Fik ho. Babiš na TV Nova setnul Hamáčka nejtvrdší zbraní

Andrej Babiš vystoupil ve večerních zprávách na TV Nova. Odmítl se omluvit. Vakcíny řeší. Bez občanů to prý ale nezvládne. „Musíme se semknout.“ A pak to přišlo. Premiér tvrdě vypálil na svého koaličního partnera, ČSSD. Zavírání fabrik řekl jasné ne, a dokonce citoval Thatcherovou. „Jsou to mediální výkřiky, ale pak, když dojde na lámání chleba…“

Vláda čelí kritice ze zahraničí i od českých odborníků. Opozice dokonce vyzvala, aby se vláda omluvila za podcenění testování a očkování. „Není to pravda, já to zásadně odmítám. My očkujeme a těch 15 tisíc dávek AstraZeneky ze Saska, to já jsem vyřídil, stejně tak jako pět tisíc vakcín z Izraele, stejně jako těch 100 tisíc jsem domlouval se šéfkou Evropské komise a stejně tak nakupujeme léky, které můžou zachránit naše občany,“ ohradil se premiér ve vysílání.

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 16% Nestydím 84% hlasovalo: 739 lidí

„My očkujeme, očkujeme ve spolupráci s kraji. Máme zaregistrovaných 114 tisíc učitelů, dostali 20 tisíc termínů na očkování. Máme i rekordní dny, kdy testujeme až 102 tisíce lidí, takže já s tím nemůžu souhlasit a myslím, že to jsou jen přebrané články z některých našich médií, která neříkají pravdu,“ dodal Babiš ke kritice ze zahraničí.

Redaktor se pak zeptal premiéra, zda za uplynulý rok stále hodnotí práci vlády pozitivně. „Pane redaktore, žádná vláda na světě nezvládne pandemii bez spolupráce s občany. A pokud tady máme stovky restaurací, které nedodržují opatření, a služeb, které pracují načerno, a lidi nedodržují opatření, tak žádná vláda to nemůže zvládnout. Takže pokud minulý rok jsme byli disciplinovaní, protože jsme viděli ty záběry z Bergama, jak tam lidi umírali na chodbách v nemocnicích, to se naštěstí u nás neděje, ale pokud s tím něco neuděláme společně, tak se to může stát,“ odvětil Babiš a dodal: „My už máme takové malé Bergamo, a to je Cheb.“

„My děláme maximum a naši zdravotníci dělají maximum, děláme to v dobré víře, soboty, neděle a je potřeba, aby si to všichni uvědomili. Nemůžeme pracovat dvacet hodin denně, musíme občas i spát. Každý musí být odpovědný za svoje zdraví. Každý musí spolupracovat, a pokud se všichni nesemkneme a nebudeme se chovat jako minulý rok v březnu, kdy jsme se všichni báli a taky jsme spolupracovali,“ zopakoval politik. „A lidi, když venku neměli roušky, tak ty ostatní je upozorňovali, ať si je nandají, a teď, když roušky mají, tak ti ostatní je kritizují.“

V Česku se od pondělí spustí plošné testování ve firmách. Za nedodržení by poté hrozila pokuta až 500 tisíc korun. Podle předsedy vlády bude testů dostatek. „Určitě bude dostatek testů pro všechny. Je potřeba, aby firmy testovaly,“ doplnil Babiš.

K události, kdy byl policií zadržen muž, který vyhrožoval Babišově rodině a jemu osobně smrtí, premiér řekl: „Samozřejmě to mělo co dočinění s epidemií. Já jsem se hlavně bál o rodinu, protože na mě nezáleží.“

Babiš se také vyjádřil k návrhu sociální demokracie, podle které by se měly některé podniky zavřít do doby, než se začne s testováním. „Tak na vládě to sociální demokracie nenavrhla, ale pokud sociální demokracie má seznam firem, které je potřeba zavřít, a zároveň si uvědomuje, že tyto firmy, pokud přestanou vyrábět a dodávat, že vypadnou ze spotřebitelského řetězce, a riskují tak bankrot a budou zde nezaměstnaní, tak ať ukáže ten seznam a ať ukáže, kdo to zaplatí,“ ohradil se Babiš proti návrhům socialistů.

„Ale já myslím, že už Margaret Thatcherová říkala, že sociální demokraté jsou schopni utratit i peníze těch druhých, takže to není nic nového a většinou jsou to mediální výkřiky, ale pak, když dojde na lámání chleba, tak se nic nového nedozvíme,“ vypálil Babiš na svého koaličního partnera.

Britská premiérka Margaret Thatcherová (vládla 1979–1990) byla vůči britským labouristům, s jejichž českými protějšky Babiš nyní vládne, mimořádně tvrdá. Během své kariéry levici skutečně „poctila“ řadou citátů.

„Neexistuje nic jako ‚bezpečný‘ socialismus. Pokud je bezpečný, není to socialismus. A pokud je to socialismus, není bezpečný. Socialismus je ukazatelem směru k menší svobodě, menší prosperitě, ke zmatku a selhání. Pokud je budeme následovat k jejich cíli, dovedou náš národ k bankrotu,“ zněl jeden z nich.

Proti „levici“ Babiš vykročil v rozhovoru ještě jednou, když k šéfovi odborů Středulovi řekl: „Tak pan Středula je celý život odborový předák, on nemá žádnou práci a jediné, co dělá, je, že chodí na konference a mluví.“

