Foltýn: Pištění kremelských podsvinčátek je mi rajskou hudbou

Otakar Foltýn hned v úvodu rozhovoru zdůraznil, že vystupuje jako soukromá osoba, nikoli jako zástupce jakékoli instituce, a chce využít své právo na svobodu projevu. Má však dojem, že se to nelíbí „Společnosti pro potlačování svobody projevu“.
„Nebo tak nějak se to jmenuje,“ dodal Foltýn, odkazujíc na Společnost pro obranu svobody projevu, jejímž spoluzakladatelem je Daniel Vávra. „I já mám svobodu projevu a v jejím rámci využívám toho, že občas také veřejně mluvím.“
Novinářka Nora Fridrichová poznamenala, že Foltýn do rozhovoru vstupuje „zostra“, a to přesto, že jeho jméno už po odchodu z pozice koordinátora strategické komunikace Úřadu vlády není ve veřejném prostoru zmiňováno tak často jako dříve.
„Tak co ten ostrý styl? Pořád cítíte, že jste v hledáčku sil, které podle vás vanou z východu?“ ptala se Fridrichová.
Foltýn odpověděl, že kritika jeho osoby se objevuje opakovaně ve vlnách vždy, když se více objeví ve veřejném prostoru. „Když se člověk někde objeví, tak samozřejmě užiteční idioti kremelské propagandy nasedlají a vrhnou se na to. Pak to zase opadne a pak se to zas vrátí zpátky. Takže já to nijak nehrotím. V zásadě je pištění kremelských podsvinčátek rajskou hudbou, takže mi to nevadí,“ uvedl Foltýn.
Vrátil se také ke svému výroku z minulosti. „Lidé, kteří adorují nebo dokonce podporují zvrhlý režim jako je Putinův, který vraždí civilisty, mučí zajatce a unáší děti, tak jsou buď opuštění, zapšklí, frustrovaní anebo prostě jenom svině,“ připomněl Foltýn svůj někdejší výrok a upřesnil, že těchto „sviní“ se poté přihlásilo několik desítek.
„Ve více než desetimilionovém národě to není mnoho. Jinými slovy, u nás skoro žádné svině nejsou,“ vnímá to Foltýn veskrze pozitivně.
Ani „kremelských podsvinčátek“ v Česku podle Foltýna není hodně.
„Ve skutečnosti těch opravdu klasických ruských užitečných idiotů, kteří vědomě chtějí pracovat pro Rusko, je málo. Pak je zde samozřejmě hodně těch zmatených, kteří se v tom ztrácí, a na ně přesně ruská propaganda cílí,“ řekl Foltýn. Dodal, že šíření podobných narativů napomáhá fungování sociálních sítí, které podle něj zvýhodňují obsah vyvolávající negativní emoce.
Za hlavní problém považuje přístup státu, který podle něj nedostatečně posiluje obranu proti ruskému vlivu v informačním prostoru. „Místo aby zvyšoval svou obranu proti zahraniční ruské propagandě, tak dělá přesný opak,“ prohlásil Foltýn s tím, že se jedná o nepochopení fungování válečného prostředí.
I když Česko není vystaveno přímým vojenským útokům, Rusko proti němu podle Foltýna vede hybridní válku. „To, čemu se komplexně říká hybridní útoky: diplomatické, ekonomické, informační, zpravodajské a kriminální působení… to všechno u nás ruský režim nikdy nepřestal dělat, naopak, výrazně to zesílil,“ uvedl bezpečnostní analytik.
Dánsko-český dokumentární film nedávno získal Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní film. Novinářka Fridrichová zmínila, že byla překvapená, že nepřišlo mnoho gratulací, z oficiálních míst jich bylo pomálu.
Foltýn k tomu dodal, že i mlčení je svého typu veřejná komunikace. „Pokud je mlčení na nesprávném místě, pak je to nesprávná veřejná komunikace. Jsme Češi, měli bychom být rádi za české úspěchy. Pakliže za ně někdo rád není nebo má potřebu mlčet, tak i tím komunikuje,“ řekl Foltýn s tím, že ovšem příliš nesledoval, kdo všechno se vyjádřil, a kdo ne.
Nora Fridrichová následně po Otakaru Foltýnovi požadovala jeho názor na poradkyni Andreje Babiše Natálii Vachatovou. Ta se v posledních týdnech stala terčem mediální pozornost předně v souvislosti s přípravou návrhu zákona o financování neziskových organizací ze zahraničí.
Foltýn se nejprve zdráhal o Vachatové napřímo prohlásit, že ji řadí do skupinky proruských užitečných idiotů – prý že se nechce opakovat. „Když něco kejhá jako kachna, plave jako kachna, lítá jako kachna, tak je to asi kachna. Obzvlášť, když to dělá dlouhodobě,“ dodal nicméně po chvíli.
V reakci na vyjádření Vachatové na sociální síti X, ve kterém v souvislosti se snímkem Pan nikdo proti Putinovi uvedla, že v Rusku lidé volí Putina bez ohledu na propagandu, Foltýn zmínil, že to, jak se volí v Rusku, neví bohužel vůbec nikdo. Svobodné volby podle něj v Rusku neprobíhají.
„Bohužel včetně Vladimira Putina, kterému je to mimochodem úplně jedno. Rusko je prostě stát ovládnutý mafií, které šéfuje šéf mafie Putin. Je to kriminální vláda válečných zločinců, korupčníků a šmejdů,“ prohlásil Foltýn.
Fridrichová během rozhovoru zmínila další velké téma posledních dní, a to anglický projev Filipa Turka v Bruselu. „Je vidět, že pan Turek nemá v angličtině základní znalosti,“ podotkla Fridrichová a upozornila, že i samotný poslanec Turek se za svou angličtinu na sociálních sítích omluvil. Foltýn k tomu dodal, že by více ocenil omluvu za hajlování. Pro obtíže spojené s cizím jazykem vyjádřil pochopení. Ve vrcholné politice ovšem Filip Turek podle jeho názoru nemá co dělat.
Celý rozhovor ke zhlédnutí zde:
