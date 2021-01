Foldyna tvrdě Škodovce: Sponzorujete sport, nebo politické režimy? Petříček by se měl starat o Česko. Navalnyj asi tuší, komu by jeho smrt posloužila

reklama

Ještě nedávno jsem si myslel, že Škoda Auto při sponzorování hokejového šampionátu sponzoruje sportovce; teď vidím, že asi sponzorovala politické režimy. Zda je takový postoj správný, musí posoudit akcionáři, což nejsem ani já, ani Česká republika, ale německý Volkswagen. Škodovka nám už zkrátka patří zhruba stejně jako Hyundai, tedy nepatří nám vůbec. Teď už jsem jen zvědavý, jestli Škoda Auto přestane exportovat do Číny, do Indie a do blízkovýchodních a afrických zemí. Tam všude jsou totiž lidská práva chápána také jinak než v Evropě. Na druhou stranu je ale potřeba přiznat, že Evropa Afriku a Blízký východ v mnoha ohledech rychle dohání, takže vše do sebe vlastně zapadá a Škoda Auto se chová konzistentně.



„Děkuji Škodovce. Jsem rád, že se jako vlajková loď našich firem rozhodla nepodporovat mlácení holek a porušování lidských práv v Bělorusku. Nejlepší reklama je mít pověst slušných lidí,“ uvedl na Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček. Souhlasíte?



Že by hokejisté mlátili holky a porušovali lidská práva? I to je samozřejmě možné, já jsem si toho ale nevšiml. Jinak, ministr Petříček dokázal ve funkci opravdu mnoho: bojovat s počasím, vozit z České republiky do Afriky peníze, vozit z Afriky do České republiky černochy, tančit s oštěpem v ruce, natočit náborovou agitku „I ty, mladý soudruhu, najdeš práci v Bruselu“, povídat si v půjčeném autě s fotkou Václava Havla, vyfotit se s ceduli s přiblblým heslem o jakémsi genderovém násilí, podpořit festival deviantů, radit Bělorusům, jak mají žít v Bělorusku, Rusům, jak mají žít v Rusku, Polákům, jak mají žít v Polsku. Dokázal se také starat o svobodu slova v Ugandě, o prosperitu pěstitelů pepře v Kambodži nebo o úroveň cyklistiky v Gambii... Pan Petříček se zkrátka staral o všechno možné, jen ne o zájmy obyvatel České republiky. Na to už mu jaksi nezbyl čas. Asi je tak zvyklý z Bruselu.

Mezinárodní hokejová federace, která byla i pod tlakem veřejnosti, se tedy rozhodla Bělorusku konání mistrovství odebrat, v Minsku by totiž prý byla ohrožena bezpečnost návštěvníků. O Škodovce a jejích penězích, bez kterých by se šampionát těžko v takovém rozsahu konal, se v oficiálním vyjádření hokejové federace nemluví. Stává se ze sportu, který má sdružovat národy a utužovat vztahy, politická hra?



Stává.



Nakolik by politika měla zasahovat do podobných událostí?



Co nejméně. Pokud možno vůbec.



Do Ruska se po měsících čekání vrátil Alexandr Navalnyj a ihned na letišti byl zatčen. Byl poslán na třicet dní do vazby a čeká ho soud. S jeho zatčením se začaly konat protesty a kritika míří do Kremlu, který se prý snaží zbavit režimu nepohodlného člověka. Co si myslíte vy?



Pokud já vím, tak pan Navalnyj je podezřelý z majetkové trestné činnosti, a že je pak takový člověk režimu nepohodlný, pokládám za správné. S tím, že si někdo myslí, že člověk páchající majetkovou trestnou činnost je společnosti prospěšný, ale nic neudělám.

Kolem otravy Navalného novičokem se také objevuje řada dohadů včetně toho, jak se otrávil. Přítomnost novičoku v jeho těle potvrdily nezávislé laboratoře. Rusko však odmítá, že by v tom mělo prsty. Čemu věříte?

Pan Navalnyj se do Ruska dobrovolně vrátil, což se dá vysvětlit několika způsoby:



Za prvé, pan Navalnyj je sebevrah a chce ruským tajným službám ulehčit vlastní vraždu.



Za druhé, pan Navalnyj je natolik zocelen, že jej není možné zavraždit.



Za třetí, pan Navalnyj se domnívá, že mu v Rusku hrozí menší nebezpečí než v Německu, protože německé, respektive unijní, propagandě by jeho smrt posloužila mnohem lépe než propagandě ruské.



Která z variant je nejpravděpodobnější, si každý může posoudit sám.

Ani případné vlastnictví velké rezidence by Putinovu pozici nijak neohrozilo. Rusové jsou velký a hrdý národ, a jako takoví jistě nevolají po tom, aby jejich prezident bydlel ve vypůjčené garsonce na sídlišti. Pan Navalnyj Vladimira Putina nijak neohrožuje. Myslím samozřejmě pana Navalného, který je naživu.



Západ žádá propuštění Navalného na svobodu. Navalnyj ale věděl, že bude pravděpodobně zatčen. Proč si tedy myslíte, že se do země vrátil?



Možnosti, které mohly vést pana Navalného k návratu, jsem už uvedl. Já osobně považuji za nejpravděpodobnější variantu číslo tři. Fotogalerie: - Zeman v Rusku

Kvůli zatčení Navalného žádají poslanci Evropského parlamentu, aby byla zastavena dostavba ruského plynovodu Nord Stream 2, který je už téměř hotový. Nakolik je podle vás dostavba plynovodu ohrožena?



Ze strany poslanců europarlamentu je to bohapusté žvanění. Zemní plyn potřebujeme a plynovod bude dostavěn. I když... beru to zpět. U unijních institucí není žádná míra imbecility a iracionálního aktivismu natolik vysoká, aby nebyla reálná, a proto vlastně zastavení výstavby plynovodu nelze vyloučit. Pak nám všem zřejmě unijní lídři objednají u nějaké spřátelené firmy teplé přikrývky na zahřátí a louče na svícení. Vida, nakonec ještě uděláme významný krok k uhlíkaté neutralitě, nebo jak té hlouposti říkají.



Když ale vidím, jak Evropská unie funguje při obstarávání vakcíny, tak se hned teď vydám do lesa na louče a až se setmí, tak si nějakou deku spíchnu sám. Na Sahaře se prý v noci pro zahřátí pálí velbloudí trus, tak to tady můžeme zkusit taky. Konečně nám budou technologické zkušenosti a postupy některých Novoevropanů k užitku. Evropané budou na ulici plácat a sušit hovna, a Novoevropané jim budou z oken vyhřátých sociálních bytu radit. Půjde o průmysl 5,0 v multikulturním ráji.



A objevují se tradiční výzvy k sankcím vůči Rusku. Mají ještě význam? Nezdá se, že by na sankce Rusko nějak reagovalo.



Zde nemůžu souhlasit. Rusko na sankce samozřejmě reagovalo, a to tak, že si některé komodity začalo vyrábět samo, a jiné si začalo dovážet z Číny a dalších zemí. Sankce tedy zabraly – evropské, respektive; východoevropské firmy přišly o trhy. Ano, členství v Evropské unii má samé výhody. Jednou z nich je ta, že české firmy můžou svobodně opustit trhy.

