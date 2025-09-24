Fiala varuje před Ficem, ten mezitím pronesl drtivý projev o EU

Premiér a volební lídr SPOLU Petr Fiala v předvolební kampani mimo jiné naznačuje, že by se Česko po volbách nemělo vydat slovenskou cestou.
„Slovensko je veliké varování. Já jsem opravdu opatrný, ale politika Roberta Fica zasahuje do bezpečnostních zájmů České republiky, takže mám právo to kritizovat,“ nechal se slyšet v průběhu volební kampaně např. v Praze v prvním měsíci nového školního roku. Premiéra citoval server Seznam Zprávy.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
A mezitím slovenský premiér Robert Fico přednesl před studenty vysoké školy v Prešově projev plný silných slov.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
O chvíli později však přitvrdil.
„Chtěl bych tu před vámi prohlásit, že jsme svědky totálního rozkladu existujícího světového pořádku. A vůbec nepřeháním. Uvědomte si, že je to úplně jiný pořádek, než jaký tu byl, když 1. ledna 1993 vznikala Slovenská republika, nebo v květnu 2004, kdy jsme vstupovali do EU. To byla správná rozhodnutí. Řekli jsme, že patříme do západní civilizace. Byli jsme přesvědčeni, že nejlepší život, nejlepší práce, nejlepší kvalita lidského bytí existuje především v Evropě,“ pravil Fico.
Ale v dnešním světě podle Fica představuje největší problém to, že především mocnosti prosazují své zájmy, i na úkor jiných krajin a bez respektu k mezinárodnímu pořádku stojícím na principech Charty OSN.
„Za druhé musím říct, že nám velmi chybí dialog a chybí nám kompromisy,“ zdůraznil Fico a dovolával se slov amerického prezidenta Ronalda Reagana, který v politice považoval kompromis za zcela klíčovou věc.
„A chybí nám také pravidla a chybí nám vzájemný respekt,“ pokračoval Fico. „A tady opět použiji příklad amerického prezidenta, tentokrát toho současného – Donalda Trumpa, který uznal neúspěch dlouholeté americké politiky formovat jiné národy podle obrazu Spojených států. To je obrovská příležitost, abychom si nově stanovili pravidla světového pořádku. A tady my děláme velkou chybu. My na Západě říkáme: ‚Pojďme přetvořit světový pořádek. Ale podle našich pravidel.‘ Ale Indie, Čína, Rusko a další, dohromady 4 miliardy obyvatel Země, říkají: ‚Ale to jsou vaše pravidla, to jste si vymysleli vy. Vy jste s námi nediskutovali o našich pravidlech.‘ A proto se zdá, že bude mimořádně důležité přistoupit k obrovské strategické dohodě mezi největšími mocnostmi, která by nastavila nová pravidla a vedla by k obrovské reformě OSN,“ volal na univerzitní půdě Fico.
V tomto procesu multilaterálního uspořádání světa může Slovensko hrát jistou úlohu. Podle Fica by měla spočívat ve snaze změnit EU. Odmítá prý přihlížet tomu, jak se EU mění ve skanzen kultury a umění.
„My musíme udělat všechno proto, aby Evropská unie byla životním prostorem, ve kterém bude nejvyšší kvalita života, nejlepší pracovní příležitosti,“ hřímal od řečnického pultíku Fico.
Velké strategické rokování o uspořádání světa se podle Fica chystá, ale EU není jeho hlavním tahounem. „Buďme k sobě upřímní a řekněme si, že EU chybějí osobnosti, které by tuto proměnu táhly. Nebudu se vracet do daleké minulosti. Možná udělala hodně chyb, ale dnes nám v EU schází Angela Merkelová,“ pravil Fico.
EU by si podle něj měla ujasnit, kam směřuje a zbavit se nesmyslných rozhodnutí z dřívějška. Jedním z takových rozhodnutí je podle Fica zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Stejně tak by se podle Fica měla celá EU dohodnout na tom, že zlevní energie. Ale to není všechno.
„EU není připravená, protože zradila vlastní hodnoty. Jak se všichni zlobili na amerického viceprezidenta Vance, když řekl: ‚Vaší chybou v Evropě je, že nerespektujete ani hodnoty, na kterých stojíte.‘ A měl pravdu. Byla tady vysoká životní úroveň, ale hlavně tu existovaly hodnoty právního státu, demokracie a lidských práv. Ale, dámy a pánové, dnes už to nejsou výsady EU, ale obyčejné politické nástroje, které se používají k přesvědčování jiných anebo k potlačení toho, kdo má jiný názor. Jakmile to není ten správný názor, jaký má být, tak se vytáhnou lidská práva, vytáhne se právní stát a vytáhne se demokracie,“ rozzlobil se Fico.
EU by podle něj měla mít odvahu přiznat si, že i politické systémy jednotlivých členských států nefungují dobře, protože řadou z nich momentálně zmítají krize. „I já sám jako premiér Slovenské republiky, někdy věnuju 80 procent energie na řešení konfliktů,“ prozradil Fico.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Další velkou chybou EU podle Fica je, že uplatňuje dvojí metr. Na jedné straně se hojně vyjadřuje k dění na Ukrajině, kde Ficovými slovy došlo „k hrubému porušení mezinárodního práva“, ale na straně druhé EU podle něj není schopná přijmout jednotné stanovisko k tomu, co se děje v Gaze. Fico dal najevo, že tady před sebou vidí dvě cesty.
První je ta dnešní. A druhá je taková, na které spolu lidé budou opět mluvit, nebudeme stavět nové železné opony a zkusíme se domluvit na rozšíření členů Rady Bezpečnosti OSN o další významné země.
„A budeme posilovat multilateralismus a ne silová řešení, jako je např. návrh na zrušení práva veta v EU. To bude konec Evropské unie. … Ale to my na Slovenaku nechceme,“ hřímal Fico.
Studenty proto ještě jednou vyzval, aby se pokusili EU změnit. Aby přicházeli s nápady, jak věci měnit a aby k tomu všemu přistupovali pozitivně, protože budou-li tak činit, nemá prý obavy ani o EU, ani Slovensko.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák