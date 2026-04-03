Geislerová opět vystrčila hlavu na internetu. Kvůli Klempířovi

Herečka Aňa Geislerová se už před časem z Facebooku stáhla. Poslední příspěvek má z listopadu 2021, kdy ji nadzvedla výše záloh za energie společnosti Innogy, které podle jejích slov dosáhly průměrného českého platu.
Přesto je jí teď na sociálních sítích plno. Geislerová se totiž neudržela a zkritizovala ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé). Informoval o tom facebookový profil Štít demokracie.
„Ani něco tak odpor vzbuzujícího, něco tak arogantního a něco tak směšného jako je Otův ‚knír‘ neodpoutává mou pozornost od toho, jak se v přímém přenosu rodí monstrum ega a demonstrátor moci. Tenhle člověk je jedno velké zklamání. Znechucení je lepší slovo…,“ publikoval profil hereččina slova, která měla připojit pod příspěvek Štítu demokracie, „odsuzujícímu Klempířovy manýry“.
„Přátelé, jak můžete vidět, situace je opravdu vážná a každý, kdo s tímto totalitním přístupem nesouhlasí, by opravdu neměl mlčet. Zvláště z kulturní oblasti,“ publikoval Štít demokracie, jenž se o Klempířovi vyjadřuje jako o „současném ministry kultury a bývalém udavači StB“.
Klempíř: Baxa mě řeší. Tak jsem ho vyřešil
Aňu mělo pobouřit ministrovo sdělení na síti X: „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil.“
Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil. pic.twitter.com/LpEWDWlwor— Oto Klempíř (@OtoKlempir) April 2, 2026
Člen Babišovy vlády k němu přidal krátké video, v němž upřesnil: „Vážení přátelé, ministerstvo kultury má pravomoc v určitých situacích konat. Taková situace nastala právě dnes, a my jsme se proto rozhodli pana Martina Baxu z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara odvolat. Děkuji za pozornost.“
Geislerová se přidala k řadě veřejně známých osobností a politiků, kteří už Klempíře za jeho krok kritizovali.
