Ferčíková Konečná (Zelení): Odmítáme zneužívání historie k vyvolávání strachu

09.05.2026 22:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k jednání Poslaneké sněmovny o sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Na půdě Sněmovny proběhla extrémně polarizující debata. Hnutí SPD s podporou koaličních partnerů předložilo návrh usnesení, které se snaží zakazovat občanské aktivity a útočí na proces smíření. Je paradoxní, že o ochraně národních zájmů mluví ti, kteří v Evropě úzce spolupracují s německou AfD, rakouskými Svobodnými anebo Orbánovým Fidesz – stranami, které Benešovy dekrety skutečně zpochybňují!

Usnesení, které se snaží zabránit festivalu Meeting Brno v hostování sudetoněmeckého sjezdu, ačkoliv jde o akci zaměřenou na dialog a historické vyrovnání. Tato akce nijak nerelativizuje Benešovy dekrety, naopak je unikátním místem, kde se potomci přeživších brněnského pochodu smrti setkávají s Wintonovými dětmi, což představuje hlubokou lidskou tečku za tragédiemi 20. století. Ta má nahradit historickou nenávist vzájemným odpuštěním a pochopením.

Považuji za naprosto nepřijatelné, aby se z našich tragických dějin opět dělala politická zbraň. Proto jsem reagovala a předložila vlastní PROTIUSNESENÍ. V mém protinávrhu jasně deklaruji tyto principy:

  • Potvrzujeme nedotknutelnost poválečného uspořádání i platnost Benešových dekretů jako pevnou součást našeho právního řádu.
  • Oceňujeme odvahu k dialogu, který stojí na pravdě, uznání historické odpovědnosti a omluvě za nacistické zločiny.
  • Odmítáme zneužívání historie k vyvolávání strachu a kategoricky se stavíme proti populistickým útokům na stabilitu našich sousedských vztahů.

Podpora dialogu a projektů smíření, jako je Meeting Brno, je projevem politické vyspělosti České republiky a představuje nejlepší cestu k budování stabilních a přátelských sousedských vztahů ve střední Evropě.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
