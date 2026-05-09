Ferčíková Konečná (Zelení): Odmítáme zneužívání historie k vyvolávání strachu

Na půdě Sněmovny proběhla extrémně polarizující debata. Hnutí SPD s podporou koaličních partnerů předložilo návrh usnesení, které se snaží zakazovat občanské aktivity a útočí na proces smíření. Je paradoxní, že o ochraně národních zájmů mluví ti, kteří v Evropě úzce spolupracují s německou AfD, rakouskými Svobodnými anebo Orbánovým Fidesz – stranami, které Benešovy dekrety skutečně zpochybňují!
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Usnesení, které se snaží zabránit festivalu Meeting Brno v hostování sudetoněmeckého sjezdu, ačkoliv jde o akci zaměřenou na dialog a historické vyrovnání. Tato akce nijak nerelativizuje Benešovy dekrety, naopak je unikátním místem, kde se potomci přeživších brněnského pochodu smrti setkávají s Wintonovými dětmi, což představuje hlubokou lidskou tečku za tragédiemi 20. století. Ta má nahradit historickou nenávist vzájemným odpuštěním a pochopením.
Považuji za naprosto nepřijatelné, aby se z našich tragických dějin opět dělala politická zbraň. Proto jsem reagovala a předložila vlastní PROTIUSNESENÍ. V mém protinávrhu jasně deklaruji tyto principy:
- Potvrzujeme nedotknutelnost poválečného uspořádání i platnost Benešových dekretů jako pevnou součást našeho právního řádu.
- Oceňujeme odvahu k dialogu, který stojí na pravdě, uznání historické odpovědnosti a omluvě za nacistické zločiny.
- Odmítáme zneužívání historie k vyvolávání strachu a kategoricky se stavíme proti populistickým útokům na stabilitu našich sousedských vztahů.
Podpora dialogu a projektů smíření, jako je Meeting Brno, je projevem politické vyspělosti České republiky a představuje nejlepší cestu k budování stabilních a přátelských sousedských vztahů ve střední Evropě.
