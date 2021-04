Fialovi se urvali fanoušci. Na profilu předsedy ODS začali spekulovat o CIA. Zatím to nikdo nesmazal

Předseda ODS byl jedním z mnoha politiků, kteří se vyjádřili k projevu prezidenta Zemana. Ten veskrze uvedl, že policie pracuje se dvěma verzemi vrbětického výbuchu a vyzval, aby lidé počkali na jasné důkazy. Pakliže by za zmíněným činem stálo Rusko, musí to podle prezidentových slov pocítit například vyřazením z tendru o Dukovany.

ParlamentníListy.cz proto nahlédly do diskusí, které se jako obvykle vydaly dvěma směry. První linie haní prezidenta, vyzývá ho k odstoupení a osočuje jej z vlastizrady, pro druhou půli jsou naopak pokrytci v ODS a někteří její členové prý patří za mříže.

Citovaný příspěvek předsedy opoziční ODS přinesl necelé dva tisíce lajků a zhruba tisícovku komentářů, v tomto směru ho lze považovat za úspěšný. Pro čtenáře přinášíme výběr nejrelevantnějších názorů tak, jak je seřadil americký Facebook. Doplňme, že cenzoři ponechali v debatách fanoušků i řadu hrubých vulgarit a urážek.

„Proslov pana prezidenta byl na úrovni. Je jasné, že než se k něčemu vyjádří, tak si všechno důkladně prověří a ověří. Nejedná ukvapeně. Vidíme, co už natropily naše horké hlavy, aniž by si ověřily fakta. To je můj názor!“ napsala Viera T. Její status je na prvním místě v relevanci a vyvolal další stovku reakcí. „Dobrý den, projev pana prezidenta podle našeho názoru rozhodně na úrovni nebyl – ubohé útoky vůči paní Tománkové, uhýbavé odpovědi a zpochybňování práce našich bezpečnostních složek mluví snad za vše. Tato země si zaslouží takového vrchního velitele ozbrojených sil, který je schopen reagovat pohotově a ne čekat, až si za týden najde výklad hodící se do karet Ruska,“ doplnil Fialův tým, čímž opět vytvořil desítky nových příspěvků a soudů.

Z diskuse

„To není můj prezident. Je to ostuda této země,“ zmínil Jiří K. „Jasná slova by byla, kdyby byly jasné důkazy. Ti agenti byli v ČR, v Praze, Ostravě, to bylo dokázáno. Do Vrbětic se jen objednali, ale nemáme žádný důkaz, že by tam dorazili,“ oponoval Jiří V. Taky on si vysloužil desítky zdvižených palců. „Zvláštní formát rozhodně, ale vaše první reakce byla také hodně zvláštní. Vy jste takoví všichni v té Poslanecké sněmovně zvláštní,“ rýpnula si Marcela V. „To, co z něj leze u běžného člověka, neleze z hlavy, ale ze zadku. Znamená to tedy, že nemáme hlavu státu, ale zadek?“ přidal Honza M., jenž svůj postřeh doplnil pohyblivým obrázkem, kde panáčkovi leze z útrob zmrzlina. „Jasná slova lze říci po jasném rozsudku, ne v průběhu řízení. Co na tom, Fialo, nechápete?“ pozastavil se další z fanoušků.

Psali jsme: Publicista ostře k Vrběticím: Skandalizace obviněných! Fiala a Pekarová jako bolševická mládež žádající smrt Horákové. V tom procesu mi odsoudili otce

Jak si ParlamentníListy.cz všimly, kritika se víceméně obracela vůči předsedovi ODS stejně jako vůči prezidentovi. V obou případech se jednalo o osobní výpady, aniž by existovaly konkrétní důvody. Můžeme tak hovořit o negativních emocích, jež Miloš Zeman a Petr Fiala vyvolávají.

Velice překvapivá a nezvyklá ovšem byla zmínka o americké tajné službě CIA. Jejího údajného vlivu si všimlo hned několik diskutujících. „Měl pravdu, že CIA lhala o chemických zbraních v Iráku, jenom jaksi zapomněl, že jako důchodce z Vysočiny podpořil mladého Bushe a vojenský zásah proti Saddámově Iráku, na rozdíl od prezidenta Klause, který vyjádřil ostrý nesouhlas,“ napsal Nikolaj K. „Počkejme, až se to vyšetří, pak to zpochybníme a Dukovany jsou ruské, tak přesně dle ruských scénářů; pro příklad sestřelení civilního boeingu, Skripal, Navalny, Litviněnko. S tvrzením, za vším stojí CIA a Amerika, je jako přes kopírák, nelze si nevšimnout,“ zastal se amerických zpravodajců Gerhard S. „Cože? On si dovolil zpochybnit zprávu CIA? To si nedovolil ani prezident Bush, když mu řekli, že má Husajn chemické zbraně, a radši šel osvobodit irácký lid,“ uzavřel v nadsázce Ludvík J.

Zbytek debaty se odehrával v klasickém silovém duelu, kdy jedna strana osočila Zemana, druhá zástupce pravicové partaje s třicetiletým rodokmenem.

