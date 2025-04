Fiala vysílal s tabulkou: Levný benzín na Velikonoce, díky správným rozhodnutím vlády

Na facebookovém profilu Petra Fialy nahradil falešnou tiskovinu nazvanou Dobré zprávy videoobsah v podobě seriálu Fakta a čísla. Tam profesor Fiala dokazuje úspěchy vlády na vybraných statistikách.

Velikonoce pak byly příležitostí pro speciální díl, ve které premiér vysvětlil, že zásluhou vlády si za příbuznými a na koledu dojedete mnohem rychleji.

Hned v úvodu svátečního vysílání pořadu premiér Petra Fiala oznámil, že má pro občany dobrou zprávu: pokles ceny nafty pod hranici třiceti korun za litr.

Fiala zdůraznil, že Česká republika patří mezi nejlevnější země, pokud jde o ceny pohonných hmot. „Vidíte, že jsme na velmi krásném třetím místě, pokud jde o levné pohonné hmoty z celé Evropy,“ ukazoval připravené tabulce.

Za poklesem cen podle Fialy nestojí jen vnější okolnosti, ale také konkrétní kroky české vlády. „Ceny pohonných hmot – samozřejmě na ně působí spousta vlivů, ale důležité také bylo, že jsme udělali včas ta správná rozhodnutí. A jedním z nich bylo zbavit se závislosti na ruské ropě,“ vykládal občanům.

A popsal technické a diplomatické kroky, které umožnily plné zásobování země neruskou ropou. „Teď můžete v médiích často číst a slyšet o tom, že už neproudí ropa z ropovodu Družba, ale my jsme na tu situaci byli připraveni a podařilo se nám rozšířit ropovod TAL, který jde z Terstu směrem do Bavorska a odtud potom navazuje na ropovod Ingolstadt–Kralupy“.

Nebylo to podle Fialy vůbec jednoduché, byla v tom spousta diplomacie, jednání, správných rozhodnutí včas, ale vládě se to povedlo. „Dnes je situace taková, že ropovodem TAL, tedy tou západní cestou, dokážeme dostat do České republiky veškerou ropu, kterou potřebujeme,“ zdůraznil předseda vlády.

ceny benzínu, ceny nafty v okolních státech vyšší.

V pořadu se premiér vrátil k debatám z doby energetické krize a zmínil, proč vláda odmítla zavést cenové stropy na pohonné hmoty. „To, co bylo také správné rozhodnutí, které má na tu dnešní situaci vliv, bylo, že jsme v době, kdy ceny pohonných hmot šly prudce nahoru, v roce 2022, nevyslyšeli volání opozice – hlavně hnutí ANO –, abychom se vydali maďarskou cestou a zavedli cenové stropy na pohonné hmoty. My jsme věděli, že by to způsobilo chaos, nedostatek pohonných hmot, fronty, ale vlastně i další zadlužování. A ve výsledku by to ničemu nepomohlo,“ dodal Petr Fiala.

Souvislost tehdejších vysokých cen s dnešními nízkými premiér nevysvětlil, ale pořad zakončil přáním: „Šli jsme jinou cestou – zbavili jsme se závislosti na Rusku, diverzifikovali jsme a teď jsme na tom mnohem lépe. Já myslím, že jsou to dobré zprávy, že vás to na Velikonoce potěšilo. A dovolte, abych vám popřál krásné a požehnané velikonoční svátky“.