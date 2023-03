Forejt: Hrad je po Mynářovi v horším stavu, než byl v roce 1945. Šídlo souhlasil

reklama

Jindřich Forejt vyjádřil obavy, že kancléř Vratislav Mynář, který rezignoval ve čtvrtek, předal týmu nového prezidenta Hrad dokonce v horším stavu, než byl po okupaci v roce 1945.

„Není možné, aby první úřad v zemi skončil způsobem, jak je to momentálně, ta situace je horší než v roce 1945. V tom roce byla na Hradě odbojová skupina zaměstnanců, která věděla, že musí vydržet. Dneska odbojáři na Pražském hradě nejsou. Ten strach je tam tak zakořeněný, že to bude chtít nějakou dobu, aby se ozdravil, bohužel,“ uvedl Forejt. A na dotaz, zda Vratislav Mynář předává Hrad v horším stavu, než byl v roce 1945, uvedl jasné „ano“.

„Nedovedu si představit, že by ta kancelář byla personálně a hodnotově v horším stavu, než ji zanechává Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Jiří Ovčáček,“ přizvukoval jeho slovům komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

Bývalý šéf protokolu na Pražském hradě Jindřich Forejt očekává, že se s aktivním Pavlem prezidentský úřad výrazně promění. „Petr Pavel je o dvacet let mladší než jeho předchůdce, to znamená, že si budeme zvykat na jinou vizuální podobu toho úřadu, jeho pružnost, jeho energičnost,“ řekl Forejt.

K nejnovějším kauzám Hradu, jako je prázdný sklad alkoholu, problémové zakázky a další pochybení Správy Pražského hradu, které odhalil audit, dodal: „Doufám, že to není a nebude folklor. Jsou to pocity mezi zoufalstvím a smutkem. Strávil jsem na Pražském hradě ty roky i tím, že jsem se snažil předat to, co jsem uměl, nějakému týmu, ten tam pořád ještě částečně je, mlčky. Já nemůžu po nich chtít vystupovat, oni možná ani nemohou. Ale můžou dát najevo, že nesouhlasí, že to lze dělat jinak.“

Ani nová vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková z přebírání Hradu netají rozpaky. Kancelář prezidenta republiky v úterý podala avizované trestní oznámení kvůli podezření z majetkové a hospodářské trestné činnosti ve Správě Pražského hradu. „Já nevím, jak to vnímat. Jestli se na poslední chvíli řeší věci jako trestní oznámení, tak bude asi hodně práce,“ povzdechla si nastupující kancléřka. „Nevím, jak se to mohlo stát. Můj způsob přistupování k práci a k řízení je asi jiný. Neumím si představit, že by se mi to stalo. Z mého pohledu je to celé nešťastně nastavené,“ konstatovala nedávno v pořadu Interview ČT24 Vohralíková.

