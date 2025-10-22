Fiala vás zase oklamal? Pravda o „úspěchu“ s povolenkami

Dosluhující česká vláda se chválí, jak jí jde Brusel na ruku ohledně zastropování cen emisních povolenek ETS2. Ekonom Lukáš Kovanda však údajný úspěch podrobil tvrdé kritice.
Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že Evropská komise v reakci na iniciativu 19 zemí představila soubor konkrétních opatření, která mají omezit negativní dopady zavedení systému emisních povolenek ETS2 na občany i firmy.
„Návrhy se ubírají směrem, který jsme prosazovali, a je důležité je co nejdříve schválit. Lidem jsme slíbili, že nedopustíme, aby jim skokově zdražilo bydlení a pohonné hmoty, a dnešní reakce komise naši snahu jasně dokládá. Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek. Proto apeluji na budoucí vládu, aby v naší iniciativě pokračovala. V unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům,“ pochválil se Fiala.
Také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se raduje: „Úspěch pro Českou republiku! Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků. Díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele. Nyní budeme usilovat o to, aby návrh schválil Evropský parlament ještě do konce roku.“
Ekonom Lukáš Kovanda však jejich nadšení chladí: „Česká vláda v Bruselu pohořela, zastropování povolenek pro domácnosti se nekoná, vlk se nažral a koza zůstala celá.“
V rozsáhlém komentáři vysvětluje, proč záměr zastropovovat cenu povolenky pro domácnosti (EU ETS2), který už v létě deklaroval ministr životního prostředí Petr Hladík, nevyšel. Ačkoli za problematické považuje nové povolenky dalších osmnáct členských zemí EU, Brusel zastropování odmítl a přistoupil spíše jen na kosmetické změny stávajícího nastavení systému EU ETS2.
„Systém by měl být předvídatelnější a stabilnější, což ovšem nevylučuje, že cena povolenek výrazně poroste. Pouze tedy zřejmě poroste předvídatelněji a s menšími výkyvy. Což je tedy spíše výhra pro investory a spekulanty s povolenkami, ne nutně pro občany členských zemích EU včetně Česka. Investoři do povolenek a spekulanti s nimi u Evropské komise v uplynulých týdnech intenzivně lobbovali, aby ta tlaku devatenácti členských zemí včetně Česka nepodlehla natolik, že by systém EU ETS2 doznal zásadnějších změn. Pokud je změnou jeho větší předvídatelnost a slabší výkyvy, aniž by ovšem byl vyloučen i výrazný cenový nárůst ceny povolenky, investoři a spekulanti mohou být spokojeni,“ objasňuje Kovanda.
Brusel si povodil za nos českou vládu, ceny uhlíkových odpustků rostou
A objasňuje, že systém EU ETS2 investorům zajišťuje vyšší míru předvídatelnosti než existující systém průmyslových povolenek EU ETS1. „To proto, že poptávka domácností po povolenkách bude méně závislá na vývoji hospodářského cyklu. Zjednodušeně řečeno, zatopit doma si musí každý, zvláště během topné sezóny, což bude udržovat poptávku po povolenkách EU ETS2 předvídatelnou a stabilní, zato pokud vysoká cena povolenky EU ETS1 přiměje velký průmyslový podnik ukončit výrobu nebo ji přesunout mimo EU, poptávka po povolenkách EU ETS1 z tohoto důvodu klesá, takže je celkově kolísavější,“ vysvětlil ekonom.
Investoři a spekulanti podle něj nepočítají se zastropováním, což ostatně demonstruje vývoj cen termínových kontraktů na povolenky EU ETS2 na lipské energetické burze. Povolenky s termínem vypořádání v prosinci 2027 tam včera uzavřely na ceně 86,32 eura, tedy zhruba 92 procent nad údajným stropem.
