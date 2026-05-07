„Velký bratr“ Chat Control je zpátky. Větší a hrozivější, varuje Žantovský

Mediální analytik Petr Žantovský se v dalším vydání rubriky Týden v médiích věnuje aktivitám Pirátské strany. „Velmi smutnou ukázkou toho, jak vypadá dnešní ‚komunikační kultura‘, je nová tisková zpráva Pirátské strany, která se zabývá tím, že Natálie Vachatová, poradkyně premiéra Andreje Babiše, jménem vlády požádala Ministerstvo pro místní rozvoj, aby čerpané evropské peníze v letech 2028 až 2034 nesměřovaly na boj proti dezinformacím či na posílení odolnosti státu proti vnějším a vnitřním hrozbám. Tak to je přesně v té citaci. Zpráva pak pokračuje, že Piráti dopisem kontaktovali Evropskou komisi a zaslali této instituci ‚k věci podrobné materiály‘ a žádají, aby se laskavě zabývala tím, co dělá česká vláda v boji proti dezinformacím,“ sdělil Žantovský.
Konstatoval, že je to „takové hodně české řešení“. „Nelíbí se mi něco, co se děje kolem mě, tak místo toho, abych nabídl lepší řešení a šel do argumentačního souboje, tak jdu za paní učitelkou, případně soudružkou učitelkou, ať už se jmenuje Leyenová nebo jakkoli, a budu žalovat. Protože žalování mě nic nestojí a ještě si tam udělám u ní takzvaně oko, u soudružky předsedkyně Leyenové,“ podotkl v ironickém duchu.
Podobný postup se mu nezamlouvá. „To je něco tak mimořádně nevkusného, co tady Piráti teď provozují, že je mi z toho strašně smutno. Já si je pamatuji z doby, kdy měli zajímavý program, chtěli bojovat proti kopírovacímu monopolu, za svobodu internetu, všechny tyto věci, které byly velmi sympatické hlavně mladým voličům, ale mně také. A já jsem jim i pomáhal třeba tím, že jsem je zval do svých rozhlasových diskusí nebo rozhovorů, ať už pana Bartoše, pana Ferjenčíka a další lidi,“ zavzpomínal expert.
Podle svých slov se snažil stranu, která byla na svou dobu velmi neortodoxní, přiblížit lidem, aby věděli, co se od ní dá čekat. Jenomže ve chvíli, kdy se Piráti dostali do Parlamentu, začali podle něj dělat úplně něco jiného, než co se mu na nich líbilo, a je to prý čím dál tím horší.
Zmíněné „žalování“ považuje za vrchol toho, co se dá na politické a mediální scéně vidět. „Samozřejmě, že všichni se okamžitě chopili tohoto buřtíka a teď všichni snaživě píšou, třeba Český rozhlas, na sociálních sítích a tak dále. Všichni se toho zmocnili, protože to je něco, co je sexy. Budeme tady okopávat paní Vachatovou, budeme ji nazývat různými přívlastky, jako že to je dezolátka, dezinformátorka, nevím co, že si dovolila kdysi poskytnout nějaký rozhovor ruské státní agentuře Sputnik. Tak se podívejte prosím do archivů, kdo všechno této agentuře poskytoval rozhovory. Všimněte si, že dnešní velký bojovník proti Kremlu, redaktor Just, byl spolupracovníkem nebo redaktorem Sputniku dlouhá léta,“ řekl Žantovský.
Natálie Vachatová v minulosti vystupovala na proruském dezinformačním webu Sputnik a je spojovaná se skupinou Přátelé Ruska, dokonce veřejně mluvila o odchodu z EU.
Podotýká, že neví, jestli se mění časy, nebo jen „lenost našich novinářů myslet“. Upozorňuje, že obětí je žena, která si to nezasloužila. „Je to dost nevkusné. Skrze paní Vachatovou se samozřejmě střílí na Andreje Babiše, stejně jako se skrze jiné lidi střílelo na dominantní osobnosti. Vzpomínám si, jak se skrze Ladislava Jakla nebo další lidi střílelo na Václava Klause po ‚Sarajevu‘,“ upozornil mediální odborník.
Zmínil také proces s Janem Cimickým. „Odstřelen“ měl podle něj být prezident Miloš Zeman, který chtěl dát Cimickému státní vyznamenání.
„Je to novinářská zbabělost. Je mi z toho opravdu špatně a nevím, jestli se to může ještě někam dál prohlubovat, protože mám pocit, že už jsme na dně bažiny,“ podotkl Žantovský.
Chat Control 2.0 je jako Velký bratr z Orwellova románu 1984
Dále zmínil pozvánku Institutu H21, který provozuje Karel Janeček, která láká na konferenci s názvem Budoucnost práva na soukromí: Chat Control 2.0 a další hrozby digitální doby.
„Tato konference se koná ve čtvrtek 21. května od 14 hodin v Press centru ČTK v Opletalově ulici a samozřejmě, že je dobré ohlásit se dopředu, protože tam bude asi velký zájem o účast,“ radí Žantovský.
