Fischer: Okamura je hybridní hrozba pro Česko

Pánové se věnovali roztržce mezi některými představiteli Česka a Ukrajiny, kterou vyvolal svým vystoupením předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomio Okamura na Nový rok. Kmoníček se tady Okamury zastal. „Pan velvyslanec trošku podlehl dojmu, že není rozdílu mezi velvyslancem a politikem,“ konstatoval Kmoníček s tím, že i diplomat má právo na to, aby se mu něco nelíbilo, ale pokud se mu něco nelíbí, má se objednat k ministrovi zahraničí a protestovat u něho. Že velvyslanec neměl protestovat na sociálních sítích. Kmoníček míní, že současná kauza je „politickou pěnou dní“ a pravděpodobně se brzy objeví něco zásadnějšího k řešení.
Fischer dodal, že se ukáže, jakou roli v zahraniční politice bude opravdu hrát premiér Andrej Babiš. „Tomio Okamura se ukázal být hybridní hrozbou. Předseda Sněmovny nemá mluvit jako předseda ruské Státní dumy,“ pravil Fischer. Dovolával se české bezpečnostní strategie z roku 2023, která říká, že hrozbu pro naši bezpečnost představuje Rusko, a podle toho je třeba jednat.
Kmoníček oponoval, že Okamura přednesl pouze „domácí politické hlášení v dresu své strany“. „Je to stejné, jako když měla Markéta Pekarová Adamová prohlášení ke svým voličům. Mým úkolem bude podobná napětí zklidňovat, aby k podobným situacím nedocházelo. Musím koordinovat otázky bezpečnosti tak, aby Česká republika nakonec byla bezpečnější.“ A že Česká republika má jasně ukázat, na které straně stojí, že osobně se domnívá, že by Česko mělo být aktivní i ve formující se koalici ochotných.
Pánové se také shodli, že jsme sice nejblíže k dosažení míru, ale podle Fischera bude cesta k onomu konečnému cíli ještě dlouhá. „My musíme budovat obranu, protože pravděpodobnost napadení České republiky nebo jiného členského státu NATO je nejvyšší od konce studené války,“ vyjádřil svůj názor Fischer. A že nestačí si jen uchovávat naději, že míru bude dosaženo, ale máme se realisticky starat o bezpečnost země. Zmínil příklad Polska, jež aktivně buduje svou obranu včetně toho, že staví nové kryty, zatímco premiér Babiš především „doufá, že válka skončí, ale jen doufat nestačí“.
Kmoníček prohlásil mimo jiné, že česká muniční iniciativa je dobrá věc; zároveň však je potřeba odpovědět si na některé otázky, aby mohla dál pokračovat. Nechtěl však předjímat: „Některé otázky jsou ještě nevyjasněné, ale jaké, to nemohu říkat, protože bych okamžitě přišel o prověrku,“ podotkl s úsměvem Kmoníček.