„Pokud by investoři, spekulanti a další burziáni věřili, že cena povolenky zastropována bude, nedávalo by jim žádný smysl platit nyní za povolenky, resp. termínové kontrakty na ně, cenu kolem 86 eur, jen aby se pojistili proti tomu, že skutečná cena může být roku 2027 ještě vyšší. Cena termínového kontraktu by tak výrazně poklesla, nejspíše do blízkosti 45 eur,“ soudí Kovanda.
Kovanda má za to, že Brusel „si povodil za nos českou vládu“. „Jenže jde jen o změnu kosmetickou. Takovou, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ vyjádřil se Kovanda.
Kozou jsou investice a investiční záměry mezinárodních investorů a spekulantů s uhlíkovými odpustky, kteří už několik měsíců s povolenkami fakticky obchodují, a příležitost dobře vydělat si vzít nenechají. „Na rozdíl od venkovského penzisty z Vysočiny, který i jim bude platit odpustky za to, že topí s emisemi, mají za zády armádu dobře placených právníků, s nimiž ani Brusel nemíní jít do arbitráží a soudních pří,“ vysvětlil ekonom a zdůraznil, že zastropování na nominální úrovni 45 eur se nekoná.
Zveřejnil také časovou osu emisních povolenek pro domácnosti v ČR, která se vrací až do léta roku 2024, kdy se vláda podle Kovandy ve vrcholném čase dovolených pokusila parlamentem propašovat „český Green Deal“, aniž by vzbudila pozornost médií a veřejnosti.
- léto 2024 - vláda se ve vrcholném čase dovolených pokouší parlamentem propašovat "český Green Deal", aniž by vzbudila pozornost médií a veřejnosti
„Nepodařilo se; lidé si ‚všimli‘, vláda proto zařazuje zpátečku, dává ‚český Green Deal‘ do šuplíku a prohlašuje, že emisní povolenky pro domácnosti, jeho klíčová součást, by měly být dobrovolné,“ rekapituluje ekonom.
Posouvá se do jara 2025, kdy se zahájením londýnského burzovního obchodování s povolenkami pro domácnosti oživuje zájem médií a veřejnosti, přičemž sílí obavy z vysokých cen povolenek. V létě 2025 vláda prohlašuje, že v Bruselu vyjedná zastropování ceny povolenky na nominální úrovni 45 eur, dokonce se před volbami tváří, že je to hotová věc, i přesto, že experti upozorňují, že by to znamenalo neplnění Green Dealu. Na podzim 2025 Brusel zastropování odmítá; povolenky nejsou ani dobrovolné, ani zastropované, vláda přitom vítězoslavně prohlašuje, že Brusel její požadavky vyslyšel.
Fiala opět skočil na špek a šíří bláboly
Postup dosluhující vlády kritizuje také poslanec Karel Havlíček (ANO). „Opět jste jim skočil na špek,“ napsal Fialovi.
Zdůraznil, že komise nepřišla s žádným legislativním návrhem, pouze poslala dopis s tím, že legislativa bude v následujících měsících. „A navíc místo tvrdého čísla a stropu pouze řekla, že každý rok uvolní navíc 80 mil. tun povolenek na trh, což neznamená, že cena povolenky neporoste... Pochopte konečně, že jde o tržní nástroj, kde nemůžete naordinovat cenu. Jediná cesta je, že ETS 2 nezavedeme do českého právního prostředí a že se vymezíme. Naše vláda z toho neuhne,“ slibuje pravděpodobný příští ministr.
Napsal také: „Bláboly, které o ‚zastropování‘ ETS2 šíří Petr Fiala a Petr Hladík, jen ukazují, že dodnes nepochopili, jak ten systém funguje. Ještě nebezpečnější ale je, že zjevně netuší, do jaké pasti znovu míří. EK teď nehraje o povolenky, ale o prosazení cíle snížit emise o 90 % do 2040. Aby tuhle zvrhlost prosadila, je schopná slíbit cokoliv. A naivita současné vlády nevěstí nic dobrého.“
autor: Naďa Borská