešního Nedělního rána. 

