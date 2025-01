Fico jako znamení. Čekají Babiše stejné problémy? Stoniš o masových protestech

I na Slovensku zaznamenali reportáž České televize „Slovensko mezi Moskvou a Bruselem“, ve které se hosté ČT v pořadu Události, komentáře zamýšleli nad tím, zda je slovenský premiér Robert Fico odvážným lídrem, či eurozrádcem. Moderátorka Anka Žitná se v kontextu reportáže ČT proto obrátila na šéfredaktora deníku To Marka Stoniše, aby jí pomohl pochopit názor Čechů na Fica. Bojí se ho?

„Že by se Češi báli Roberta Fica, to je nesmysl," popřel Stoniš úvahu moderátorky a upozornil na to, že situace je v Česku jiná, než to na obrazovkách a hlavně z reportáží ČT může působit. „Dělat si obrázek z publicistických pořadů České televize, zvlášť o Slovensku, je stejně pomýlené, jako si dělat obrázek z publicistických pořadů České televize o České republice," prohlásil šéfredaktor Stoniš.

Za symptomatické pro danou reportáž České televize považuje i skutečnost, že součástí debaty o Slovensku nebyl jediný Slovák. Diskuse se účastnili novinář Jindřich Šídlo, ekonom Petr Zahradník, komentátorka Lenka Zlámalová, advokát Jan Kalvoda a herečka Iva Pazderková. „Byly to zvláštní postavy, které nemají relevanci, a určitě neodrážejí to, co si myslí, nebo nemyslí Češi o Slovácích nebo o Robertu Ficovi,“ poznamenal Stoniš s tím, že nelze říci, že Češi by vůbec měli jednotný názor na předsedu vlády. Slovenska

Komentátorka Zlámalová v České televizi upozornila na podobnost Fica a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Varovala Čechy, že budou zažívat podobné věci jako Slováci, pokud by Babiš v nadcházejících parlamentních volbách vyhrál. Šéfredaktor deníku To se tomuto tvrzení jen usmál. „Mluví z nich jen obavy, že prohraje ‚jejich vláda‘. To je všechno. Je to takový poslední záchvěv strašení,“ usoudil Stoniš o účastnících debaty v ČT.

Krátce se pak zaměřil i na výstup influencerky a herečky Ivy Pazderkové, která v reportáži ČT vyjádřila své přesvědčení, že Fico „nemá koule“, je „ubožákem“ a „neodvádí žádnou práci“. Ani její názor podle Stoniše ovšem není odrazem reality. Připomněl, že Pazderková v minulosti spolupracovala s hnutím STAN, zejména s Danuší Nerudovou a s Janem Farským. „Chytila od nich tu nálepkovací rétoriku. Ale opravdu to nemá s realitou nic společného,“ vysvětlil ve snaze uklidnit slovenské diváky pořadu TERAZ TAKTO moderátorky Žitné.

„Nemělo to vůbec vyjít ven,“ dodal ještě k reportáži ČT s tím, že sám si nedovede představit, že by situace byla opačná a Slovenská televize by udělala takovou reportáž o českém premiérovi. „Tady by byly plné ulice nějakého Milionu chvilek pro demokracii a málem bychom Slovensku vyhlásili válku,“ debatoval Stoniš.

Čeká slovenský scénář i Česko?

Včera, v pátek 24. ledna byly ulice plné protestujících ve 30 městech na Slovensku. V Bratislavě se podle organizátorů demonstrací mělo sejít až 60 tisíc lidí. Na demonstraci s názvem „Mír Ukrajině“ se protestovalo proti směřování Slovenska pod vládou Roberta Fica. Premiér byl kritizován za svou cestu do Moskvy za ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Protestům nicméně předcházela zpráva Slovenské informační služby (SIS) o tom, že údajně měla získat závažné informace o dlouhodobé organizované vlivové operaci, jejímž cílem je destabilizovat Slovenskou republiku. Tyto informace byly následně ústně poskytnuty poslancům slovenského parlamentu, a to pouze v takovém rozsahu, aby nebyl zmařen účel trestního řízení.

Psali jsme: Bolek Polívka z pódia burcoval demonstranty v Bratislavě. V ČR dostal výprask

Premiér Robert Fico reagoval na informace od SIS obviněním z pokusů o rozvrácení ústavního systému Slovenské republiky skupinou lidí napojenou na opozici. Dále zmínil, že na Slovensku operuje skupina expertů, která má zkušenosti s podobnými událostmi v Gruzii a na ukrajinském Majdanu, a která je sledována s podezřením, že by mohla nabádat k občanské neposlušnosti a k potenciálnímu státnímu převratu. Fico proto varoval veřejnost, aby se při protestech nenechala těmito skupinami zneužít k útokům proti ústavnímu zřízení.

Šéfredaktor deníku TO Marek Stoniš přiznal, že nezná detaily slovenské vnitřní politiky. Potvrdil však, že také vnímá, že metody opozičního boje slovenských opozičních stran jsou modelově podobné situace týkající se voleb v Rumunsku či protestů v Gruzii. „Opozice má spojence v zahraničí. Především v Bruselu, který má zájem na tom, jak má vypadat správná pokroková politická scéna v evropských zemích, a týká se to i Slovenska,“ potvrdil Stoniš. Tito spojenci mají velké finanční zdroje a snaží se za každou cenu zvrátit výsledky demokratických voleb. Rusko jim k tomu slouží pouze jako záminka.

Podobného scénáře se proto obává Stoniš i v České republice, pokud by stávající vládní koalice volby prohrála. „Odmítnutí demokratických voleb, mimoparlamentní protesty, znevěrohodnění mandátu demokratického vítěze voleb,“ předpověděl Stoniš.

Realita česko-slovenských vztahů

Následně se v pořadu TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou Stoniš zaměřil na ochablé vztahy české a slovenské politické reprezentace. Česká vláda spolu se slovenskou měla ve zvyku udržovat blízký kontakt, neoficiálně diskutovat o různých záležitostech. To je ovšem minulostí. V březnu minulého roku se česká vláda jednomyslně shodla na přerušení mezivládních konzultací s tím, že na posilování nadstandardních vztahů s Bratislavou, v situaci, kdy se Slovensko údajně odklání od základních eurounijních hodnot, nemá vůli. „V minulosti jsme měli nadstandardní vztahy, teď už nemáme ani standardní,“ komentujel situaci Stoniš. Ač je nicméně současný vztah české a slovenské reprezentace častým střetem zájmů, podle Stoniše je vztah Čechů a Slováků pořád stejně blízký. „Fico v tom nehraje roli. Realita vztahu Čechů k Slovákům je někde úplně jinde,“ dodal.

Vyčetl české vládě rétoriku „anti-Fico“ i „anti-Orbán“, která podle něj vede pouze k izolaci České republiky. „Urážíme své nejbližší sousedy, mentorujeme je, jak se mají chovat a jakou zahraniční politiku mají mít, a to je situace naprosto zoufalá. Kvůli této politice není v izolaci Robert Fico, ale Česká republika,“ zdůraznil Stoniš. K slovenskému premiérovi se podle Stoniše část české politické reprezentace negativně vyjadřuje pouze proto že jí docházejí témata, kterými by mohli oslovit české voliče: „Blíží se parlamentní volby a já si myslím, že porážka bude drtivá, a je to tím, že nemají témata.“

Stoniš se pak podrobněji zaměřil na atmosféru panující v České republice. Dle jeho názoru tu převládá vlna „honu na dezinformace“ a na „ověřování faktů“. „Je to průmysl, který se nedá nazvat nijak jinak, než cenzurním,“ řekl a podělil se se slovenskou moderátorkou o kuriozitu, kdy v česku „bývalý voják řídí vládní komunikaci“. Zde Stoniš pravděpodobně odkázal na Otakara Foltýna v čele útvaru pro strategickou komunikaci vlády. Moderátoce Žitné dále vysvětlil, že v Česku jsou osobním útokům – podobně jako Fico v reportáži ČT – vystavováni lidé zastávající tzv. nepohodlné názory. Toto osočování jde ovšem dle jeho názoru „shora“, obvinil Stoniš vládu Petra Fialy.