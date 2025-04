Fico, Vance a papež. Kolují divoké konspirace

Jana Maláčová, předsedkyně SOCDEM, připomněla výzvu hlavy katolické církve k odzbrojení a k využití dostupných zdrojů na pomoc potřebným: „Zemřel papež František. Premiér Petr Fiala tvrdí, že je katolík. Poslední poselství papeže Františka znělo: ‚Mír není možný bez skutečného odzbrojení! Potřeba, kterou musí každý národ zajistit pro svou vlastní obranu, nemůže být přeměněna ve všeobecný závod ve vyzbrojení. Vyzývám všechny lidi na světě, kteří mají politickou odpovědnost, aby nepodléhali logice strachu, ale aby využili dostupné zdroje na pomoc potřebným, boj proti hladu a na rozvoj. To jsou ‚zbraně‘ pokoje: ty, které budují budoucnost, místo aby rozsévaly smrt!‘ uvedl.“

„Chudák papež, ještě ani nevychladl a vy už si na něm honíte politické body. To je tak nevkusný. Někdy je fakt lepší mlčet,“ okomentovala Αικατερ?νη της Πρ?γας.

— Αικατερ?νη της Πρ?γας (@ZizkovskaSlecna) April 21, 2025

Zvláštní poselství zveřejnil facebookový účet Konspirátor Boldy KonspyChannel: „Papež ‚natáhl‘ bačkory… Jaká ‚náhoda‘ na den zmrtvýchvstání a dlouhodobého připravovaného druhého příchodu ‚Ježíše‘. P. S.: To jsem nezmínil Kennedyho, který o této události údajně mluvil před dvěma dny… Přesto všechno přeju hezké a pohodové svátky všem.“ V přiloženém videu pak řekl, že papež „natáhl brka“ a „líp už si to naplánovat nemohli“. A vyjádřil přání, aby „tomu papežovi“ hráli písničku od Kabátů V pekle sudy válej. „Místo něho vystupoval dvojník, takže jestli už dávno nebyl mrtvý. A až teď zneužili této situace. A jak víme, oni plánují druhý příchod. Teď to týdny bude ubírat pozornost někde jinde. Stejně papež nikoho nezajímá. Až když se něco stane, 90 procent Čechů začne hulákat: ‚Papež, chudáček!‘ Je to jenom hra, lidi! Na zmrtvýchvstání zemře papež,“ svěřil se s vlastním názorem.

„Vědí přesně, kdy co oznámit. 97 % Čechů papež nikdy nezajímal, média masové manipulace a dezinformace vždy z toho udělají událost na několik týdnů, podobně jako smrt královských rodin. Vedou nás, abychom se stali uctívači smrti a mrtvých. I socialistický egregor jel v tomto módu, připomíná mi to tryzny za komunistické funkcionáře. Brežněv, Andropov, Černěnko, šli jeden za druhým. Až potom přišel Gorbačov a obrození. Perestrojka. A tak nové a nové války, nové a nové pandemie. Připravují velký přerod, a na jeho oltář obětují spíš miliardy, než miliony lidi. Říkáme i nadále ne! jejich kultu říkáme Ano! Životu,“ vyjádřil se Jiří Maria Mašek, homeopat, autor, terapeut, filozof, veřejný mluvčí.

Stále také rezonuje fakt, že posledním politikem, se kterým se papež František před smrtí setkal, byl americký viceprezident J. D. Vance. Objevila se například momentka ze schůzky Vanceho s papežem s doplněnou komiksovou bublinou a textem: „Poděkuj!“

Nebo komentář: „Papež měl kliku, že mu to tentokrát u pana viceprezidenta prošlo i bez obleku.“

— KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) April 20, 2025

A také: „7 hodin po této fotografii papež zemřel…“

— Zelovoc ???????????? (@zelovoc) April 21, 2025

A publicista František Kalenda připomněl: „Papež vážně onemocněl po setkání s Ficem a zemřel bezprostředně po setkání s Vancem.“

— František Kalenda (@f_kalenda) April 21, 2025

„Ježíš vstal z mrtvých, ale papež si to zjevně spletl s opačným směrem,“ napsal na síti X uživatel Patrik.

RIP

— Patrik (@Patriksailor) April 21, 2025

„Nebojte, papež předevčírem vstane z mrtvých,“ přidal se Král Artuš.

— Král Artuš (@PanHradu) April 21, 2025

Komentátor Miroslav Mitrofanov přidal odkaz na vyjádření mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova: „Kreml: Putin a papež k sobě chovali velký respekt.“

— Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 21, 2025

Objevily se však i jednoznačně kritické hlasy. „Svatá mi je laskavost srdce a dobré skutky. A nepleťte si prosím nás věřící s lidmi z církve. Franta byl obyčejným člověkem. Co udělal při uprchlické vlně UA. Čím pomohl napadené UA – ničím. Co udělal pro předání kněží? Předal kněze policii k vyšetřování – nepředal,“ vyjádřila se Michaila Džakovová.

— Michaila Džakovová (@MDzakovova) April 21, 2025

„Papež byl srab, stejně jako většina ostatních lídrů. Trpící Palestince zmínil (ze kterých navíc palestinské matky vychovávají vrahy izraelských civilistů), Ukrajince ne,“ napsal Bobby Jost.

— Bobby Jost ???? ???? (@lubjost) April 21, 2025

