Fialovy plné zásobníky: 5 % za týden fuč. A něco se musí nechat. Rajchl spočítal konec

„Prezidentem by měl být někdo, kdo je obecně uznávanou osobností. Někdo, za kým ti lidé půjdou. Je takové hezké slovo, které zní – následováníhodný. Prostě člověk, kterého budou chtít lidé následovat, půjdou za ním. Když bude hovořit, když bude mít projev, tak dámám budou téct slzy a pánové budou stát v pozoru a budou se hrdě držet na srdci nebo případně se dívat na českou vlajku. Někdo, kdo dá tomuhle národu energii, kdo mu dá ten správný motor k tomu, aby pokračoval dál, aby přežil i tuhle těžkou dobu, která nás čeká. Myslím si, že Danuše Nerudová to není ani náhodou a mě by nesmírně trápilo a považoval bych to za znesvěcení té funkce prezidenta České republiky, kdyby člověk, který tady si po očku píše taháky, člověk, který se považuje za mladého a pohledného a sám to o sobě ještě říká...“ dodal také Rajchl. Podle jeho slov je Nerudová kandidátka médií. „A buď vyhrají tyto volby média, nebo lidi,“ dodal.

Řeč byla i o elektřině a dalších komoditách; situace podle Rajchla není růžová. „Samozřejmě plyn, o kterém nám všichni říkají, že ho je dostatek... Spotřebováváme zhruba 5 % týdně ze zásobníků. Problém je v tom, že je nemůžeme vyčerpat úplně do nuly, protože tam musí zůstat takzvaná poduška, jinak ten zásobník nefunguje. Musí tam zůstat minimálně 20 % plynu. Máme tedy v tuto chvíli zhruba 70 %, které můžeme vyčerpat, což nám při spotřebě 5 % na týden bude stačit zhruba na nějakých 14 týdnů,“ dodal Rajchl.

„A největší legrace nastane 5. února, v momentě, kdy začne platit embargo na dovoz dodávek ropných produktů z Ruské federace, to znamená diesel, to znamená benzin. Vesměs někteří říkají, že Rajchl strašil, že tu bude stát 100 korun litr, tak si vzpomeňte na mě v tom únoru, jestli jsem měl, nebo neměl pravdu. A nejenže to bude stát 100 korun, ona je otázka, jestli tady vůbec ten benzin bude. Já se obávám, že nebude. Teprve tehdy začne to pravé embargo, které nás zasáhne nejvíc, stejně jako dovoz kovů. Nevím, jak to chtějí řešit pánové tam nahoře, vymýšlejí jednu hloupost za druhou, snaží se nás přesvědčit, že ty sankce jsou protiruské... ve finále jsou to sankce, které jsou protievropské a zejména protičeské, nejvíc ubližují nám,“ zmínil Rajchl.

Šéf strany PRO hovořil také o problému s léky. „Nejenže v lékárnách nejsou léky zejména pro děti, na snižování horečky a na takové běžné respirační choroby, ony nejsou ani na skladech. Drtivá většina léků není ani na skladech, není kde je vzít. Těch příčin je celá řada. Od čínského lockdownu až právě zase po různé sankce, to ovlivňuje celý obchod. Nemá cenu to tady celé rozebírat, ale každopádně my nemáme základní léky, dostatek antibiotik, začíná to být obrovský problém. Jediné, čeho je dostatek, jsou vakcíny, těch máme plné sklady,“ řekl Rajchl.

Současná vláda je podle něj katastrofa. „Vláda neudělala nic, nereagovala na energetickou krizi. Pod tlakem těsně před volbami zastropovala, to jen zvýší ten problém. To je přilití oleje do ohně, to není řešení. To je zhoršení celého problému,“ rozhorlil se Rajchl.

„Vláda za rok neudělala nic – je to nejhorší vláda v historii naší země. A počítám i Československo! A to jsem velký kritik režimu před rokem 1989, ale takhle neschopnou vládu jsme neměli ani tenkrát. To, co vláda předvádí v oblasti práva, kdy tady pan Rakušan zřizuje novou StB, kdy se tady hovoří o radikalizaci lidí... Jaká je to radikalizace? Že si myslí něco jiného, než vy chcete? To je radikalizace? Každý, kdo nesouhlasí s vámi, je radikál... Každý, kdo říká něco jiného, než vy tvrdíte, tak je dezinformátor. A neustále se tady sahá k omezování dosahu těch lidí, k jejich diskreditaci a dokonce k jejich kriminalizaci. A bude to prostě pokračovat. Vláda se nezastaví před ničím, pan Rakušan a jeho novodobá StB to má rozjeté na plné pecky,“ poznamenal Rajchl.

