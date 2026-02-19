Koudelka (Trikolora): Posílení panství EU v mezinárodní politice

Maďarsko na zasedání Komise pro omamné látky Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů, tedy orgánu mimo Evropskou unii, hlasovalo proti zmírnění restrikcí omamných látek z konopí. Za to jej Komise Evropské unie zažalovala u Soudního dvora EU. Komise se domáhala toho, že Maďarsko nemělo právo na vyjádření svého názoru na půdě mezinárodního orgánu, ale bylo povinováno podpořit opačný postoj přijatý v listopadu 2020 Radou Evropské unie, kde může být stát za použití většinového hlasování přehlasován.
Soudní dvůr dal za pravdu komisi, čímž pokračuje v trendu, že jeho rozhodnutí posilují centralizaci unie na úkor členských států i beze změny základních smluv o EU, čímž jsou z tohoto procesu vyřazeny parlamenty a referenda v členských státech, jež jinak musí se změnou základních smluv souhlasit. Vystihuje to výrok předsedy Soudního dvora EU, vlámského Belgičana Koena Lenaertse: „Jednoduše zde není žádný zbytek suverenity, který by mohly členské státy uplatnit proti Společenství.“, který publikoval v roce 1990. Lenaerts se stal soudcem Soudního dvora EU roku 2003 a od roku 2015 je předsedou. Lenaerts se nenamáhá ani se zdáním nepodjatosti, když na sympoziu v Bruselu 10. 11. 2025 kritizoval Maďarsko a nabádal, aby mu byly odňaty dotace, přestože Soudní dvůr řeší spory mezi Evropskou komisí a Maďarském.
Výrok Soudního dvora EU proti Maďarsku potlačuje suverenitu členských států v různých mezinárodních organizací. Komise EU se nyní bude domáhat, aby zástupci členských států v mezinárodních organizacích nevyjadřovali stanovisko svých vlád, ale zájmy bruselských orgánů. Lze očekávat, že takto bude postupovat komise vůči malým státům, zatímco na Německo či Francii si netroufne. Navíc bude mít snahu neustále rozšiřovat oblast toho, co má být v různých mezinárodních organizacích prosazováno v zájmu jednotného rozhodnutí EU bez ohledu na mínění konkrétního členského státu.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
