Filip Turek na návštěvě Kyjeva s Petrem Macinkou. Právě přijeli

Ministr zahraničí Petr Macinka s delegací, ve které je i poslanec Filip Turek, v pátek dorazil do Kyjeva. Má se sejít se svým ukrajinským protějškem.
reklama
Ministr zahraničí Petr Macinka je na návštěvě Ukrajiny. Do Kyjeva dorazil vlakem, doprovází ho Filip Turek.
Ohlášená návštěva Ukrajiny ze strany nového šéfa české diplomacie na sebe nenechala dlouho čekat. Macinka do Kyjeva vyrazil pár dnů po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Sybihou.
Součástí ministrovy delegace je i místopředseda zahraničního výboru sněmovny, čestný prezident Motoristů a kandidát této strany na post ministra životního prostředí Filip Turek.
„Vláda má nový program, nové programové priority a vzhledem k tomu, že za poslední roky mezi Českou republikou a Ukrajinou probíhal velmi intenzivní vztah, považujeme za vhodné, aby se tento intenzivní vztah nějak korigoval," vysvětloval Petr Macinka novinářům přímo na palubě vlaku, který mířil do Kyjeva. Ukrajinský protějšek by podle něj měl být seznámen s tím, na co se nová vláda dívá jinak.
Intenzivní kontakty z Kyjevem jsou podle něj nezbytné už z toho důvodu, že v Česku žijí statisíce ukrajinských občanů.
Vzhledem k tomu, že vláda má v programu úsilí o co nejrychlejší mírové ukončení konfliktu na Ukrajině, chce se Macinka u svého protějšku zajímat i o to, jak se vyvíjejí mírová jednání, kterých v poslední době probíhalo hned několik.
„Všimli jsme si, že Ukrajina byla v uplynulých týdnech a měsících ochotná k jistým ústupkům, což se zatím na straně Ruska asi neukazuje. Rusko nás tady zřejmě uvítalo nějakými raketovými útoky, které neproběhly úplně daleko od nás," dodal ministr Macinka pro novináře.
Na kyjevském nádraží českou delegaci vítal ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč.
S ním se Macinka sešel na začátku týdne v reakci na diplomatickou přestřelku nad slovy předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamury. Do ní byl zapojen i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, ke kterému Macinka zamířil.
Návštěva Petra Macinky je prvním setkání lídrů diplomacií po českých sněmovních volbách. Nová vládní koalice má v programovém prohlášení, že chce usilovat o ukončení konfliktu na Ukrajině, který probíhá už od roku 2022.
Součástí delegace je i poslanec Filip Turek, který se o ukrajinskou agendu zajímal už při svém působení v Evropském parlamentu.
ParlamentníListy.cz jsou na místě a budou celý program Macinkovy návštěvy sledovat.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.