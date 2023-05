Fialův balíček: 5 % Čechů neví, která bije, ale souhlasí s tím

reklama

Celkem 51 % dotázaných balíček označilo za nezbytný, přičemž 21 % bylo o tomto stanovisku přesvědčených, 30 % se k němu spíše klonilo. 39 % s nezbytností nesouhlasilo, poměry byly v podstatě vyrovnané, 19 % je o tom pevně přesvědčeno, 20 % už méně. 10 % respondentů na tuto otázku nedokázalo nebo nechtělo odpovědět. O potřebnosti ozdravného balíčku byli nejvíce přesvědčeni studenti. Podpora ovšem s přibývajícím věkem klesá. Nejvíce jsou proti ozdravnému balíčku vyučení bez maturity a lidé z českého severozápadu. Mezi voliči pětikoalice považuje balíček za nezbytný 81 % respondentů. U voličů ANO pak 33 % považuje balíček za nezbytný.

Zajímavá je pak srozumitelnost představených reforem a dopadů na obyvatelstvo. Pouze pro 11 % dotázaných je balíček rozhodně srozumitelný. Pro 35 % je spíše srozumitelný. Pro 13 % respondentů je naopak rozhodně nesrozumitelný, 28 % mu spíše nerozumí. 13 % o reformách nic neví, a tak je nedokáže posoudit.

Jinými slovy, přesvědčení o nezbytnosti o pět procent přesahuje porozumění vládnímu balíčku, pět procent respondentů tedy považuje za nezbytné něco, čemu buď částečně, nebo dokonce úplně nerozumí. Bez zajímovsti není ani to, že každý pátý volič pětikoalice balíček za nezbytný nepovažuje.

V čem se drtivá většina lidí shodne, je, že reformy přicházejí pozdě, což si myslí 71 % respondentů. Jen 5 % si myslí, že vláda moc spěchá, a 9 %, že vláda načasovala balíček dobře. A 69 % respondentů má také za to, že se tím zadlužování státu nevyřeší.

Že balíček obhajují ti, kdo mu nerozumějí, se pak ukazuje i na sociálních sítích. Jako krok správným směrem ho označuje například bývalý šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář. „Fakt je načase, aby populistické lakování reality narůžovo vystřídala odvaha k nepopulární pravdě, kompetentní řešení a dobrá komunikace. Lhaním a populismem Babiše porazit nelze,“ míní Minář a dodává: „Předvolební sliby byly často mimo realitu, smutná pravda. Zrušení superhrubé mzdy bez náhrady příjmů hlasy ANO, ODS a SPD bylo harakiri. Zároveň ale nikdo nepočítal s tím, že přijde válka, a tak mohutná inflace. Kdy jindy to politicky přiznat a přehodnotit staré předpoklady.“

Minář před začátkem své kariéry protibabišovského aktivisty studoval evangelickou teologii a nyní studuje na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

PS, předvolební sliby byly často mimo realitu, smutná pravda. Zrušení superhrubé mzdy bez náhrady příjmů hlasy ANO, ODS a SPD bylo harakiri. Zároveň ale nikdo nepočítal s tím, že přijde válka a tak mohutná inflace. Kdy jindy to politicky přiznat a přehodnotit staré předpoklady. — Mikuláš Minář (@MinarMikulas) May 11, 2023

Kromě Mináře vládní balíček obhajoval i Pavel Bláha. „Hele já (taky) nejsem ekonom. Ale to vážně někdo věří tomu, že vláda dělá tyhle škrty z plezíru? Jako, že je to baví? Neměli by jednodušší džob, kdyby si řekli: Hele, raději ještě vyhrajem volby? Ono se to ještě o pár let nepo*ere?“

Hele já (taky) nejsem ekonom. Ale to vážně někdo věří tomu, že vláda dělá tyhle škrty z plezíru? Jako, že je to baví? Neměli by jednodušší džob, kdyby si řekli: "hele, raději ještě vyhrajem volby? Ono se to ještě o pár let nepo*ere?". pic.twitter.com/6adMIE8Urf — Medvjed (@medvjed@witter.cz) (@Medvjed) May 16, 2023

