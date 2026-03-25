Foltýn nasazoval na Vodičkův svaz. Dostal tvrdou odpověď

Co říkáte na chování Petra Macinky?
Dne 28. října roku 2013 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy v oblasti bezpečnosti státu a občanů. V roce 2016 byl kritizován za své protiuprchlické výroky pronesené v projevu v rámci terezínské tryzny. Organizace ROMEA označila tento projev za xenofobní.
Vláda Petra Fialy (ODS) snížila Vodičkovu spolku dotace. Příspěvek klesl z více než šesti milionů, které spolek dostával, na rovný jeden milion korun. Na počátku roku 2022 o tom informovala ČTK. Tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) navíc spolupráci se svazem ukončila.
Stávající ministr obrany Jaromír Zůna, jehož jako odborníka nominovala do vlády koaliční SPD, rozhodnutí Jany Černochové zrušil a vrací se ke spolupráci s Vodičkovým svazem.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
Jana Černochová se netají tím, že se jí rozhodnutí jejího nástupce ani trochu nelíbí.
„Organizace spojená s výroky, které jdou proti hodnotám svobody a demokracie po roce 1989, nemá být partnerem resortu obrany. Tečka. To byl důvod, proč jsem s nimi – jako ministryně – ukončila spolupráci. Vodičkovy excesy, ostudná vystoupení (včetně Terezína), pochybnosti o financování – to všechno se stalo. A nic z toho nezmizelo,“ začala.
„Ano, řadoví členové za to nemohou. Ale kdo si nechá organizaci ovládnout takovým vedením, nese spoluodpovědnost. Ať nám nikdo nenamlouvá, že jde jen o ‚respekt k veteránům‘. Nejde. Veteránů si moc vážím a jako ministryně jsem v jejich prospěch udělala velkou změnu legislativy. Ale tohle není o nich. Tohle je o tom, kdo tu organizaci ovládá a jaké hodnoty reprezentuje. Ministerstvo obrany nemá legitimizovat lidi, kteří jdou proti hodnotám, na kterých stojí Česká republika. Má stát na straně demokratických hodnot a tento krok je jejich popřením. Rozhodnutí náměstka (obrany Radovana) Vicha je ostudné a chybné,“ napsala s připomenutím bývalého poslance SPD, který dnes působí na Ministerstvu obrany ČR.
A do spolku se pustil také bývalý koordinátor strategické komunikace, Otakar Foltýn. Ten odešel z pietní akce na počest hrdiny protinacistického odboje Václava Morávka. „Přišel jsem proto, že si vážím štábního kapitána Morávka, ale když jsem zahlédl některé příchozí, u nichž jsou zcela veřejné fašizující nebo náckoidní tendence, nebudu tomu dělat kulisu. Přijdu si sem raději jindy sám,“ řekl dle SeznamZpráv.
„Oceňuji návrat k normálním vztahům mezi ministerstvem obrany, Armádou České republiky a všemi významnými paměťovými organizacemi, které se systematicky zabývají ochranou odkazu našich odbojářů, zejména těch druhoválečných,“ napsal Doležal ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.
„Pietní akty nejsou (a nemají být) politickým prostorem. Jsou především výrazem úcty k těm, kteří za naši svobodu zaplatili životem. K těm, kteří zemřeli, abychom my mohli žít. Bez rozdílu politické příslušnosti a politických sympatií. Na těchto setkáních pravidelně vídám pamětníky a veterány druhé světové války (žel jich ubývá), pozůstalé po těchto hrdinech, jejich rodinné příslušníky, zástupce obcí, spolků, občanské veřejnosti i své kolegy – demokraticky zvolené poslance a politiky nejrůznějších stran a hnutí. Velmi důležitá je také účast naší nejmladší generace – žáků a studentů, pro které mají tyto akce nezastupitelný význam v procesu pochopení našich moderních dějin. Právě tato dlouholetá konkrétní zkušenost mě vede k tomu, že vnímám činnost Českého svazu bojovníků za svobodu (i obdobných organizací) jako smysluplnou, potřebnou, zásadně důležitou a nenahraditelnou,“ zdůraznil poslanec SPD.
„Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička je (opakovaně) demokraticky zvoleným vedoucím představitelem této organizace. Je přirozené, že na jeho osobu a na jeho působení existují různé názory. To by však rozhodně nemělo být důvodem k útokům na tento spolek (který má tisíce členů) jako celek,“ pokračoval Doležal, který postavil proti sobě ČSBS v čele s Vodičkou a bývalého představitele strategické komunikace při Úřadu vlády ČR Otakara Foltýna, který sáhl ke slovům o „sviních“.
„Nacistické rétorice mnohem spíše odpovídají výroky o ‚sviních, kolem kterých je nutné vykopat příkopy‘, kterých se ve funkci strategického komunikátora Fialovy vlády veřejně dopustil plukovník Foltýn,“ upozornil Doležal.