Debata se zaměří na jednu z nejdiskutovanějších evropských regulací současnosti, tedy návrh známý jako Chat Control 2.0 a jeho možné dopady na soukromou komunikaci, digitální práva i fungování demokratické společnosti. Konference se bude věnovat také dalším připravovaným regulacím z Evropské unie, které mohou zásadně ovlivnit podobu soukromí v digitálním věku.
„To jsou velmi důležitá slova. Připomeňme, co se na nás hrne v mediálním prostředí i v občanském prostředí z Evropské unie, z Bruselu, ať už je to DSA, tedy Digital Services Act, nebo EMFA, European Media Freedom Act, a na to navazující právě tento Chat Control 2.0. Podotýkám, že Chat Control 1 neprošel přes Evropský parlament, tak tedy nelenili a vytvořili hned druhou verzi a víceméně v té jde, když to zjednoduším, o to, aby nějaký centrální mozek, nějaký Velký bratr, měl o všech našich krocích, myšlenkách, činech a vyjádřeních komplexní informace a aby mohl eventuálně podle toho zasáhnout,“ soudí mediální analytik.
Je to podle něj velice nebezpečné, protože se to blíží totalitě, o které se nezdálo ani Georgovi Orwellovi v jeho románu 1984.
„Je to velmi dobře obsazený seminář a je zcela unikátní, protože Institut H21 se skutečně chová nezávisle, je mimo vládní, parlamentní a jakékoli stranické struktury. Dlouhodobě přináší výsledky, ať už v publikační činnosti nebo v konferenční činnosti. Stojí to za to, je to jedna z mála institucí v této zemi, vedle Společnosti pro obranu svobody projevu, která se opravdu poctivě zabývá tematikou těchto svobod pro naše občany v tomto čase. Takže doporučuji návštěvu a pokud tam někdo přijde, tak se s ním rád uvidím, budu tam,“ oznámil Žantovský.
Zemřel zakladatel CNN Ted Turner
Hovořil také o odchodu zakladatele americké televizní stanice CNN Teda Turnera, který zemřel ve věku 87 let. Mediální prostředí podle Žantovského ztratilo jednu ze svých nejvýznamnějších osobností. Turnerův přínos spočíval především v konceptu, na kterém svou televizi postavil – v nepřetržitém zpravodajství.
CNN si získala světovou pozornost zejména na začátku 90. let během první války v Perském zálivu, vyvolané iráckou invazí do Kuvajtu. V té době se o tomto konfliktu říkalo, že to byla „první válka, která byla vedena online, respektive v přímém přenosu“.
Žantovský podotýká, že ačkoliv v té době ještě neexistoval internet v dnešní podobě a z dnešního pohledu se tehdejší technologie mohou zdát „velmi archaické“, příležitost sledovat skutečné boje v reálném čase byla naprosto průlomová. Právě schopnost zprostředkovat dění okamžitě udělala podle něj stanici CNN tu nejlepší službu.
Úspěch amerického modelu nezůstal bez odezvy ani v České republice. Na začátku tisíciletí začali tuzemští odborníci uvažovat o tom, jak tento koncept přenést do českého prostředí.
„Navzdory tomu, že CNN je komerční televize, tak u nás to padlo na Českou televizi,“ uvádí expert na oblast médií.
Z těchto úvah a inspirace Turnerovým modelem nakonec vzešel kanál ČT24, který se stejně jako jeho americký vzor nonstop věnuje zpravodajství a publicistice. Projektu v jeho počátcích masivně fandili tehdejší představitelé České televize, konkrétně generální ředitel Jiří Janeček a ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal a další lidé, kterým se podařilo získat masovou podporu uvnitř mediálního sektoru. Toto úsilí bylo nakonec korunováno změnou zákona o České televizi, jež vznik nového kanálu umožnila.
Dnešní podoba ČT24 se však podle Petra Žantovského dramaticky rozchází s původními vizemi. Původní představa počítala s tím, že půjde o objektivní, všestranný a nezávislý kanál, který poskytne prostor všem názorovým proudům, jak mu ukládá zákon o České televizi.
Realita je však podle analytika jiná. „Z původně nezávislého, nestranného kanálu se stal kanál propagandistický,“ posteskl si mediální odborník.
Hovoří o „promarněné příležitosti“ a kritizuje jednostrannost, která je ve zpravodajství vidět nejvíc. Tento stav podle něj přetrvává bez ohledu na politické změny ve vedení státu či ve vládě.
Vývoj jde přímo proti odkazu Teda Turnera, jehož cílem bylo založit televizi, která ukazuje realitu takovou, jaká skutečně je, a nikoli takovou, „jak by si ji někteří politici nebo nějaké zájmové skupiny rádi představovali“.
I když je CNN v americkém kontextu vnímána jako prodemokratická a středolevá, stále podle Žantovského nabízí celistvější a objektivnější zpravodajství než česká veřejnoprávní stanice. Jako příklad uvádí CNN Prima News, která se snaží o názorovou vyváženost, pestrost a větší důvěryhodnost u publika.
Ted Turner sice CNN později prodal většímu konglomerátu, ale byl to právě on, kdo jí vtiskl její nezaměnitelný charakter, který v českém prostředí našel jen vzdálený a podle Žantovského ne zcela vydařený odraz.
