Fotograf Vano vypustil bombu: Češi moc tolerantní nejsou. A Prague Pride...

Slovenský fotograf Robert Vano, který kdysi utekl z komunistického Československa do USA, hovořil na Českém rozhlase. V Americe se prý vždy snažil fandit lidem, kteří jsou jiní, fandil Baracku Obamovi, protože to byl první černý prezident, fandil Hillary Clintonové, protože by to byla první prezidentka, a je rád, že se to podařilo alespoň na Slovensku, kde byla zvolena Zuzana Čaputová.

Vano fandí současné slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. „Já jí moc fandím, je krásná, a i my bychom potřebovali takovou," pravil Robert Vano, který momentálně cestuje po světě s americkým pasem v kapse. „Říká se, že prezident nemá moc pravomocí, ale dá se na ni koukat aspoň, tak to je nádherný," doplnil.

Ačkoli on sám už není nejmladší, fandí mladým lidem, kteří mají jiné názory a myslí na budoucnost. Přesně tak se dívá i na Čaputovou. Uznal sice, že dáma nemá politické zkušenosti, ale věří, že je nabere. „Já jsem podobně fandil (Baracku) Obamovi, že tam bude černej člověk, jenom aby to bylo jiný. Taky jsem fandil potom, aby tam byla žena (Hillary Clintonová), a stalo se to na Slovensku,“ uvedl.

Z amerických politiků by volil Kennedyovi, ale ti už nejsou na světě, takže k volbám nechodí. Ale když se ohlédne zpět, myslí si, že Obama nebyl špatným prezidentem. „Byl lepší než to, co máme teď, prohlásil na konto Donalda Trumpa.

Zavzpomínal také na dobu, když v roce 1967 utekl z Československa. Tehdy utekl z vojny, ale snažil se rodičům psát. Jenže komunistická Státní bezpečnost všechny jeho dopisy stopla a rodiče dlouho nevěděli, jestli jejich syn vůbec žije. Nejprve se dostal do Itálie a už tam byl prý v šoku, jak svět umí být barevný. Československo bylo černobílé, Itálie a Spojené státy byly podstatně barevnější.

Nakonec se vyjádřil k pochodu Prague Pride. Jelikož je sám homosexuál, všímá si, že česká společnost není vůči homosexuálům příliš tolerantní, i když sám se prý s žádnou diskriminací nesetkal. „Já se nechci ženit nebo vdávat, ale kdybych chtěl, tak bych chtěl mít stejná práva jako ti ostatní, protože pracuju, platím ty stejné daně, takže bych chtěl mít možnost adoptovat děti,“ nastínil svůj pohled na tuto problematiku.

autor: mp