Fridrichová hlásí úspěch. Diváci nadšeni. Důvod: Benda, Hnilička a policie, co jezdila kolem

Novinářka Nora Fridrichová se zaměřila na ilegální narozeninový mejdan Petra Bendy v Teplicích. Kolem hotelu, kde se oslava odehrávala, jezdili policisté, ale místo nezkontrolovali. V jiných restauracích však probíhaly razie. „Šel jsem na celu předběžného zadržení se všemi rituály, které jsem poprvé v životě absolvoval, to znamená svléknout do trenek, prostě všechno, prohledat, sepsat, podepsat, odevzdat všechny věci,“ popsal svůj zážitek majitel jedné restaurace.

Pořad České televize 168 hodin se věnoval mejdanu teplického podnikatele Petra Bendy. Ten v minulém týdnu slavil narozeniny a porušil vládní nařízení, když v koronavirových časech uspořádal v teplickém hotelu Prince de Ligne oslavu. Na té se ukázali expremiér Jiří Paroubek, ředitel Národní sportovní agentury Milan Hnilička nebo liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Moderátorka pořadu Nora Fridrichová upozornila na zvláštní náhodu, když si policisté nevšimli oslavy v teplickém hotelu, zatímco na ostatní provozovny ve městě podnikali razii. Na oslavě samotné přitom policista byl, ale porušení opatření zjevně neřešil.

„Dobrý den, zítra bude mít Petr Benda, známý kmotr z Teplic a krajský zastupitel za ČSSD, v Teplicích velkou oslavu nehledě na nouzový stav. Oslavy se zúčastní také řada politiků a místní elity včetně expremiéra Jiřího Paroubka,“ zněla část anonymního e-mailu, který přišel redakci pořadu 168 hodin den před osudnou událostí. Novinář z Hlídacího psa Robert Malecký upozornil, že Petr Benda reprezentuje blátíčko. „Blátíčko takového toho období kolem roku 2005–2010, kdy na severu byla pevně usazena po opoziční smlouvě nejdřív ODS a potom i ta ČSSD,“ upozornil.

Dále se na obrazovce objevil restauratér zařízení v Ústí nad Labem Radek Žďárecký, který byl ve stejný den, kdy probíhala oslava kmotra, dokonce zatčen za to, že do svého podniku vpustil zákazníky. V ten den totiž probíhala razie po celé České republice. „Šel jsem na celu předběžného zadržení se všemi rituály, které jsem poprvé v životě absolvoval, to znamená svléknout do trenek, prostě všechno, prohledat, sepsat, podepsat, odevzdat všechny věci, mobil, nemohl jsem ani nikomu zavolat a šel jsem s dekou a prostěradlem a kelímkem a ručníkem na celu,“ popsal restauratér svůj zážitek s porušením restrikcí vlády. Celkově pak policisté provedli v Ústeckém kraji 750 kontrol. Následně v pořadu hosté popisovali razie v podnicích, ty prý vypadaly jako kdyby byla vykradena banka. Nechápali též to, jak je možné, že jedna akce mohla proběhnout a ostatní zavřené provozy, které údajně vše dodržují, byly podstoupeny kontrole.

„Jak je možné, že policisté se hotelu, který stojí v centru přímo na náměstí vyhnuli obloukem. Dagmar Karbanová má kavárnu hned vedle Bendova hotelu,“ zmínila moderátorka. Karbanová pak popsala to, jak v sobotu přes den, ale i večer jezdila policie po náměstí, ale oslavy si prý nevšimla. Následně se vyjádřila mluvčí Krajského ředitelství Ústeckého kraje Policie ČR. „Vzhledem k tomu, že prověřování probíhá, tak k tomu nemůžeme poskytovat žádné bližší informace,“ pověděla. Investigativní novinářka Sabina Slonková si dokonce myslí to, že policie se vyhnula kontrole právě proto, že měla informaci o tom, že se akce účastní někdo z vedení policejního sboru. „A upřímně, proč by si přidělávali problémy?“ myslí si.

Oslavy se tedy zúčastnil předseda Národní sportovní agentury a donedávna poslanec ANO Milan Hnilička, ředitel liberecké krajské policie Vladislav Husák, místopředseda Rady České televize a exposlanec ČSSD Jiří Šlégr či expremiér Jiří Paroubek. Ti všichni se po tom, co událost praskla, začali vymlouvat, že v hotelu byli pouze na pracovní schůzce či že v hotelu pouze spali, ale události se nezúčastnili. Tyto výmluvy však společnost neuklidnily. Událost ostře odsoudil i premiér Andrej Babiš. „Ještě v pondělí premiér požadoval, aby se Milan Hnilička vzdal mandátu poslance i místa šéfa Národní sportovní agentury, v úterý ale otočil a Hnilička rezignoval jen jako poslanec. Post předsedy agentury s platem na sto sedmdesát tisíc korun měsíčně si ponechal,“ informovalo 168 hodin.

„My jsme si mysleli, že když se tam dostane nějaký sportovec do téhle politické špičky, že to bude lepší, že se bude chovat tak jak v té kariéře, že bude sportovec vyznávat fair play, bohužel toto se hrubě nepovedlo,“ mínil bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek. Hnilička uvedl, že o svém setrvání ve funkci předsedy Národní sportovní agentury nechá rozhodnout sportovní prostředí, a to se za něj následně postavilo. „Pro nás je důležité, aby zůstala kontinuita té agentury. Ta teďka začala pracovat, nějakým způsobem, funguje a my potřebujeme, aby fungovala,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Prý však jde pouze o to, že některé sportovní svazy mají z agentury peníze. Alespoň to pronesl prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. „Já si myslím, že tady se nebavíme o penězích, ale o morálce a ta si myslím, že byla zásadním způsobem porušena.“

Samotný pořad měl poměrně velkou sledovanost. Nora Fridrichová na svém facebooku uvedla, že tento díl 168 hodin vidělo 1 055 000 diváků a dosah byl dokonce o necelých 300 000 vyšší. „Mocmoc vám děkujeme!“ uvedla ve svém příspěvku, kterému dominovala spousta srdíček.

Včera 1 055 000 diváků, dosah dokonce 1 328 000 diváků. Mocmoc vám děkujeme!? Zveřejnil(a) Nora Fridrichova dne Pondělí 1. února 2021

