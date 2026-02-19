Urbanová (STAN): Vládní koalice není pevná a nezastává své vlastní hodnoty

Opět jsme svědky toho, že vládní koalice není pevná a nezastává své vlastní hodnoty. V předvolebních kampaních slibovala svým voličům přesný opak toho, co momentálně dělá. Šetří na budoucnosti Česka. Škrtá peníze v oblastech na protidrogovou prevenci, rozvojovou a humanitární pomoc, která je zásadní v prevenci proti krizím. Svou snahou o přenastavení důchodové reformy se vzdává zodpovědnosti, kterou přenechává následujícím vládám. A zároveň se kvůli sepsání stanoviska bývalým lobbistou hájícím zájmy Agrofertu zbrzdilo vymáhání neoprávněných dotací, které v minulosti čerpaly firmy z koncernu Agrofert. O tom všem jednal Kabinet budoucnosti Starostů, který se už příští čtvrtek chystá na své první výjezdní zasedání na Pacovsku.