Vládní balíček „vysvětlovala“ i bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková. „Chtěla bych všem hypotetickým zmatlíkům, kteří podle mého soudu ani neexistují, ale kdyby náhodou, vzkázat, že pokud si teď trochu vezmeme u huby, a to fakt jenom trochu, protože kdo si dal tu práci a poslouchal detaily dopadů balíčku, tak i coby úplný ekonomický neználek (třeba já) má už představu o tom, jak ve s k u t e č n o s t i ‚dopadne‘ reál těch opatření na střední a nižší třídu (skoro vůbec), a kteří by chtěli pak poslat zpátky vládu po*raných schodů (dneska se nažeru, až po*eru schody a zítra chcípnu na hlad), tak bylo celé tohle všechno úplně k prdu, protože co se nám všem (ne vládě, ale nám) povede do rozpočtu (našeho, ne vlády) vrátit, to půjde do háje,“ uvedla.

A přidala překlad: „Přeložím: ANO ty vaše prachy vezme a mimo foteček a drahých kvartýrů je roze*ere těm, kdo to vůbec nepotřebujou a vyluxují opět naše společný konto do mrtva. A můžeme jet znova, jen s ještě větším schodkem, tedy s ještě tvrdšími opatřeními. Konec hlášení.“

Chtěla bych všem hypotetickým zmatlíkům, kteří podle mého soudu ani neexistují, ale kdyby náhodou, vzkázat, že pokud si teď trochu vezmeme u huby, a to fakt jenom trochu, protože kdo si dal tu práci a poslouchal detaily dopadů balíčku, tak i coby úplný ekonomický neználek (třeba… — Michaela Kudláčková ???? ??????? (@MisaPopelky) May 15, 2023

Ekonomové se ovšem na vládní balíček dívají poněkud jinak. „Při bližším ohledání se ten malér (alias vládní ‚úsporný‘ balíček) jeví ještě horší a hlubší než na první pohled. Máme vládu třetí výkonnostní třídy. Ministr financí nerozumí financím, premiér se umí jen reprezentativně usmívat, vláda je ve vleku lidoveckých lobbistů,“ míní ekonom Pavel Kohout. Podle něho by sice Babišova vláda byla horší, ale to tu současnou neomlouvá.

„Konsolidační balíček je stejně marný jako tahle vláda, jejímž hlavním problémem je koalice pěti stran. Problém není to, co v balíčku je, ale to, co v něm není a být nemůže. Nulová vize, cokoliv, co by nás posouvalo kupředu. Jsme v režimu údržby,“ vyjádřil se velice podobně přednášející na VŠE, Tomáš Šalamon.

Byla by případná Babišova vláda ještě horší než ta současná? Asi ano, ale to není žádná omluva. — Pavel Kohout (@KohoutPavel) May 13, 2023

Konsolidační balíček je stejně marný jako tahle vláda, jejímž hlavním problémem je koalice pěti stran.

Problém není to, co v balíčku je, ale to, co v něm není a být nemůže. Nulová vize, cokoliv, co by nás posouvalo kupředu.

Jsme v režimu údržby. — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) May 11, 2023

A že byl balíček představen „za pět minut dvanáct“ rozporuje i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. „Ekonomicky viděno však ‚zběsilé‘ škrtání z roku na rok není nutné, neboť tuzemské veřejné finance se v rozvratu nenacházejí. O tom svědčí ostatně i to, že Česku nebyl v uplynulých třech letech výrazného nárůstu veřejného zadlužení, ani letos zhoršen rating jakoukoli ze světově významných ratingových agentur,“ podotýká.

Vládní konsolidační balíček zdraží léky, vodu či bydlení. Vyšší daň čeká firmy a majitele nemovitostí, dlouhodobě příznivé je výrazné seškrtání dotací.



Konsolidační balíček, který dnes představila vláda, by měl v příštím roce zajistit státnímu rozpočtu úsporu zhruba 94 miliard… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) May 11, 2023

