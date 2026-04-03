Geislerová opět vystrčila hlavu na internetu. Kvůli Klempířovi

03.04.2026 19:25 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„V přímém přenosu se rodí monstrum ega a demonstrátor moci,“ zkritizovala herečka Aňa Geislerová ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) za jeho postup při odvolání exministra kultury Martina Baxy (ODS) z postu předsedy správní rady Pražského jara. Umělkyně, která se na sociálních sítích příliš nevyjadřuje, zmínila „velké zklamání“ a „znechucení“.

Foto: Štít demokracie, FB
Popisek: Aňa Geislerová

Herečka Aňa Geislerová se už před časem z Facebooku stáhla. Poslední příspěvek má z listopadu 2021, kdy ji nadzvedla výše záloh za energie společnosti Innogy, které podle jejích slov dosáhly průměrného českého platu.

Přesto je jí teď na sociálních sítích plno. Geislerová se totiž neudržela a zkritizovala ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé). Informoval o tom facebookový profil Štít demokracie.

„Ani něco tak odpor vzbuzujícího, něco tak arogantního a něco tak směšného jako je Otův ‚knír‘ neodpoutává mou pozornost od toho, jak se v přímém přenosu rodí monstrum ega a demonstrátor moci. Tenhle člověk je jedno velké zklamání. Znechucení je lepší slovo…,“ publikoval profil hereččina slova, která měla připojit pod příspěvek Štítu demokracie, „odsuzujícímu Klempířovy manýry“.

„Přátelé, jak můžete vidět, situace je opravdu vážná a každý, kdo s tímto totalitním přístupem nesouhlasí, by opravdu neměl mlčet. Zvláště z kulturní oblasti,“ publikoval Štít demokracie, jenž se o Klempířovi vyjadřuje jako o „současném ministry kultury a bývalém udavači StB“.

Klempíř: Baxa mě řeší. Tak jsem ho vyřešil

Aňu mělo pobouřit ministrovo sdělení na síti X: „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil.“

 

Člen Babišovy vlády k němu přidal krátké video, v němž upřesnil: „Vážení přátelé, ministerstvo kultury má pravomoc v určitých situacích konat. Taková situace nastala právě dnes, a my jsme se proto rozhodli pana Martina Baxu z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara odvolat. Děkuji za pozornost.“

Geislerová se přidala k řadě veřejně známých osobností a politiků, kteří už Klempíře za jeho krok kritizovali.

Vyoral: Když má být umění nezávislé, tak ať v něm neberou dotace
Baxa (ODS): Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to neodradí
Macinka utřel novináře i kulturní frontu
ODS teď chrání menšiny? Baxa to schytal, když se trefoval do Klempíře

 

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Opravdu splníte vše, co jste slibovali?

Mě teda přijde, že jak už je zvykem, od dost věcí ustupujete i vy. Třeba vaše sliby, jak zrušíte důchodovou reformu, jak budete zvedat důchody nebo zastropovat věk odchodu do důchodu. Nebo že zeštíhlíte státní správu, přitom jste zřídili nové ministerstva. Paradox také je, že co jste na minulé vládě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jiří Linds , 03.04.2026 23:29:39
nejchytřejší herečce za milé pobavení.Fakt etalon hlouposti.

| 17 | 0

Další články z rubriky

EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

18:40 EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

„Největší ego chodící po téhle zemi. Všechno musí být podle něj. A když narazí, tak se chová jako gu…