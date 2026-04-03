Francie se chystá na válečnou ekonomiku

03.04.2026 13:42 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Francie chce do roku 2030 navýšít své zásoby raket a dronů o 400 procent. Podle návrhu nového zákona o vojenském plánování vyčlení na drony a rakety 8,5 miliardy eur a připravuje se na fungování v režimu „válečné ekonomiky“.

Francie se chystá na válečnou ekonomiku
Foto: FCB
Popisek: Emmanuel Macron

Do návrhu zákona o vojenském plánování nahlédl server POLITICO. Z návrhu údajně vyplývá, že Francie plánuje zvýšit své zásoby raket a dronů až o 400 procent a na posílení svých stávajících zásob zbraní vyhrazuje 8,5 miliardy eur.

Aktualizovaný zákon o vojenském plánování s novým víceletým finančním rámcem, ve kterém budou stanoveny cíle pro nákup a vývoj zbraní, francouzská vláda představí 8. dubna.

„Toto úsilí se odráží v nárůstu objednávek a dodávek a v přizpůsobení průmyslové infrastruktury prostřednictvím spolufinancování prioritních výrobních kapacit,“ stojí v návrhu, do kterého nahlédl server POLITICO. „Probíhá s ohledem na přípravu na ‚válečné ekonomiky‘.“

Důvodem jsou zkušenosti z války na Ukrajině a konfliktů na Blízkém východě, které ukázaly rychlou spotřebu munice. Francie proto plánuje zvýšit zásoby kamikaze dronů o 400 procent, bomb AASM Hammer od firmy Safran o 240 procent a raket Aster a Mica od firmy MBDA o 30 procent.

Francouzské výdaje na obranu mají postupně vzrůst z 63,3 miliardy eur v roce 2027 na 76,3 miliardy eur v roce 2030.

Z návrhu ovšem vyplývá, že Francie neplánuje rozšiřovat počet vojáků ani nakupovat další stíhačky Dassault Rafale.

Začít by dále měly přípravy náhrady za tank Leclerc, protože společný francouzsko-německý projekt nového tanku Main Ground Combat System může mít zpoždění. Vláda proto zvažuje prozatímní řešení pro období po vyřazení tanků Leclerc na konci 30. let.

Je též důvodné předpokládat, že Francie zřejmě zastavila projekt Eurodrone, protože v rozpočtu na něj nejsou vyčleněny žádné prostředky. Projekt Eurodrone se týká bezpilotních průzkumných letadel s dlouhým doletem, které Francie vyvíjí společně s Německem, Itálií a Španělskem.

Zdroje:

https://www.politico.eu/article/france-eyes-huge-missile-boost-new-defense-plan-document-shows/

